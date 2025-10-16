Palác Broadway в Праге продан за рекордную сумму
16 октября 2025
15:00
203
Знаковое здание в центре Праги, Palác Broadway, было продано на электронных торгах. Покупатель предложил стартовую цену в 878 миллионов чешских крон. Эта сделка стала самой прибыльной в истории Управления по представительству государства в имущественных вопросах.
Право текущего арендатора
Управление теперь обязано предложить действующему арендатору здания выкупить объект по цене, предложенной на аукционе. Если арендатор откажется от своего преимущественного права в течение трёх месяцев, недвижимость перейдёт к победителю торгов. Им, по данным ведомства, является юридическое лицо из Праги.
Palác Broadway — функционалистское здание 1930-х годов, одна из крупнейших построек в этом стиле в историческом центре чешской столицы. До этого торги по объекту несколько раз проваливались из-за отсутствия предложений. Сейчас в его помещениях располагается театр.
