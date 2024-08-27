Среднесрочная аренда в Праге: Что предлагает рынок?
11 сентября 2024
10:00
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В последние годы среднесрочная аренда жилья становится все более популярной, особенно среди корпоративных клиентов и иностранных арендаторов. Этот тренд стал частью концепции гибкого проживания (flexible living), которая позволяет временно жить в разных городах и странах без долгосрочных обязательств.
Среднесрочная аренда жилья актуальна особенно для корпоративных клиентов и иностранных арендаторов. В Праге этот сегмент рынка развивается, но еще не так широко представлен, как в других городах Европы. Мы обсудили с General manager компании Blueground Prague Владимиром Серебренниковым, как развивается этот рынок в Праге и какие преимущества есть у среднесрочной аренды жилья.
Вопрос: Владимир, расскажите, что такое среднесрочная аренда и чем она привлекательна для арендаторов?
Владимир Серебренников: Среднесрочная аренда — это аренда жилья на срок от 30 дней до 12 месяцев. Этот формат особенно удобен для людей, которые приезжают в Прагу по рабочим делам, в командировку или на стажировку. Арендаторы — сотрудники международных компаний, фрилансеры или студенты — нуждаются в комфортном и полностью оборудованном жилье на несколько месяцев. Это позволяет им избежать высоких затрат, связанных с проживанием в отелях, или неудобств, связанных с краткосрочной арендой, ориентированной в основном на туристов, когда предлагаемое жилье может не соответствовать ожиданиям клиентов по комфорту и качеству.
Несмотря на растущую популярность среднесрочной аренды как тренда последних лет, этот сегмент рынка в Праге остается слабо представленным. В городе более развиты краткосрочная аренда для туристов и долгосрочные контракты, что делает рынок среднесрочной аренды менее доступным. Запрос на такое жилье существует, но грамотного сервиса и предложений высокого качества пока недостаточно.
Именно поэтому наша компания решила сосредоточиться на этом сегменте и заключила франшизный договор с компанией Blueground, ведущим международным игроком в сфере среднесрочной аренды. Blueground уже успешно действует в таких европейских мегаполисах, как Париж, Берлин и Вена, и зарекомендовал себя как глобальный лидер в области корпоративной аренды. Мы стремимся привнести в Прагу высокий стандарт этого сервиса, чтобы предоставить арендаторам удобство, качество и надежность, которые они заслуживают.
Какие проблемы могут возникнуть у арендаторов при использовании платформ вроде Airbnb для длительного проживания?
Давайте рассмотрим не только Airbnb, но и все доступные варианты. Допустим, вы приехали в Прагу по работе на полтора месяца и ищете подходящее жилье.
Отели, несмотря на наличие высококачественного сервиса, часто оказываются слишком дорогими для длительного проживания и не могут предложить уровень комфорта и приватности, необходимый для продолжительного пребывания.
Аренда через Airbnb и подобные платформы может стать альтернативой, но эти предложения чаще всего ориентированы на краткосрочных туристов. Как следствие, апартаменты могут находиться в шумных туристических районах, которые не подходят для длительного проживания. Кроме того, часто возникает несоответствие между заявленным качеством и реальным состоянием жилья. Апартаменты, представленные на таких платформах, часто не обеспечены всеми необходимыми удобствами и находятся в плохом состоянии, что приводит к разочарованию арендаторов, когда реальное состояние жилья не соответствует их ожиданиям.
Рынок долгосрочной аренды в Праге действительно развит, и существует множество платформ для поиска таких предложений. Однако владельцы, которые предпочитают сдавать квартиры в долгосрочную аренду, как правило, ориентированы на более длительные контракты, и найти жилье на средний срок, например, на полтора месяца, довольно трудно.
В результате в этом сегменте среднесрочной аренды пока еще не хватает качественных предложений, что делает поиск комфортного и надежного жилья для этого периода настоящим вызовом.
В результате в этом сегменте среднесрочной аренды пока еще не хватает качественных предложений, что делает поиск комфортного и надежного жилья для этого периода настоящим вызовом.
Как среднесрочная аренда решает эти проблемы и что она предлагает арендаторам?
