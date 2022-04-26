Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце

Лариса Сазанович — преподаватель вуза из города Запорожье, расположенного недалеко от Донецкой области. Работала в Запорожском университете, где обучала молодых врачей английскому и латыни.
Ее не было в Украине, когда началась война. Семнадцатого февраля она с дочерью улетела из Киева на отдых в Венгрию.
Лариса оказалась за границей без своих вещей и не могла вернуться — ни на поезде, ни на машине. Все рейсы были отменены, а Запорожскую область бомбила российская армия. Парадоксальная ситуация, учитывая, что Лариса сама знает семью, которая наоборот долгие дни ждала в подвале во время бомбежки, пока не удалось сбежать в безопасное место за пределы Украины на автобусе.
Незапланированное прибытие
Из Венгрии Лариса направилась прямо в Чехию. Вначале ей очень помогли люди из Caritas, которые предоставили ей жилье, продукты и предметы первой необходимости.
В итоге, благодаря сотрудничеству между Оломоуцким университетом и Запорожским, она устроилась на работу. Сейчас она преподает украинский язык в Университете Палацкого, хотя раньше никогда этого не делала. Это помогает чехам и украинцам легче понимать друг друга. Занятия ориентированы скорее на умение общаться, чем на грамматику.
На курсе занимаются психологи, волонтеры из Регионального центра помощи Украине, а также студенты и преподаватели Университета Палацкого. Лариса была удивлена тем, как много людей захотели выучить украинский язык.
Гговорить о войне ей тяжело, на глазах слезы. У нее до сих пор есть семья и друзья в Украине. Лариса надеется на мирное решение и скорейшее прекращение боевых действий. Он упоминает украинскую поговорку — «Вместе нас много, нас не одолеть».
Как и Сазанович, в Оломоуцком университете работают и другие ученые из Украины. Кроме того, школа приняла студентов из университетов-партнеров.
Источник: irozhlas.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссииInstagram – фото и видео новости каждый день