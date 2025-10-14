Битва за российскую недвижимость в сердце Европы
14 октября 2025
16:00
Предприятие по управлению собственностью за рубежом, представляющее интересы России, подало конституционную жалобу в Чехии. Компания требует отмены своего включения в национальный санкционный список. Рассмотрением дела займется пленум Конституционного суда. Предприятие владеет в стране многочисленными объектами недвижимости.
Ход судебного разбирательства
Поводом для жалобы стали решения правительства Чехии, а также последующие вердикты административных судов, которые поддержали санкции. Власти сочли, что подобная деятельность приносит значительный доход российскому правительству. Предприятие, в свою очередь, отвергает эти обвинения и настаивает на нарушении своего права на справедливый процесс. Однако суды ранее отклонили эти аргументы, указав на особый характер санкционного законодательства.
Последствия санкций
В результате решения правительства были заблокированы банковские счета, а также заморожены около 70 объектов недвижимости, включая здания в Праге и Карловых Варах. Меры не затронули дипломатические объекты, такие как посольство.
