Цифровизация обернулась провалом: стройкомпании ставят правительству двойку

Представители отрасли подчеркивают: без решительных шагов улучшить ситуацию на рынке жилья невозможно. В последние годы положение осложнилось: к покупателям, ищущим жильё для себя, добавились инвесторы, рассчитывающие на рост доходов от аренды.





По данным Национального банка Чехии, стоимость квартир в стране растет в среднем на 10% в год. Сегодня приобрести жилье могут в основном лишь 20% домохозяйств с самыми высокими доходами. Согласно опросу агентства Ipsos, около 40% молодых чехов до 30 лет не верят, что когда-либо смогут позволить себе собственную квартиру.





«Без ускорения и упрощения процессов выдачи разрешений и без поддержки устойчивого развития городов невозможно в долгосрочной перспективе удовлетворить растущий спрос населения на жильё», — заявил директор CEEC Research Михал Вацек.









Однако вместо упрощения система цифровизации строительного делопроизводства, внедренная летом прошлого года, привела к сбоям. В итоге 2025 год стал для Чехии рекордно низким по числу выданных разрешений на строительство за последние 25 лет. Компании оценили работу государства в этой сфере крайне низко: за цифровизацию власти получили среднюю оценку 4,27 по чешской пятибалльной шкале, где 5 — худшая оценка, за законодательные условия для строительства — 3,92. Положительно бизнес воспринимает лишь инвестиции в транспортную инфраструктуру и энергетику.





Гендиректор Metrostav Ярослав Херан призвал правительство продолжить цифровизацию строительных процессов, упростить законодательство и развивать программы доступного жилья.





Вопросы вызывает и будущее строительного закона. За сохранение муниципальных строительных управ выступают лишь 13% компаний. Еще 16% поддержали инициативу движения ANO о создании единого государственного строительного органа. Большинство же респондентов не смогли определиться с позицией.





Строители также предупреждают: без расширения добычи сырья развитие жилищного и транспортного строительства невозможно. «Без новых месторождений мы много не построим», — подчеркнул директор по развитию компании DITON Даниэль Крижек.