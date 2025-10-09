Чехия ужесточит доступ к данным кадастра недвижимости
9 октября 2025
15:00
687
Чешское кадастровое управление предложило поправки к закону, ограничивающие свободный доступ к информации. Персональные данные и сведения о правах собственности теперь будут предоставляться только по запросу при подтверждении личности и обосновании цели запроса. Все обращения станут фиксироваться.
Данные кадастровых карт без персональной информации останутся в открытом доступе. Для просмотра конфиденциальных сведений онлайн потребуется цифровая идентификация.
Штрафы за незаконное использование кадастровых данных вырастут со 100 000 до 1 млн крон. Также повысятся административные сборы: стоимость подтверждения нумерации участков увеличится с 100 до 500 крон, а подача заявления на внесение записи в кадастр будет стоить 2000 крон.
Важным упрощением станет возможность подачи единого заявления для недвижимости, находящейся в ведении разных кадастровых органов, с оплатой единого административного сбора. При этом, как отмечают в ведомстве, даже после повышения цен сборов останутся ниже, чем в соседних странах.
Реформа направлена на защиту персональных данных и борьбу с их незаконным использованием, одновременно упрощая процедуры через цифровизацию.
