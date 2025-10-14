Битва за российскую недвижимость в сердце Европы

Предприятие по управлению собственностью за рубежом, представляющее интересы России, подало конституционную жалобу в Чехии. Компания требует отмены своего включения в национальный санкционный список. Рассмотрением дела займется пленум Конституционного суда. Предприятие владеет в стране многочисленными объектами недвижимости.