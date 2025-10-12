Старые квартиры в Чехии подорожали в третьем квартале на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
12 октября 2025
13:00
263
В третьем квартале цены на старые квартиры выросли в среднем на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 78 978 крон за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом их цены в Чешской Республике выросли на 2 %. Ни в одном крупном городе цены на квартиры не снизились ни в годовом, ни в квартальном сравнении.
Об этом свидетельствует анализ риэлторской платформы FérMakléři.cz.
Годовой рост цен колебался от десяти до почти 30 процентов. «Наиболее значительный рост был зафиксирован в Усть-над-Лабем, где цены подскочили на 27 процентов. Таким образом, цена за квадратный метр в этом городе выросла на 10 034 крон. В Праге старые квартиры подорожали на 12 процентов в годовом исчислении», — сообщил исполнительный директор компании FérMakléři.cz Лумир Кунц.
В Праге в третьем квартале старая квартира в хорошем состоянии стоила в среднем 149 643 крон за квадратный метр. За квартиру площадью 80 квадратных метров люди заплатили примерно на 1,3 миллиона крон больше, чем в том же периоде прошлого года, то есть почти 12 миллионов крон. В Брно цена старой квартиры составляла 116 400 крон за квадратный метр. Таким образом, типовая квартира стоила около 9,3 млн крон, что на 920 000 крон больше, чем в прошлом году. В Остраве цена достигла 62 088 крон за квадратный метр, а в Усти-над-Лабем — 47 293 крон.
В квартальном исчислении квартиры подорожали от одного до четырех процентов, что, согласно анализу, указывает на стабилизацию роста цен. По словам заместителя председателя правления компании Gepard Finance Давида Эйма, на рынке кредитов также наблюдается спокойная динамика.
«В последние недели несколько банков слегка снизили процентные ставки в рамках временных маркетинговых акций. Таким образом, в стандартном режиме можно было получить ипотеку с процентной ставкой от 4,29 процента. Однако маркетинговые акции банков закончились в конце сентября, и банки вернулись к стандартному ценообразованию. В среднем сегодня ипотека предоставляется с процентной ставкой около 4,5 процента, и в настоящее время я не ожидаю заметного снижения», — добавил Эим.
По последним статистическим данным Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, в августе банки и строительные сберегательные кассы в Чехии предоставили ипотечные кредиты на сумму 33,1 млрд чешских крон, что на 14 процентов меньше, чем в июле. Новые кредиты без рефинансирования снизились на 11 процентов до 25,9 млрд чешских крон, но все же были вторыми по величине в этом году. Процентные ставки по новым кредитам продолжили незначительное снижение и уменьшились в среднем с 4,53% до 4,52%.
