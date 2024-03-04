Пражские коворкинг-центры занимают второе место по привлекательности в Европе

По данным консалтинговой компании CBRE, в первом полугодии на гибкие офисы пришлось 5% всех новых договоров аренды в Праге. Прагу опередил только Лондон с 7%.





Например, компания Microsoft забронировала в столице помещения такого типа, сняв офисы у девелопера Passerinvest. Помимо технологических компаний, помещения в коворкинг-центрах востребованы фармацевтическими и маркетинговыми компаниями.





«В настоящее время мы наблюдаем рост числа международных компаний, выходящих на рынок Центральной и Восточной Европы, включая Прагу. Вместо того чтобы арендовать стандартные офисы, они выбирают в качестве базы коворкинг-пространства», — говорит Ленка Фергюсон, специалист CBRE по данному виду недвижимости.





Тенденция работать из дома способствовала развитию гибких офисов. Сотрудники нуждаются в своем рабочем месте лишь часть недели или в случае необходимости при выполнении конкретных задач.





Таким образом, компаниям выгоднее заключать с владельцами зданий более короткие контракты на несколько недель или месяцев, а не на семь-десять лет, как это принято в традиционных офисах. При этом они также могут значительно сэкономить.





В конце прошлого года в Праге насчитывалось 116 500 кв. м гибких офисных площадей. За последние пять лет их доля на рынке выросла почти в три раза, составив около 3%. В этом году, по мнению CBRE, сектор продолжит расти.