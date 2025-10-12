Старые квартиры в Чехии подорожали в третьем квартале на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В третьем квартале цены на старые квартиры выросли в среднем на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 78 978 крон за квадратный метр. По сравнению со вторым кварталом их цены в Чешской Республике выросли на 2 %. Ни в одном крупном городе цены на квартиры не снизились ни в годовом, ни в квартальном сравнении.