Кризис доступности жилья в Чехии

16 октября 2025

Более 60% жителей Чехии не планируют приобретать собственное жилье в обозримом будущем. Основными причинами являются рост цен на энергоносители, инфляция и высокие процентные ставки по кредитам. Еще четверть опрошенных временно откладывают эту крупную покупку. Такие данные были получены в результате сентябрьского исследования, проведенного по заказу Generali Investments.