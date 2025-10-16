Palác Broadway в Праге продан за рекордную сумму

16 октября 2025

Знаковое здание в центре Праги, Palác Broadway, было продано на электронных торгах. Покупатель предложил стартовую цену в 878 миллионов чешских крон. Эта сделка стала самой прибыльной в истории Управления по представительству государства в имущественных вопросах.