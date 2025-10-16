Кризис доступности жилья в Чехии
16 октября 2025
21:00
753
Более 60% жителей Чехии не планируют приобретать собственное жилье в обозримом будущем. Основными причинами являются рост цен на энергоносители, инфляция и высокие процентные ставки по кредитам. Еще четверть опрошенных временно откладывают эту крупную покупку. Такие данные были получены в результате сентябрьского исследования, проведенного по заказу Generali Investments.
Ситуация на рынке аренды также демонстрирует негативную динамику. За последние пять лет средняя площадь квартиры в Праге, доступной за 20 тысяч крон в месяц, сократилась на целую комнату — с 65 м² до 45 м². При этом каждый пятый житель сегодня готов платить за аренду сумму в диапазоне 20-25 тысяч крон, тогда как в 2020 году таких было лишь 5%.
Растущее финансовое давление
Исследование констатирует, что доступность жилья продолжает ухудшаться. Более трети домохозяйств сообщают о росте расходов на жилье на 10% и более по сравнению с прошлым годом. Главными негативными факторами чехи называют цены на энергоносители, инфляцию и влияние высоких процентных ставок. Уровень пессимизма в обществе относительно будущего стоимости жилья даже превысил показатели периода пандемии.
