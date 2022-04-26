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Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце

Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце

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Лариса Сазанович приехала из Украины всего с одним чемоданом. Она нашла жилье и, в конце концов, даже работу в Оломоуце — в Университете Палацкого в качестве преподавателя университета. Если ранее она преподавала английский, то сейчас старается как можно быстрее обучить других основам украинского.
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце

Лариса Сазанович — преподаватель вуза из города Запорожье, расположенного недалеко от Донецкой области. Работала в Запорожском университете, где обучала молодых врачей английскому и латыни.

Ее не было в Украине, когда началась война. Семнадцатого февраля она с дочерью улетела из Киева на отдых в Венгрию.

Лариса оказалась за границей без своих вещей и не могла вернуться — ни на поезде, ни на машине. Все рейсы были отменены, а Запорожскую область бомбила российская армия. Парадоксальная ситуация, учитывая, что Лариса сама знает семью, которая наоборот долгие дни ждала в подвале во время бомбежки, пока не удалось сбежать в безопасное место за пределы Украины на автобусе. 

 

Незапланированное прибытие

Из Венгрии Лариса направилась прямо в Чехию. Вначале ей очень помогли люди из Caritas, которые предоставили ей жилье, продукты и предметы первой необходимости.

В итоге, благодаря сотрудничеству между Оломоуцким университетом и Запорожским, она устроилась на работу. Сейчас она преподает украинский язык в Университете Палацкого, хотя раньше никогда этого не делала. Это помогает чехам и украинцам легче понимать друг друга. Занятия ориентированы скорее на умение общаться, чем на грамматику. 

На курсе занимаются психологи, волонтеры из Регионального центра помощи Украине, а также студенты и преподаватели Университета Палацкого. Лариса была удивлена ​​тем, как много людей захотели выучить украинский язык. 

Гговорить о войне ей тяжело, на глазах слезы. У нее до сих пор есть семья и друзья в Украине. Лариса надеется на мирное решение и скорейшее прекращение боевых действий. Он упоминает украинскую поговорку — «Вместе нас много, нас не одолеть».

Как и Сазанович, в Оломоуцком университете работают и другие ученые из Украины. Кроме того, школа приняла студентов из университетов-партнеров.

 

Источник: irozhlas.cz

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