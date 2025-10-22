ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Чешское антимонопольное ведомство: PPF Group может приобрести отель Diplomat в Праге

Новости и статьи
22 октября 2025
16:00
88
Чешское антимонопольное ведомство разрешило группе PPF поглотить компанию, управляющую отелем Diplomat Prague. Решение было принято после оценки и вступило в законную силу. Регулятор пришёл к выводу, что сделка не приведёт к существенному ограничению конкуренции на рынке.
Профили участников сделки
Холдинг PPF Real Estate, входящий в международную группу PPF, уже владеет в Праге несколькими гостиницами, включая отели категорий 5* и 4. Поглощаемая компания специализируется на управлении отелем Diplomat Prague, который также имеет категорию 4. В рамках сделки переходит не только сам отель, но и бизнес по организации конференций и мероприятий.

Итоги проверки
Антимонопольный орган рассмотрел потенциальное влияние объединения как на гостиничный рынок, так и на рынок аренды конференц-пространств. В обоих случаях не было выявлено рисков для здоровой конкуренции, что и позволило одобрить сделку. 
недвижимость Чехия бизнес
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1362
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЙ ПАРАДОКС: ДОРОГАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИ ДОСТУПНОЙ АРЕНДЕ
15:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
603
НОВОСТРОЙКИ
ЧАСОВНЯ В НЕСВАЧИЛКЕ УДОСТОЕНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО АРХИТЕКТУРЕ
09:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1170
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ROHAN CITY: ПРОЕКТ ДАНИЭЛЯ ЛИБЕСКИНДА ИЗМЕНИТ ОБЛИК ПРАЖСКОГО КАРЛИНА
13:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1410
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ В КРУПНЫХ ЧЕШСКИХ ГОРОДАХ ВЫРОСЛИ НА 3–14%
21:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
5871
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КРИЗИС ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧЕХИИ
15:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2096
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PALÁC BROADWAY В ПРАГЕ ПРОДАН ЗА РЕКОРДНУЮ СУММУ
08:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
2514
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ СОЗДАДУТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КВАРТИР
16:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
6835
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БИТВА ЗА РОССИЙСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
09:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1143
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 14% И ДОСТИГ 37,6 МЛРД КРОН
08:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1105
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ЧЕХИИ: ДЕФИЦИТ МЕСТ СОЗДАЁТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
13:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
2826
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТАРЫЕ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПОДОРОЖАЛИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ НА 20% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
15:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
3729
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕХИЯ УЖЕСТОЧИТ ДОСТУП К ДАННЫМ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
20:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
2785
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
PALLADIUM PRAHA МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦА
09:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
4419
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ИПОТЕКАМ В ЧЕХИИ СНИЗИЛАСЬ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ С АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
08:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
2019
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛИ НА 15% ЗА ГОД