Объем ипотечных кредитов в Чехии в сентябре вырос на 14% и достиг 37,6 млрд крон

Новости 420on
14 октября 2025
09:00
392
Банки и строительные сберегательные кассы в Чехии в сентябре выдали ипотечные кредиты на сумму 37,6 млрд чешских крон, что на 14% больше, чем в августе. Согласно данным Чешской банковской ассоциации Hypomonitor, объем новых кредитов без учета рефинансирования увеличился аналогично — до 29,6 млрд крон. Средняя процентная ставка по новым ипотекам осталась на уровне августа — 4,52% годовых.
Рост показателей подтверждает, что высокая активность на ипотечном рынке, наблюдавшаяся летом, сохраняется и осенью. Увеличивается как количество, так и объем новых займов. Средний размер новой ипотеки впервые превысил 4,3 млн крон, а медианное значение составило около 3,4 млн крон.

Количество новых ипотек в сентябре выросло на 12% по сравнению с августом, достигнув 6795 договоров, что на 30% больше, чем в сентябре прошлого года. Это максимальный показатель за последние 44 месяца, и по прогнозам банковской ассоциации, 2025 год может превысить уровень ипотечной активности 2019 года.

Объем рефинансированных и увеличенных кредитов (как внутри банков, так и при переходе между учреждениями) составил 8 млрд крон, что на 104% больше, чем средний показатель 2024 года — 3,9 млрд крон. При этом доля рефинансированных ипотек в общем объеме выданных кредитов слегка снизилась до 21,3%.

Средняя фактическая процентная ставка по новым ипотекам в сентябре была на 0,44 процентного пункта ниже, чем годом ранее, когда она составляла 4,96%. Это снижение уменьшило средний размер ежемесячного платежа примерно на 1100 крон, или на 1,2% чистого дохода заемщика.

В целом, средняя ипотечная ставка в 2024 году составила 5,07%, тогда как в 2023 году она находилась на уровне 5,81%. Эксперты отмечают, что снижение ставок и стабильный рост спроса сигнализируют о постепенном оживлении чешского рынка жилья после затяжного периода стагнации.
