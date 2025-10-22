Чешское антимонопольное ведомство: PPF Group может приобрести отель Diplomat в Праге

Профили участников сделки





Холдинг PPF Real Estate, входящий в международную группу PPF, уже владеет в Праге несколькими гостиницами, включая отели категорий 5* и 4. Поглощаемая компания специализируется на управлении отелем Diplomat Prague, который также имеет категорию 4. В рамках сделки переходит не только сам отель, но и бизнес по организации конференций и мероприятий.

Итоги проверки

Антимонопольный орган рассмотрел потенциальное влияние объединения как на гостиничный рынок, так и на рынок аренды конференц-пространств. В обоих случаях не было выявлено рисков для здоровой конкуренции, что и позволило одобрить сделку.