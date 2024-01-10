Режим жесткой экономии превратил Чехию в государство-дискаунтер. Политики не могут с этим справиться

Прошлый год войдет в статистику розничной торговли как год скидок. Согласно совокупным данным аналитической компании NielsenIQ, 65,9% товаров, проданных в чешских супермаркетах, гипермаркетах и аптечных сетях, таких как Rossmann и dm, были проданы со скидкой. В начале прошлого года 61% товаров продавался в рамках промоакций.

Доля скидок еще никогда не росла так быстро. Таким образом, Чехия укрепила свои позиции в качестве королевства скидок в Европе. Скидки также являются мощным инструментом торговли в Болгарии и Словакии, но там их доля составляет менее 50%.

Доля продуктов питания, которые чехи покупают на распродажах, еще выше. «В случае с продуктами питания почти 70 из каждых 100 потраченных крон были потрачены во время распродажи. Для аптечных товаров этот показатель составил менее 55 крон», — пояснила Романа Дуникова из NielsenIQ.

Товары из некоторых категорий почти не покупаются потребителями по полным ценам. «В основном это молоко с длительным сроком хранения, сахар или масло, где доля товаров, продаваемых по промоакциям, превышает 80%», — говорит Дуникова. Пиво также входит в число скидочных хитов.

«В сфере розничной торговли Чехия занимает особое место в мире по доле скидок. За последние два года в связи с экономическим кризисом интерес к товарам на распродажах вырос еще больше. Покупатели ищут способы сэкономить деньги, и промотовары становятся для них одной из форм экономии», — отметил представитель Penny Market Томаш Кубик.

С одной стороны, массовое использование скидок может помочь покупателям справиться с неблагоприятной экономической ситуацией. Однако это искажает представление потребителей о реальной стоимости товара.

На эту проблемную специфику чешского рынка, где 70% продуктов питания продается на распродажах, в интервью газете SZ Byznys указал и Петр Млсна, председатель Управления по защите конкуренции. «Такое массовое использование скидочных акций очень необычно для Европы и в принципе делает невозможным для нас сказать, какова стандартная цена продукта. Это, конечно, затрудняет любые сравнения с другими странами», — пояснил председатель управления.

На вопрос редакции, имеет ли смысл перейти к какому-либо регулированию, Министерство сельского хозяйства ответило, что уважает рекламные скидки, которые были и будут неотъемлемой частью маркетинга коммерческих компаний.

«Министерство сельского хозяйства не может запретить акционные скидки, так как не имеет полномочий регулировать такое ценообразование. Однако я считаю важным продолжить обсуждение соответствующей доли скидочных акций на продовольственном рынке», — заявил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).

По его словам, важно также, чтобы потребители были правильно проинформированы о том, на основании чего рассчитываются скидки. Правила изложены в поправке к Закону о защите прав потребителей, влияние которой на практике отслеживает Чешское управление торговой инспекции.

Большие скидки также используются при продаже продуктов питания, срок годности которых близок к концу или минимальному сроку хранения, а также при проведении различных распродаж или распродаж во время Рождества, Пасхи и т.д.

Михал Кучера (TOP09), председатель сельскохозяйственного комитета Палаты депутатов, говорит, что у государства не так много возможностей изменить экстремальную ситуацию, когда многие продукты питания продаются только со скидкой.

«Сами сети признают, что попали в тиски скидочных акций и не могут от них освободиться. У государства не так много инструментов для регулирования скидочных акций, скидки являются частью рыночной среды, если только речь не идет о недобросовестной практике в нарушение конкуренции, закона о ценах или закона о значительной рыночной власти», — сказал он.

Он убежден, что Чешское управление торговой инспекции должно уделять больше внимания проверкам скидочных акций.