Объем ипотечных кредитов в Чехии в сентябре вырос на 14% и достиг 37,6 млрд крон

Новости 420on 14 октября 2025 09:00 392

Банки и строительные сберегательные кассы в Чехии в сентябре выдали ипотечные кредиты на сумму 37,6 млрд чешских крон, что на 14% больше, чем в августе. Согласно данным Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, объем новых кредитов без учета рефинансирования увеличился аналогично — до 29,6 млрд крон. Средняя процентная ставка по новым ипотекам осталась на уровне августа — 4,52% годовых.