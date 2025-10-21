Пражский парадокс: дорогая недвижимость при доступной аренде
21 октября 2025
18:00
570
Согласно анализу риелторской компании RE/MAX, стоимость квартир в Праге достигла уровня многих развитых столиц Западной Европы. Цены на вторичном рынке сопоставимы с Берлином, Веной и Мадридом, превышая показатели Милана, Барселоны и Рима. Средняя цена квадратного метра достигла 143 тысячи крон.
Растущий спрос и доступная аренда
Основной причиной роста цен, который составил 17% за год, является повышенный спрос, подпитываемый притоком студентов и молодых специалистов.
При этом рынок аренды демонстрирует уникальный тренд: несмотря на дорогие продажи, пражские арендные ставки остаются ниже, чем в других европейских столицах. Это объясняется более низкой покупательной способностью местных жителей.
Проблема доступности
Ключевой проблемой остается доступность жилья. Для покупки квартиры в Чехии требуется в среднем 12 годовых зарплат, что примерно вдвое выше, чем в Германии, Австрии или Испании. Эксперты связывают это с недостаточными объемами строительства, сложными процедурами согласования и отставанием доходов населения от западноевропейского уровня.
