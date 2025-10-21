Пражский парадокс: дорогая недвижимость при доступной аренде

21 октября 2025

Согласно анализу риелторской компании RE/MAX, стоимость квартир в Праге достигла уровня многих развитых столиц Западной Европы. Цены на вторичном рынке сопоставимы с Берлином, Веной и Мадридом, превышая показатели Милана, Барселоны и Рима. Средняя цена квадратного метра достигла 143 тысячи крон.