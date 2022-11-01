14 идей подарков на День св. Валентина и где их купить в Чехии. Выбор от 200 до 22 000 крон

А вы празднуете День святого Валентина? Если да, то наверняка уже сломали голову, что подарить второй половине и где это взять. Кто-то любит символические подарки (мы правда знаем людей, которые коллекционируют носки), а кто-то ждет чего-то особенного и переживает, что не может найти необычный подарок. В этот раз мы не просто перечислим идеи подарков на любой бюджет, но и приведем примеры, где это продается в Чехии.

Бюджетные подарки — 200-1000 крон

Вино, которое необычно переливается в бокале. Наверняка вы уже видели в Инстаграме и ТикТоке, как пары наслаждаются этим напитком. Мы нашли, где его можно купить в Чехии! Кстати, к бутылке прилагаются два бокала.

Если хочется подарить менее экстравагантное вино, мы можем посоветовать сайт, где качественные вина сейчас предлагаются со скидкой 10-20%.

Уютные домашние тапочки, чтобы согревали любимого/любимую в холода. Но не покупайте одни тапочки — соберите комплект тон в тон!

Очень необычно будет смотреться полный комплект тапочки плюс носки. На этом же сайте можно собрать комплекты с нижним бельем или с пижамой.

Лавандовый набор для ванны вряд ли вызовет аллергию и понравится практически любой девушке от 18 до 88. В этом наборе собрано все, что надо, а милая ванночка служит необычным дополнением для декора.



Такой свечи вы еще не видели: деревянный фитиль при горении имитирует звук камина, что создает дополнительный уют в доме. Кроме того, фитиль еще и широкий, то есть площадь огня больше, а сама свеча горит дольше. Запах очень приятный (проверено редакцией 420on).



Подарки подороже — более 1 000 крон

Для тех, кто хочет вернуться в детство: вы знали, что есть лего для взрослых? Например, тематическое лего по легендарному сериалу «Друзья». Если ваша вторая половина без ума от героев сериала и искрометного юмора, такой набор станет отличным подарком.

Если вы не уверены или пока мало знаете об интересах вашего возлюбленного/возлюбленной, подарите электрическую зубную щетку. Это универсальный подарок, который порадует и мужчин, и женщин, а самое главное — поможет показать заботу о здоровье вашей второй половинки.

Никто не откажется от новых беспроводных наушников — во-первых, это удобно, во-вторых, красиво выглядит.

Если любите выбираться вместе на природу, рассмотрите переносной динамик в качестве подарка. Он идеально дополнит свидание в малолюдных местах: на крыше, в лесу или в горах. Включаем любимую музыку и наслаждаемся обществом друг друга!

Переносной проектор — тоже романтично! Установите проекцию горящего камина или окна с видом на дождливый лес. Можно включить старые добрые черно-белые комедии и дополнить это двумя бокалами исключительного вина, которые мы уже упоминали.

Высшая ценовая категория — полезные и эффектные подарки

Практичные подарки вроде очистителя воздуха тоже подойдут каждому. Цветы завянут, шоколадки будут съедены (если не передарены), а очиститель воздуха продолжит приносить пользу годами.

Узнайте, на каком музыкальном инструменте ваш партнер всегда мечтал научиться играть. Если никаких идей нет, то можно выбрать что-то простое, расслабляющее и мелодичное, например духовой барабан ханг. Послушайте, как он звучит, и этот звук вас зачарует:

Домашний биокамин можно установить где угодно, в любом жилище, хоть в однокомнатной квартире. Он не требует специального обслуживания, только соблюдения определенной техники безопасности. Зато сколько уюта приносит в дом настоящий открытый огонь!

И последний вариант, о котором вы вряд ли могли подумать раньше, — это страхование. Между тем это практичный и важный подарок, который ваша вторая половинка непременно оценит. Ведь вы не только заботитесь о бытовом комфорте, но и хотите обезопасить ее (или его) от многих рисков.

Мы нашли несколько страховых продуктов, которые сделают жизнь ваших близких в Чехии более безопасной: страхование по нетрудоспособности (особенно важно для «живностников»), cтраховка от интернет-рисков, покупка комплексного страхования или автострахования.

Встречаете День св. Валентина в одиночестве и это вас беспокоит? Советуем посмотреть этот чешский сайт — возможно, там встретится ваша половинка. Впрочем, необязательно встречать этот день с кем-то. Смело купите себе один из перечисленных подарков и устойте собственный праздник!

Напишите в комментариях, какой из приведенных подарков вы бы хотели получить и почему.

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