20% чехов планируют взять ипотеку из-за ожидания роста цен на жильё

3 октября 2025
Через 30 лет после появления ипотек в Чехии около 18% населения выплачивает кредит на жильё — это примерно 930 000 договоров.
Столько же планируют оформить ипотеку в ближайшие годы, хотя мешают этому высокая стоимость жизни и рост цен на недвижимость

Согласно исследованию Ipsos, 5% чехов хотят взять ипотеку в течение двух лет, ещё 13% — позже. По словам  экономиста Яромира Шиндла, на планы влияют высокий уровень сбережений, рост цен на жильё и старение населения. 

Сбережения, накопленные во время пандемии, достигли около 3 трлн крон, что поддерживает рынок ипотек, несмотря на подорожание недвижимости. ČBA прогнозирует, что в 2025 году банки выдадут жилищных кредитов на 301 млрд крон — на треть больше, чем годом ранее. 

Около 70% потенциальных заёмщиков ожидают дальнейшего роста цен. При этом рассчитывать на удешевление ипотек не приходится: у многих вскоре истечёт срок фиксации ставок, установленных в период низких процентных ставок. 
