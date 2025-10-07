Цены на аренду в Чехии выросли на 15% за год
7 октября 2025
08:00
528
В сентябре 2025 года цены на аренду жилья в Чехии выросли на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 368 крон за квадратный метр.
Повышение связано с окончанием летних отпусков, когда традиционно возрастает спрос на жилье — особенно со стороны студентов и арендаторов с истекающими договорами.
Наибольший рост цен зафиксирован в Южночешском крае (+29%), Оломоуцком (+28%) и Пардубицком (+22%). В Праге аренда остается самой дорогой — в среднем 446 крон за квадратный метр (+16%), что связано с уменьшением предложения жилья.
Из-за высокой стоимости аренды интерес смещается в Среднечешский край (308 крон за квадратный метр, +14%), особенно в города с хорошей транспортной доступностью до столицы. В Южноморавском крае, включая Брно, аренда выросла на 15% (345 крон за квадратный метр), в Моравско-Силезском крае — на 20% (232 кроны за квадратный метр), в Краловеградецком — на 19% (265 крон за квадратный метр), но там рост скоро замедлится.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1145
08:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1068
15:30
2 ОКТЯБРЯ 2025
3250
08:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
1045
11:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5368
12:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3107
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3112
13:30
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4816
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3691
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
5054
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
6095
13:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4846