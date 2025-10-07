ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Цены на аренду в Чехии выросли на 15% за год

Новости 420on
7 октября 2025
08:00
528
В сентябре 2025 года цены на аренду жилья в Чехии выросли на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 368 крон за квадратный метр.
Повышение связано с окончанием летних отпусков, когда традиционно возрастает спрос на жилье — особенно со стороны студентов и арендаторов с истекающими договорами.

Наибольший рост цен зафиксирован в Южночешском крае (+29%), Оломоуцком (+28%) и Пардубицком (+22%). В Праге аренда остается самой дорогой — в среднем 446 крон за квадратный метр (+16%), что связано с уменьшением предложения жилья.

Из-за высокой стоимости аренды интерес смещается в Среднечешский край (308 крон за квадратный метр, +14%), особенно в города с хорошей транспортной доступностью до столицы. В Южноморавском крае, включая Брно, аренда выросла на 15% (345 крон за квадратный метр), в Моравско-Силезском крае — на 20% (232 кроны за квадратный метр), в Краловеградецком — на 19% (265 крон за квадратный метр), но там рост скоро замедлится.
аренда недвижимости Чехия
