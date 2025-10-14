ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Битва за российскую недвижимость в сердце Европы

Новости и статьи
14 октября 2025
16:00
1129
Предприятие по управлению собственностью за рубежом, представляющее интересы России, подало конституционную жалобу в Чехии. Компания требует отмены своего включения в национальный санкционный список. Рассмотрением дела займется пленум Конституционного суда. Предприятие владеет в стране многочисленными объектами недвижимости.
Ход судебного разбирательства
Поводом для жалобы стали решения правительства Чехии, а также последующие вердикты административных судов, которые поддержали санкции. Власти сочли, что подобная деятельность приносит значительный доход российскому правительству. Предприятие, в свою очередь, отвергает эти обвинения и настаивает на нарушении своего права на справедливый процесс. Однако суды ранее отклонили эти аргументы, указав на особый характер санкционного законодательства.

Последствия санкций
В результате решения правительства были заблокированы банковские счета, а также заморожены около 70 объектов недвижимости, включая здания в Праге и Карловых Варах. Меры не затронули дипломатические объекты, такие как посольство


недвижимость Россия Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
648
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 14% И ДОСТИГ 37,6 МЛРД КРОН
08:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
675
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ЧЕХИИ: ДЕФИЦИТ МЕСТ СОЗДАЁТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
13:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
2140
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТАРЫЕ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ НА 20% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
15:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3330
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ УЖЕСТОЧИТ ДОСТУП К ДАННЫМ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
20:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
2406
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PALLADIUM PRAHA МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦА
09:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
4021
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ИПОТЕКАМ В ЧЕХИИ СНИЗИЛАСЬ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
08:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1761
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ НА 15% ЗА ГОД
16:30
3 ОКТЯБРЯ 2025
1339
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЕРНУЛАСЬ ПРОВАЛОМ: СТРОЙКОМПАНИИ СТАВЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДВОЙКУ
08:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1284
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
20% ЧЕХОВ ПЛАНИРУЮТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ ИЗ-ЗА ОЖИДАНИЯ РОСТА ЦЕН НА ЖИЛЬЁ
09:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
4643
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: МОЖНО ЛИ ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ В ЧЕХИИ?
16:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
2217
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ УСКОРЯТ СТРОИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР И УПРОСТЯТ РАЗРЕШЕНИЯ: КАК ПАРТИИ ОБЕЩАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
11:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
5594
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ИПОТЕКА ИЛИ АРЕНДА: ЧТО СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ В ЧЕХИИ
20:20
27 СЕНТЯБРЯ 2025
11765
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КВАРТИР В ПРАГЕ И РЕГИОНАХ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, НО ИНВЕСТИЦИИ В КВАРТИРЫ ОСТАЮТСЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ
12:00
27 СЕНТЯБРЯ 2025
3222
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ВЫХОДЯТ ЗА ГРАНИЦУ, ГДЕ СТРОЯТ В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ
08:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3168
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ РАСШИРЯЕТ СЕТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛЬЯ ДО 132 ТОЧЕК