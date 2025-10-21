Rohan City: проект Даниэля Либескинда изменит облик пражского Карлина

Новости 420on 21 октября 2025 09:00 349

Пражский район Карлин в ближайшие годы ждёт одна из самых масштабных градостроительных трансформаций. На месте бывшей промышленной зоны на острове Роган (Rohanský ostrov) реализуется амбициозный проект Rohan City, который к 2035 году должен превратить территорию в живой городской квартал, сочетающий жильё, культуру и качественные общественные пространства. Девелопером выступает компания Sekyra Group, инвестирующая в строительство около 30 миллиардов крон.