Цены на аренду в Чехии выросли на 15% за год

Повышение связано с окончанием летних отпусков, когда традиционно возрастает спрос на жилье — особенно со стороны студентов и арендаторов с истекающими договорами.





Наибольший рост цен зафиксирован в Южночешском крае (+29%), Оломоуцком (+28%) и Пардубицком (+22%). В Праге аренда остается самой дорогой — в среднем 446 крон за квадратный метр (+16%), что связано с уменьшением предложения жилья.



