Финансовая консультация: можно ли иностранцу получить ипотеку в Чехии?

2 октября 2025
09:00
Разберем, какие варианты доступны иностранцам, что влияет на одобрение, какие документы готовить и как повысить шансы на успешное получение ипотеки.
Чешские банки — основной источник ипотечного финансирования при покупке недвижимости. Они предлагают более низкие процентные ставки и работают по строгим правилам Чешского национального банка (ČNB). Особенно внимательно банки проверяют иностранцев: стабильность работы, источник дохода, кредитную историю.

Небанковские организации (например, строительные сберегательные кассы — stavební spořitelna) могут быть более гибкими. Они чаще одобряют заявки от клиентов, которые не соответствуют строгим банковским критериям.

На решение банка влияет статус заявителя. Гражданам ЕС проще: для них банки в Чехии создают более лояльные условия при покупке недвижимости. Для граждан третьих стран требования жестче, особенно если нет долгосрочной визы или ПМЖ. Постоянные резиденты имеют лучшие шансы, а временный ВНЖ (обычно от 2 лет и дольше) тоже может подойти, если есть стабильный доход.

Доходы из Чехии подтверждаются проще всего (трудовой договор, выписки со счета). Доходы из-за границы проверяют дольше, иногда просят дополнительные гарантии (например, чешского супруга/супругу).

Первоначальный взнос (LTV)

●     до 36 лет можно получить ипотеку при взносе от 10%;
●     старше 36 лет — минимум 20%.

Чем выше взнос, тем выгоднее условия.

Кредитная история и долги

Банки проверяют, как вы обслуживаете кредиты и нет ли просрочек. Чем меньше долговых обязательств, тем выше шансы.

Какие документы нужны?

Иностранец, который хочет оформить ипотеку на покупку недвижимости в Чехии, должен подготовить:

●     паспорт / ВНЖ / ПМЖ;
●     подтверждение дохода (справка от работодателя, налоговая декларация для ИП, выписки со счета);
●     договор или резервацию на покупку недвижимости;
●     оценку стоимости объекта;
●     справки о текущих обязательствах (кредиты, кредитные карты).

Рассмотрение заявки у иностранца может занять от 30 до 90 дней. Причины задержек: проверка зарубежных доходов, перевод документов, подтверждение визового статуса. Поэтому важно начинать оформление заранее, особенно если есть сроки по покупке (например, подписана rezervační smlouva).

Как повысить шансы на одобрение?

●     Подчеркните долгосрочные связи с Чехией: работа, семья, бизнес.
●     Покажите финансовые резервы: сбережения, инвестиции.
●     Минимизируйте долги перед подачей заявки.
●     Готовьте полный пакет документов сразу, чтобы не тратить время на доработки.

На сайте Finaram.cz вы можете:
●     сравнить, что выгоднее — ипотека или аренда;
●     рассчитать максимальную ипотеку, которую может одобрить банк;
●     подать онлайн-заявку на ипотеку;
●     рассчитать и смоделировать ипотеку с разными параметрами;
●     включить «ипотечный watchdog» и получать уведомления о снижении ставок.




