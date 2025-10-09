Чехия ужесточит доступ к данным кадастра недвижимости

Чешское кадастровое управление предложило поправки к закону, ограничивающие свободный доступ к информации. Персональные данные и сведения о правах собственности теперь будут предоставляться только по запросу при подтверждении личности и обосновании цели запроса. Все обращения станут фиксироваться.