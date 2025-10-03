20% чехов планируют взять ипотеку из-за ожидания роста цен на жильё
3 октября 2025
08:00
1047
Через 30 лет после появления ипотек в Чехии около 18% населения выплачивает кредит на жильё — это примерно 930 000 договоров.
Столько же планируют оформить ипотеку в ближайшие годы, хотя мешают этому высокая стоимость жизни и рост цен на недвижимость.
Согласно исследованию Ipsos, 5% чехов хотят взять ипотеку в течение двух лет, ещё 13% — позже. По словам экономиста Яромира Шиндла, на планы влияют высокий уровень сбережений, рост цен на жильё и старение населения.
Сбережения, накопленные во время пандемии, достигли около 3 трлн крон, что поддерживает рынок ипотек, несмотря на подорожание недвижимости. ČBA прогнозирует, что в 2025 году банки выдадут жилищных кредитов на 301 млрд крон — на треть больше, чем годом ранее.
Около 70% потенциальных заёмщиков ожидают дальнейшего роста цен. При этом рассчитывать на удешевление ипотек не приходится: у многих вскоре истечёт срок фиксации ставок, установленных в период низких процентных ставок.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1117
15:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
3230
08:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
1037
11:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5359
12:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3104
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3111
13:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4814
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3690
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
5054
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
6089
13:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4843
08:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
11558