В Чехии ускорят строительство муниципальных квартир и упростят разрешения: как партии обещают решить проблему недоступного жилья







По статистике, в прошлом году в Чехии было построено всего 30 274 квартиры — минимум с 2017 года. При этом почти две пятых молодых людей не могут купить собственное жилье. Более половины опрошенных заявляют, что высокая стоимость жилья тормозит создание семьи и мешает открывать бизнес . Средняя квартира сегодня стоит 13,6 среднегодовой зарплаты, что делает Чехию третьей по худшей доступности жилья в ЕС. Цены на ипотеку и арендную плату продолжают расти.

Основные направления предвыборных обещаний





Экономист Якуб Комарек в исследовании аналитического центра IDEA отмечает, что партия STAN предлагает ограничить налоговые льготы по ипотеке и стимулировать долгосрочную аренду, а также повысить налогообложение Airbnb и усилить контроль за заселенностью недвижимости. «Пираты» предлагают увеличить налоги там, где мало строят. Stačilo намерена обложить налогом спекулянтов, но освободить на пять лет муниципальное и кооперативное доступное жилье от налога на недвижимость ANO , Spolu, SPD и Motoristé налоговые изменения не предлагают.

Все партии обещают облегчить возведение новых домов. Большинство планируют уменьшить бюрократические барьеры и строить на браунфилдах — заброшенных промышленных и сельскохозяйственных территориях. Коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) предлагает «проекты под ключ» и улучшение цифровизации разрешений на строительство . STAN обещает упростить архитектурную документацию для арендного жилья. Motoristé предлагают создать национальный строительный орган для крупных проектов. «Пираты» говорят о «зонах ускоренного строительства» с упрощенным разрешением, а Stačilo планирует государственный строительный холдинг для решения дефицита.

STAN предлагает новую форму жилищных обществ. Поддержку кооперативного жилья декларируют Пираты, Spolu, SPD и Stačilo. «Пираты» обещают построить 200 000 квартир, Stačilo — 40 000 доступных квартир в год. Spolu и SPD планируют использовать государственные земли для арендного жилья. ANO делает ставку на государственные гарантии для кооперативов и обещает поддержку молодым семьям и работникам ключевых профессий через субсидии и беспроцентные кредиты.

Проблемы существующей поддержки





Комарек подчеркивает, что государство должно развивать муниципальный и городской жилищный фонд, чтобы доступное жилье росло рядом с коммерческим. Сейчас поддержка в основном идет через малоэффективные налоговые льготы и неправильно настроенные жилищные пособия , что составляет 40–50 миллиардов крон, а на строительство доступного жилья тратятся лишь единицы миллиардов.

Пример — вычет процентов по ипотеке, выгодный в основном обеспеченным семьям. По данным Чешского национального банка, ипотеку могут позволить себе только домохозяйства с чистым доходом свыше 90 000 крон в месяц. Также критикуется поддержка строительных сбережений, которая преимущественно помогает состоятельным домохозяйствам, а не нуждающимся.



