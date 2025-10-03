ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Цифровизация обернулась провалом: стройкомпании ставят правительству двойку

3 октября 2025
16:30
Строительные компании Чехии обратились к новой власти с призывом сделать решение жилищного кризиса приоритетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией CEEC Research.
Представители отрасли подчеркивают: без решительных шагов улучшить ситуацию на рынке жилья невозможно. В последние годы положение осложнилось: к покупателям, ищущим жильё для себя, добавились инвесторы, рассчитывающие на рост доходов от аренды. 

По данным Национального банка Чехии, стоимость квартир в стране растет в среднем на 10% в год. Сегодня приобрести жилье могут в основном лишь 20% домохозяйств с самыми высокими доходами. Согласно опросу агентства Ipsos, около 40% молодых чехов до 30 лет не верят, что когда-либо смогут позволить себе собственную квартиру. 

«Без ускорения и упрощения процессов выдачи разрешений и без поддержки устойчивого развития городов невозможно в долгосрочной перспективе удовлетворить растущий спрос населения на жильё», — заявил директор CEEC Research Михал Вацек. 

Однако вместо упрощения система цифровизации строительного делопроизводства, внедренная летом прошлого года, привела к сбоям. В итоге 2025 год стал для Чехии рекордно низким по числу выданных разрешений на строительство за последние 25 лет. Компании оценили работу государства в этой сфере крайне низко: за цифровизацию власти получили среднюю оценку 4,27 по чешской пятибалльной шкале, где 5 — худшая оценка, за законодательные условия для строительства — 3,92. Положительно бизнес воспринимает лишь инвестиции в транспортную инфраструктуру и энергетику. 

Гендиректор Metrostav Ярослав Херан призвал правительство продолжить цифровизацию строительных процессов, упростить законодательство и развивать программы доступного жилья. 

Вопросы вызывает и будущее строительного закона. За сохранение муниципальных строительных управ выступают лишь 13% компаний. Еще 16% поддержали инициативу движения ANO о создании единого государственного строительного органа. Большинство же респондентов не смогли определиться с позицией. 

Строители также предупреждают: без расширения добычи сырья развитие жилищного и транспортного строительства невозможно. «Без новых месторождений мы много не построим», — подчеркнул директор по развитию компании DITON Даниэль Крижек. 

Правительство рассматривает открытие новых карьеров для добычи щебня и песка. Увеличение масштабов добычи включено и в экономическую стратегию движения ANO.
