Deloitte: Арендная плата в Чехии выросла на 3,2% за последний квартал

Об этом свидетельствуют данные Deloitte Rent Index, которые имеются в распоряжении ČTK. Незначительно выросла аренда также в Праге, где жилье традиционно является самым дорогим в республике. В настоящее время аренда в столице более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом городе Усти-над-Лабем.













«Можно сказать, что цены на аренду растут по всей стране. Однако региональные различия отражают специфику отдельных рынков, то есть доступность услуг, возможности трудоустройства или состояние инфраструктуры. Например, в Градец-Кралове мы наблюдаем сильный рост спроса, который толкает цены вверх. Традиционно к числу самых дорогих городов относятся, помимо Праги, Брно Среднечешский край , Злин и Пардубице . На противоположном конце рейтинга остаются Усти-над-Лабем и Карловы Вары , где, как в единственном из наблюдаемых городов, цены остались без изменений», — сказал Петр Хана, директор отдела недвижимости и строительства Deloitte.







В втором квартале пражский рынок зафиксировал небольшой рост арендной платы на 0,5 процента до 440 крон за квадратный метр (м2). Самым дорогим по индексу остался Прага 1, где арендная плата выросла в квартальном исчислении наиболее значительно, а именно на 5,2 процента до 487 крон за квадратный метр. Напротив, цены немного снизились в Праге 2, где часть площадей сдавалась за 474 чешских крон, что сделало этот район вторым самым дорогим для проживания в столице. В Праге 3 арендная плата снизилась на 3,1% до 463 чешских крон за квадратный метр. Четвертым самым дорогим районом стал Прага 7 с ценой 460 крон за квадратный метр, что представляет собой рост на 0,4 процента.







Значительно повышают средние цены на аренду в Чешской Республике Прага и Брно, которые являются единственными двумя региональными городами, где аренда выше средней по стране. В Брно во втором квартале аренда подорожала на 1,9% до 370 крон за м2. В Градец-Кралове, который в настоящее время является третьим самым дорогим городом, квадратный метр сдавался в аренду в среднем за 309 крон. За ним следуют Оломоуц , где за квартал аренда подорожала на 3,9% до 292 крон за м2, и Острава , где цены выросли на 3,1% до 235 крон за квадратный метр. Напротив, в Либерце арендная плата снизилась на 2,5% до 276 крон за квадратный метр, а в Иглаве – на 1,2% до 254 крон за м2.

С точки зрения типов недвижимости, больше всего подорожали аренда квартир в кирпичных домах, где она выросла на 3,2% до 325 крон за квадратный метр. В панельных домах цена выросла на 2,9% до 280 крон за м2. Самые высокие средние арендные ставки наблюдаются в девелоперских проектах, которые, однако, составляют наименьшую долю рынка. Там арендная плата выросла на 2,3% до 395 крон за квадратный метр.