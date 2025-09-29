Ипотека или аренда: что сейчас выгоднее в Чехии

29 сентября 2025

Аренда или ипотека? Тот, кто ориентируется только на ежемесячные расходы, останется в аренде. В большинстве чешских городов сегодня выплата ипотеки обходится на 15–30% дороже, чем аренда, подсчитал подкаст Ve vatě. Однако стоимость квартир в долгосрочной перспективе растет.