Как сдать свою квартиру в Чехии быстро, выгодно и без рисков, связанных с арендой?

Эффективная аренда недвижимости требует правильного подхода и стратегии. Если вы владеете недвижимостью в Праге, вы, возможно, задумывались о том, как выгоднее сдать квартиру или дом и увеличить прибыль, а также снять с себя такие неприятные моменты, как взыскание долгов с арендаторов или ремонт квартиры после их выселения. Один из вариантов — сдавать квартиру деловым людям, которые ищут комфортное и недорогое жилье в центре города.





Рынок среднесрочной аренды является относительно новым трендом в сфере недвижимости, но он быстро и стремительно развивается. Все больше молодых людей не желают быть привязанными к одному месту и предпочитают сочетать путешествия с работой. Шесть месяцев в Париже, три месяца в Нью-Йорке — это стало возможным благодаря тому, что арендодатели стали предлагать свои квартиры в среднесрочную аренду.





В прошлом году Airbnb зафиксировала проживание от 28 дней и более как свою самую быстрорастущую категорию аренды. Только за второй квартал длительные проживания на онлайн-платформе увеличились на 25% по сравнению с предыдущим годом и на 90% по сравнению с 2019 годом.



Среднесрочная аренда также представляет собой перспективный вариант для аренды жилья в Чехии. Владельцам квартир или управляющим несколькими арендными объектами стоит обратить особое внимание на этот развивающийся сегмент рынка.





Что такое среднесрочная аренда?



Среднесрочная аренда — это аренда, которая предусматривает проживание арендатора в квартире в течение 30-ти дней и более. В целом, продолжительность такой аренды может варьироваться от 30 дней до 12 месяцев, типичное пребывание приходится на два или три месяца. Квартиры для среднесрочной аренды обычно предлагаются с мебелью, что упрощает процесс для арендаторов, которым не нужно покупать мебель.



Рынок среднесрочной аренды в основном принадлежит крупным городам. Этот тип аренды все чаще используется международными компаниями с филиалами в разных странах, куда они направляют своих сотрудников.





На кого рассчитана среднесрочная аренда?



Среднесрочная аренда идеально подходит для студентов, сотрудников на стажировке, молодых специалистов, работников ИТ-индустрии, которые привыкли работать удаленно из разных стран мира. Этот вид аренды пользуется популярностью и среди людей или семей, которые планируют реконструкцию собственной квартиры или строят собственный дом и поэтому на несколько месяцев ищут подходящее жилье в аренду .



На рынке чешской недвижимости появилась компания по управлению недвижимости На рынке чешской недвижимости появилась компания по управлению недвижимости Bigle Rent , которая помогает владельцам квартир в сдаче их недвижимости в среднесрочную аренду и решает многие проблемы, связанные со сдачей жилья в аренду.





Мы поговорили с управляющим компании Bigle Rent — Владимиром Серебренниковым, чтобы узнать, почему сдавать квартиру через Bigle Rent это выгодно для владельцев недвижимости.





На рынке аренды существует множество вариантов, но что делает вас уникальными?





Давайте рассмотрим все существующие варианты аренды квартир. Первый вариант — вы можете сами оценить рыночную стоимость аренды и сдавать квартиры через различные порталы в долгосрочную аренду самостоятельно. Однако этот процесс требует времени и несет в себе множество дополнительных затрат. Помимо этого, есть и финансовые риски. Типичными рисками являются риск незанятой квартиры, риск неплатежей арендатора и риск повреждения квартиры. Знали ли вы, что почти 80% владельцев недвижимости сталкиваются с задержкой платежей по аренде, а до 15% владельцев даже не получают арендную плату в течение нескольких месяцев в году? Кроме того, стоит учесть сопутствующие расходы связанные с поиском новых арендаторов, стандартные расходы на аренду и расходы на смену арендаторов. В результате Вы получаете реальную арендную плату, которая существенно ниже рыночной арендной платы.





Второй вариант — вы можете воспользоваться услугами управляющей компании, предлагающей долгосрочную аренду с гарантированным доходом. Как работают гарантированные арендные платежи и подобные услуги? На первый взгляд, ничего сложного. Владелец сдает квартиру компании по договорной цене на определенный период. Управляющая компания выплачивает ежемесячную арендную плату, независимо от того, сдана квартира в аренду или нет. Для владельцев недвижимости это может быть выгодно, так как им не нужно искать арендатора, проводить просмотры, заключать контракты или заниматься управлением недвижимостью. Но у здесь есть свои нюансы. Договор с "гарантированным арендатором" выгоден, прежде всего, ему. Важным моментом является то, что владелец недвижимости получает меньше денег за аренду своей недвижимости, так как комиссия компании обычно достигает 15 -20%. Таким образом Вы теряете значительную часть прибыли.





