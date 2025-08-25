Чешские СМИ: Крах китайского гиганта Evergrande — миллионы пустующих квартир и тупик для экономики

От лидера до банкрота





Акции Evergrande торговались с 2009 года. Компания была крупнейшим застройщиком Китая, ее рыночная стоимость превышала 50 миллиардов долларов. Evergrande также выпускала электромобили и владела ведущим футбольным клубом страны — FC «Гуанчжоу». Основатель Хуэй Ка Янь входил в число богатейших людей Китая.





Однако стремительный рост держался на огромных долгах. К 2021 году задолженность достигла 300 миллиардов долларов (6,3 триллиона крон), сделав Evergrande самым закредитованным девелопером мира. В том же году начался обвал: стройки замерли, продажи обрушились.





В 2024 году власти Китая оштрафовали Хуэй Ка Яня на 6,5 миллиона долларов (136 миллионов крон) за манипуляции с отчетностью и запретили ему вести бизнес на фондовом рынке. С января 2024 года акции компании перестали торговаться. Теперь Evergrande исключили с биржи окончательно.

Масштаб кризиса





Кризис Evergrande стал спусковым механизмом системных проблем китайской недвижимости. За первые 7 месяцев 2025 года инвестиции в сектор упали еще на 12%, достигнув минимума с пандемии.

Проблемы затронули десятки девелоперов, включая крупного игрока Country Garden, который пытается выиграть время для реструктуризации долгов.









На рынке образовался гигантский переизбыток жилья. По разным оценкам, в Китае пустуют 60–90 миллионов квартир. Интереса к ним нет, несмотря на то что цены на новые объекты падают уже 25 месяцев подряд и в июле снизились еще на 2,8% в годовом выражении.

Реакция властей





Пекин предпринимает попытки стабилизировать ситуацию. По данным агентства Bloomberg, правительство готовит план, в рамках которого государственные компании будут выкупать непроданные квартиры у девелоперов. Для этого Центральный банк выделил 42 миллиарда долларов (880 миллиардов крон).

Однако эксперты считают, что этого недостаточно. «Кризис вряд ли закончится в ближайшее время. Мы увидим новые банкротства китайских девелоперов», — прогнозирует профессор Ши-тун Чяо из Университета Дьюка.