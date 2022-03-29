«Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2)

В этот раз читатели рассказали о том, каково это — сидеть под бомбами, терять бизнес и прибыльное дело всей жизни, а также получать отказы от работодателей и МВД Чехии по национальному признаку.

Письма, поступившие в редакцию 420on, публикуем ниже:

Клавдия и Вера из России — МВД отказало даже с чешской родословной:

«В течение двух лет мы собирали документы по архивам Чехии и России, чтобы составить родословную»

«А вот и наша печальная история. [...] Не только к людям с российским гражданством, но и к людям с российским гражданством, имеющим чешские корни, власти Чешской Республики применили запрещающие меры в получении права на проживание в Чехии.

Меня зовут Клавдия, мне 42 года. Я и моя мама имеем чешские корни, то есть моя бабушка, прабабушка, прапрадедушка и все остальные пра-пра… вплоть до 1750-х годов — люди чешской национальности. В течение двух лет мы собирали документы по архивам Чехии и России, чтобы составить родословную, это было увлекательное путешествие вглубь истории семьи. И очень рады, что в Чехии нашлись родственники, которые при встрече отнеслись с понимаем и очень тепло нас приняли.

МИД Чехии в 2021 году официальными документами подтвердил мне и маме наше чешское происхождение. И более того, в январе 2022 года МВД Чехии одобрили мне и маме ПМЖ, вклеили визы в паспорта. Но, к сожалению, в марте 2022 года в отделении МВД в Чехии нам отказали в выдаче ПМЖ, как и всем гражданам Российской Федерации. Но парадокс ситуации еще в том, что родной брат моей мамы и его семья как граждане Украины, смогут обращаться в МВД Чехии за ПМЖ на основании чешского происхождения. А мы нет, только потому, что у нас гражданство Российской Федерации.

Сейчас испытываем смешанные чувства. Мы написали письма в Правительство Чешской Республики, руководителям министерств, напомнили им о других цивилизованных культурных странах Венгрии, Германии, Израиле, которые не бросали своих соотечественников, и конечно же о Томаше Гаррике Масарике, так почитаемом в Чешской Республике, который организовал Русскую акцию помощи для беженцев из России, бегущих от репрессий, от того, что не хотели принимать участие в гражданской братоубийственной войне.

Не знаю, какой будет ответ действующих руководителей в Чешской Республике, отнесут ли они себя к цивилизованной и культурной стране, пока ждем. После пережитого шока, когда нам отказали в выдаче ПМЖ, мы не отчаиваемся и строим дальнейшие планы, как не остаться в России.

Я надеюсь, что читатели, попавшие в подобные ситуации, тоже пишут руководителям в Чешской Республике, которые, возможно, очнутся и обратят на нас внимание. Потому что, заботясь о гражданах Украины, они не должны забывать и о гражданах России, которым уже дали надежду жить, работать, учиться и вернуться на родину своих предков».

Читатель из Украины — экономит на еде из-за убытков в бизнесе:

«Убытки, колоссальные, плюс отсутствие перспективы развития бизнеса».

«Я из Украины, родственники из России. Пострадал из-за отмены поставок из России заготовок. Планировал закрыть ипотеку, в результате происходящих событий приходится экономить даже на еде. Через год продление документов для троих детей, это страховка в размере 20 тысяч на год для каждого. Продлевать на два года 120 тысяч это просто неподъёмная сумма.

У родственников бизнес на поставку леса. 5 машин стояло на границе две недели, в итоге выгрузили в Бресте. Все контракты слетели. Убытки, колоссальные, плюс отсутствие перспективы развития бизнеса».



Читательница из Украины в Чехии — находились в подвале дольше, чем у себя дома:

«Первую бомбардировку мы пересиживали в укрытии [...] и тут всем стало не до смешных историй, тогда каждый осознал серьезность происходящего. В тот вечер был обстрел района и роддома, находящегося в 10 минутах езды от нашего жилья!»



«Я из города Житомир, это север Украины.

Одно утро перевернуло всю мою жизнь. Со всех сторон только и звучало: война началась. Сначала не было страшно, но только сначала…Первые дни только и были походы в продуктовый маркет и аптеки. Люди сгребали все, но никто не понимал, к чему готовиться и чего ждать.

Спустя пару дней возникли перебои с муниципальным транспортом, город оделся в баррикады из металла и песка! Становилось жутковато. Ещё неделя и весь подъезд знакомился в подвале, под звуки мурчания котов и лай собак, которым тоже приходилось приспосабливаться к сырости и бетону, вместо травы и свежего воздуха.

Первую бомбардировку мы пересиживали в укрытии, но даже подвал содрогнулся от грохота и тут всем стало не до смешных историй, тогда каждый осознал серьезность происходящего. В тот вечер был обстрел района и роддома, находящегося в 10 минутах езды от нашего жилья! Это был шок. С того момента каждый звук сирены и мы в подвале, мы стали там спать и пребывать дольше, чем в квартире.

Пришлось забыть, что такое свежий воздух, вот тогда-то и стало понятно — это только начало и нужно спасать восьмилетнюю дочь, которая уже превращалась от недосыпания в спящего на ходу зомби. Тогда мы, собрав компанию "страждущих", и уехали».

Читательница из России в Чехии — чувствует повышенную заботу:

«Я живу в Праге. Нашла работу даже лучше, чем была прежде! Коллеги, друзья-чехи стали проявлять повышенное внимание и заботу. Я из России и они очень переживают за то, чтобы не было дискриминации в отношении русских».

Читатель из Беларуси в Чехии — уволили с работы по национальному признаку:

«Я из Беларуси, в Чехии уже 4 года. Всё было хорошо и вот капец пришёл... Уволили с работы, нигде не берут, так как я из страны агрессора. Визы не выдают, карты не продлевают и через месяц меня депортируют. Что делать — не знаю».

►Всем, кто прислал истории — спасибо, что вы откликнулись так быстро. Так честно и искреннее рассказали все, что чувствуете, и что с вами происходит. Вы помогаете нам и другим читателям составить полную картину происходящего.

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Чем можно поделиться в письме:

— Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

— Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

— Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

— Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.

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