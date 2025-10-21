Rohan City: проект Даниэля Либескинда изменит облик пражского Карлина
21 октября 2025
09:00
349
Пражский район Карлин в ближайшие годы ждёт одна из самых масштабных градостроительных трансформаций. На месте бывшей промышленной зоны на острове Роган (Rohanský ostrov) реализуется амбициозный проект Rohan City, который к 2035 году должен превратить территорию в живой городской квартал, сочетающий жильё, культуру и качественные общественные пространства. Девелопером выступает компания Sekyra Group, инвестирующая в строительство около 30 миллиардов крон.
Главным архитектурным акцентом нового квартала станут жилые башни Sekyra Flowers, спроектированные нью-йоркским бюро Даниэля Либескинда (Studio Libeskind). Четыре здания, включающие примерно 500 квартир, будут образовывать композиционный центр района — площадь имени философа Симоны Вейль.
Проект Либескинда отличают переливающиеся металлические фасады, зелёные крыши и плавные формы, напоминающие цветы — отсюда и название комплекса.
Улицы, парки и площади будут носить имена известных чешских и зарубежных философов. В рамках проекта также планируется создание Национального центра читательской культуры с библиотекой. Цель — сделать новый квартал не просто жилым, а открытым общественным пространством для общения, образования и отдыха.
В центральной части проекта запланировано строительство 1 650 квартир. Помимо Либескинда, в разработке участвуют ведущие чешские архитектурные бюро: CHYBIK + KRISTOF, Jakub Cigler Architekti, Schindler Seko Architekti, MS architekti, Chapman Taylor и другие. В блоке D.VI появятся 350 премиальных квартир с видом на Влтаву.