Третий вариант — краткосрочная аренда, которая также является выгодным вариантом, но она сопровождается постоянной сменой гостей и менее ответственными арендаторами. Этот вид аренды требует постоянного обслуживания и несет в себе временные затраты. Сезонность и простои также снижают потенциальную доходность.





среднесрочная аренда, на которую ориентируется Bigle Rent. Средняя продолжительность пребывания наших гостей в арендованной квартире составляет пять месяцев. Мы сдаем квартиры только проверенным и надежным арендаторам, включая сотрудников посольств, фрилансеров, бизнес-путешественников и корпоративных гостей. Благодаря нашим партнерствам с международными компаниями, мы можем обеспечить непрерывное заполнение квартир и выплачивать вам, как собственнику, 100% рыночной стоимости аренды, без скрытых комиссий и без привязки к заполняемости. Кроме того, вы можете рассчитывать на уникальные финансовые преимущества, такие как авансовые платежи и конечно ежегодное индексирование арендной платы. Наконец, четвертый вариант —Средняя продолжительность пребывания наших гостей в арендованной квартире составляет пять месяцев. Мы сдаем квартиры только, включая сотрудников посольств, фрилансеров, бизнес-путешественников и корпоративных гостей. Благодаря нашим, мы можем обеспечить непрерывное заполнение квартир и выплачивать вам, как собственнику,. Кроме того, вы можете рассчитывать на





Какие квартиры Вы ищете?





У нас есть несколько основных требований к квартирам, которые мы ищем.





Расположение:

Мы отдаем предпочтение недвижимости в центральных и прилегающих районах Праги, с хорошим транспортным сообщением, прежде всего в следующих районах Праги: Старый город, Новый город, Винограды, Смихов, Карлин, Градчаны, Вышеград, Мала Страна, Дейвице, Голешовице, Нусле.



Однако, каждый объект мы рассматриваем индивидуально.





Состояние недвижимости?



Мы предпочитаем объекты новой постройки или недавно отремонтированные.





Планировка и мебелировка:



Мы ищем квартиры с планировкой от 1kk до 3kk, с предпочтительной площадью от 40 квадратных метров и более. Рассматриваем как полностью меблированные апартаменты, так и те, которые частично обустроены.



Обычно мы предпочитаем арендовать немебелированные объекты и далее обустраиваем их согласно высоким стандартам, учитывая наш богатый опыт и потребности наших клиентов. Важно отметить, что в среднесрочной аренде необходимо предусмотреть рабочее пространство и грамотно обустроить все детали. Поэтому, если вы являетесь инвестором в недвижимость и приобрели новые, немебелированные апартаменты в новостройке, сотрудничество с Bigle Rent будет отличным решением. Вам не придется беспокоиться о мебелировке, как и о поиске арендаторов, их проверке, страховании жилья и обслуживании арендаторов - все эти обязанности мы берем на себя. Тем не менее, если ваш объект уже меблирован, мы готовы оценить его и обсудить дальнейшие шаги.



Как это работает?



Для собственников недвижимости все очень просто. Мы арендуем ваши апартаменты непосредственно у вас и находим надежных субарендаторов. Вам не нужно беспокоиться ни о чем. Ваша квартира получает самое лучшее обслуживание - мы регулярно ее проверяем и заботимся о ней, как о собственной. Вам гарантирована рыночная арендная плата каждый месяц в одинаковый день и в полном объеме, даже если квартира пустует или арендатор не платит.



Как узнать, подходит ли моя недвижимость?



Заполните простую форму на нашем веб-сайте или свяжитесь с нами через WhatsApp или по электронной почте. Наши специалисты по недвижимости свяжутся с вами в течение 24 часов и предоставят информацию о сотрудничестве и ожидаемом доходе от аренды. Мы договоримся о просмотре в удобное для вас время. Все можно решить во время одной встречи, которая занимает примерно 1,5-2 часа. Для нас важно подробно объяснить вам всю услугу, чтобы все было ясно. После согласования всех деталей и подписания договора первая арендная плата будет переведена на ваш счет в течение 48 часов. Наши специалисты по недвижимости свяжутся с вами в течение 24 часов и предоставят информацию о сотрудничестве и ожидаемом доходе от аренды. Мы договоримся о просмотре в удобное для вас время.Для нас важно подробно объяснить вам всю услугу, чтобы все было ясно.





Какие планы на будущее у компании?





В настоящее время мы заключили франшизное соглашение с ведущей международной компанией в сфере аренды среднесрочного жилья. Эта компания, уже успешно действующая в различных европейских мегаполисах, включая Париж, Берлин, и Вену, является глобальным лидером в области корпоративной аренды. Благодаря этому соглашению, мы получаем доступ к мощной сети партнеров, а также к привлекательным клиентам, среди которых такие корпоративные гиганты, как Uber, Google, Tesla и Apple. Это сотрудничество открывает перед нами уникальные возможности для дальнейшего развития и расширения нашего бизнеса.