Среднесрочная аренда решает эти проблемы, предлагая жилье, которое сочетает в себе удобство домашней обстановки и высокий уровень профессионального обслуживания. Арендаторы могут наслаждаться полностью меблированными и оборудованными апартаментами, которые отвечают высоким стандартам комфорта и качества. Этот формат аренды предоставляет арендаторам уверенность в том, что их потребности будут удовлетворены и что они будут иметь доступ к профессиональной поддержке.
Кто ваши основные клиенты и какие у них потребности?
Наши клиенты — это в первую очередь корпоративные арендаторы, приезжающие в Прагу по рабочим делам и командировкам. Также это студенты по программе Erasmus, цифровые кочевники (digital nomads), работающие удаленно из разных уголков мира, и люди, которые ищут временное жилье из-за ремонта в собственном доме или в ожидании долгосрочного варианта. Мы предлагаем апартаменты на любой бюджет и вкус, от 1+kk до 3+kk, в различных районах Праги. Главное — высокий стандарт и уверенность в качестве как самих апартаментов, так и в поддержке во время проживания.
Владимир, расскажите, какие преимущества арендаторы получают, выбирая среднесрочную аренду через компанию Blueground?
Наше сотрудничество с Blueground позволяет нам предоставлять арендаторам высокий уровень сервиса и качества жилья, которые соответствуют международным стандартам. Мы предлагаем полностью меблированные апартаменты с первоклассным дизайном и всеми необходимыми удобствами, включая высокоскоростной интернет и Smart TV и выделенное рабочее место для комфортной работы из дома. Для корпоративных клиентов и иностранных арендаторов особенно важна наша мультиязычная поддержка, которая помогает решить все возникающие вопросы.
Кроме того, для гостей Blueground доступно специальное мобильное приложение Guest App. Это приложение позволяет полностью контролировать свое пребывание — от бронирования до управления услугами в апартаментах. Арендаторы могут легко запрашивать уборку, дополнительные полотенца или ключи, а также отслеживать статус своих запросов и получать обновления в реальном времени. В случае возникновения проблем, таких как поломка оборудования или необходимость ремонта, они также могут оперативно сообщить об этом через приложение. Все запросы обрабатываются в течение 24 часов, и дополнительная поддержка всегда доступна по email и телефону, что делает опыт проживания комфортным и беспроблемным, и позволяет арендаторам быть уверенными в том, что их проблемы будут решены быстро и эффективно. В отличие от аренды через частных арендодателей, где процесс может быть менее структурированным и более медленным, наш подход с использованием приложения обеспечивает высокий уровень комфорта и поддержки.
Сейчас мы также активно работаем над расширением функционала приложения, добавляя новые партнерские сервисы. Например, наши арендаторы могут воспользоваться промокодами на скидку для резервирования парковочных мест, бронирования переговорных комнат или приобретения абонементов в фитнес-клубы на несколько месяцев по выгодным ценам. Это делает проживание еще более удобным и выгодным, предоставляя дополнительные услуги и бонусы, которые могут существенно упростить жизнь в новом городе.
Какие планы на будущее у вашей компании в свете сотрудничества с Blueground?
Мы активно работаем над расширением и улучшением нашего портфолио апартаментов в Праге. В рамках нашего сотрудничества с Blueground мы проводим ребрендинг и обновление квартир, чтобы соответствовать высокому стандарту качества, который предлагает Blueground. К концу года мы планируем добавить и переоборудовать более 100 квартир, что позволит нам предложить нашим клиентам еще более широкий выбор жилья и охватить новые районы города.
Вы можете ознакомиться с нашим портфолио на сайте Blueground. В нашем предложении уже представлены первые апартаменты на любой вкус, от современных новостроек в районе Голешовице до исторических отреставрированных квартир в районе Вршовице, которые предлагают атмосферу старой Праги. Все наши квартиры готовы к заселению и ждут своих новых арендаторов.
Наша цель — стать ведущим поставщиком среднесрочного жилья в Чехии, предлагая арендаторам уникальный опыт проживания с международным уровнем сервиса и комфортом.
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