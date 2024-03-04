Пражские коворкинг-центры занимают второе место по привлекательности в Европе
15 марта 2024
20:00
214
Популярность гибких офисов с коротким договором аренды растет. Компании рассматривают такие помещения как возможность сэкономить деньги по сравнению с арендой традиционных офисов. Пражские коворкинги одни из самых востребованных в Европе.
По данным консалтинговой компании CBRE, в первом полугодии на гибкие офисы пришлось 5% всех новых договоров аренды в Праге. Прагу опередил только Лондон с 7%.
Например, компания Microsoft забронировала в столице помещения такого типа, сняв офисы у девелопера Passerinvest. Помимо технологических компаний, помещения в коворкинг-центрах востребованы фармацевтическими и маркетинговыми компаниями.
«В настоящее время мы наблюдаем рост числа международных компаний, выходящих на рынок Центральной и Восточной Европы, включая Прагу. Вместо того чтобы арендовать стандартные офисы, они выбирают в качестве базы коворкинг-пространства», — говорит Ленка Фергюсон, специалист CBRE по данному виду недвижимости.
Тенденция работать из дома способствовала развитию гибких офисов. Сотрудники нуждаются в своем рабочем месте лишь часть недели или в случае необходимости при выполнении конкретных задач.
Таким образом, компаниям выгоднее заключать с владельцами зданий более короткие контракты на несколько недель или месяцев, а не на семь-десять лет, как это принято в традиционных офисах. При этом они также могут значительно сэкономить.
В конце прошлого года в Праге насчитывалось 116 500 кв. м гибких офисных площадей. За последние пять лет их доля на рынке выросла почти в три раза, составив около 3%. В этом году, по мнению CBRE, сектор продолжит расти.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
15 МАРТА 2024
222
Хотя активисты, выступающие против строительства атомной электростанции «Темелин», предполагали, что интерес к жилью поблизости будет отсутствовать, на деле все оказалось наоборот. Проще говоря,...
19:30
15 МАРТА 2024
235
С прошлой недели в Чешской Республике более четко определили, что такое доступная арендная плата. Депутаты одобрили законопроект, определяющий ее как не более 90% от рыночной арендной платы. Однако...
10:30
15 МАРТА 2024
777
Девелоперская группа Getberg, задолжавшая миллионы своим клиентам и подрядчикам, предлагает инвестировать в свой проект семейного жилья. В то время когда финансовые проблемы накапливаются вокруг Gh...
10:30
13 МАРТА 2024
910
С 2030 года все новые здания в Чехии должны быть с нулевым уровнем выбросов, а с 2050 года существующие здания также должны быть климатически нейтральными. Этот законопроект был одобрен Европейским...
08:00
13 МАРТА 2024
2951
Квартиры и дома на порталах недвижимости в Чехии переоценены больше всего с 2020 года. Продавцы вынуждены давать большие скидки, которые раньше не было.
09:30
12 МАРТА 2024
749
Проблемы назревают вокруг компании Getberg — застройщика, стоящего за несколькими проектами семейных домов и квартир в окрестностях Праги. После того как редакция SZ Byznys выяснила, что компания,...
09:30
11 МАРТА 2024
633
ДВА МИЛЛИАРДА КРОН НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ: ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ КВАРТИР
Строительство социальных квартир получит стимул к развитию благодаря финансовой поддержке Министерства регионального развития в размере 2 миллиардов крон. Эта инициатива — ключевая часть усилий...
22:00
8 МАРТА 2024
1283
В прошлом году в Чехии инвестировали в недвижимость самыми низкими темпами за последнее десятилетие. Большая часть инвестиций была сделана чехами.
10:00
8 МАРТА 2024
1002
Крупнейший поставщик арендного жилья в Чехии готовится в этом году отремонтировать и благоустроить более 2 000 квартир. Компания Heimstaden инвестирует в проект более 2 миллиардов крон.
16:30
7 МАРТА 2024
990
Полученные данные можно использовать, например, для того, чтобы решить, в какой части страны строить. Кроме того, карта поможет при разработке новых требований к кредитованию инвестиций.
11:30
7 МАРТА 2024
1026
Ставки по ипотечным кредитам в находятся в состоянии стагнации. Долгожданное удешевление ипотеки должно произойти весной, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) будет обсуждать вопрос об...
11:30
6 МАРТА 2024
2040
Доступности недвижимости способствовало небольшое снижение цен в прошлом году. По мнению экспертов, тенденция может сохраниться и в этом году. Однако серьезного разворота ожидать не стоит.
08:00
6 МАРТА 2024
998
Рынок коммерческой недвижимости находится в состоянии стагнации уже практически два года из-за неблагоприятных экономических условий, в которых оказались инвесторы. По словам Радима Пассера,...
12:30
5 МАРТА 2024
1875
НАД ПРАЖСКИМ ЗАСТРОЙЩИКОМ GETBERG СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ. КЛИЕНТЫ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО КОМПАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Группа Getberg, которая до недавнего времени успешно привлекала капитал от розничных инвесторов на платформе Fundlift, покинула свою штаб-квартиру в пражском районе Либень и задолжала деньги...
22:00
4 МАРТА 2024
1320
Цены на квартиры, выставленные на продажу в крупнейших городах, в этом году снова выросли после небольшого снижения в прошлом году. Например, квартира площадью 75 квадратных метров в панельном доме...