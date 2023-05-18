Восемь мест вблизи Праги, которые стоит посетить

Некоторые ошибочно думают, что кроме Праги в Чехии абсолютно не на что смотреть. Это заблуждение. В этой стране природные красоты соседствуют с шедеврами архитектуры. В нашем материале вы можете узнать о некоторых потрясающих местах, которые расположились в относительной близости от столицы. Время в пути до каждого пункта составит не более трех часов.

Может быть наш список вдохновит вас отправиться в поездку на выходные. А возможно, что некоторые места вам хорошо знакомы, поэтому мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями о них в комментариях.

Svatý Jan pod Skalou

В двадцати километрах западнее чешской столицы расположился небольшой очаровательный поселок под названием Святой Ян под Скалой. Это безусловно одно из живописных мест заповедника «Чешский карст». Поселок находится у скалы в центре красивой долины.

Первое упоминание о поселении датируется концом девятого века. Согласно преданию, именно тогда в пещере у скалы поселился христианский монах Иван. Пещера сохранилась, попасть в нее можно через костел, построенный в стиле барокко в 17 веке.

Как добраться:

Автобусом №394 от Зличина (остановка Lidečská) до Лоденице. От Лоденице в направлении на Бероун автобусом №425 до остановки Svatý Jan p.Skalou.

Dobříš

Замок расположился в сорока километрах от Праги в Среднечешском крае. Сейчас тут проводят свадьбы и другие торжественные мероприятия. Замок имеет богатую историю. Известно, что в 1200 – 1300 годах он являлся резиденцией королей. Тут часто останавливался король Вацлав I. Многие утверждают, что замок Dobříš чем-то напоминает Версаль. Dobříš построен в стиле рококо с шикарными фасадами, выполненными в стиле французского барокко и прилегающим к замку парком.

До начала Второй Мировой войны замком владели аристократы из Австрии. В 1945 году он был национализирован. В девяностые замок вернули потомкам последних владельцев, и он перешел в частную собственность.

Как добраться:

Автобусом №317 или №395 от Smíchovské nádraží до остановки Dobříš nám. На автомобиле по дороге № 4 и R4. Время в пути – один час.

Hrad Kokořín

Объект расположился неподалеку от чешского города Мельник, всего в пятидесяти километрах от столицы. Его возвели в конце 14 столетия на горе среди густого хвойного леса и скал.

Когда гуситские войны закончились, замок остался без хозяина. Заброшенный замок облюбовали преступники и разбойники. Репутацию строению подпортил своим высказыванием император Фердинанд III. Он заявил, что Hrad Kokořín – «проклятое место» и под угрозой сурового наказания запретил восстанавливать его. На самом деле правитель боялся, что так удачно расположенный замок может представлять угрозу его власти. Несколько веков замок был окутан мифами и легендами, которые легли в основу романов и рассказов. В конце 19 века замок восстановили.

Сегодня тут можно найти большую коллекцию мебели, картин и исторического оружия.

Как добраться:

Из Праги по автодороге D8 в северном направлении, проезжая Мнельник, необходимо свернуть налево на дорогу 273. На автобусе №349 от Ládví до города Мельник, далее автобусом №695 прямо до замка.

Lázně Mšené

В Устецком крае находятся одно из старейших курортных мест Республики. Курорт основали в 1796 году. Доктор Байер использовал воду из местных источников для улучшения состояния пациентов, страдающих проблемами желудочно-кишечного тракта. И по сей день, почти 200 лет тут лечат различные заболевания. Сейчас сюда приезжают пациенты с нервными расстройствами, проблемами опорно-двигательного аппарата, с излишним весом, после операций, также можно пройти программу релаксации и спа-процедуры.

Место действительно настраивает на расслабление. Небольшие здания окружены парком, жемчужиной которого является пруд. Кстати одно из строений комплекса – здание Дворан, созданное в стиле модерн спроектировал знаменитый чешский архитектор Ян Летцел. Позже мастер стал очень популярен в Японии.

Как добраться:

Автобусом №349 от от Ládví до города Мельник, далее автобусом №696 до городка Mšeno. Время в пути – полтора часа. На автомобиле по дороге E55, затем по дороге № 240.

Třeboň

Небольшой живописный курортный городок расположился недалеко от города Ческе-Будейовице. Он был основан в середине 12 века. Наибольшего развития город достиг в середине 17 века, именно тогда рядом с поселением создали несколько искусственных водоемов и стали разводить там карпов.

Главной достопримечательностью города является замок Тршебонь, построенные в эпоху ренессанса. Он окружен красивым парком, в английском стиле. Также тут можно полюбоваться хорошо сохранившимися крепостными станами эпохи средневековья, готическими постройками и центральной площадью города, в центре которой расположилась старинная ратуша. Все эти достопримечательности являются национальными памятниками и охраняются государством.

Бонус для любителей пива. Тут располагается одна из самых старинных пивоварен в стране – Regent, построенная в 1379 году.

Как добраться:

На поезде с Главного вокзала Праги до станции Veselí nad Lužnící, затем другим поездом до станции Třeboň lázně. Другой вариант — тоже поезд с Главного вокзала Праги, но до Ческе-Будейовице, а оттуда автобусом до Тршебони. На машине по дороге по трассе Е55 через город Табор. Из города Ческе-Будейовице направляйтесь по трассе Е 551 в направлении Тршебонь.

Госпиталь Kuks

Ошибочно это место называют замком. Многих вводит в заблуждение неповторимая архитектура госпиталя. Госпиталь Кукс построен в 17 – 18 веке в стиле барокко. Инициатором строительства санаторно-лечебного комплекса выступил граф Шпорк. Его вдохновил королевский дворец в Версале. И когда-то это место отдыха было гораздо популярнее Карловых Вар. Но все изменилось. Из красивейших построек у подножья Крконош уцелели лишь здание госпиталя, костел Святой Троицы и небольшой кусочек многочисленных подземных ходов.

Знаменито это место своей скульптурным ансамблем «Добродетели и Пороки». Несомненно, талантливый чешский скульптор Матиаш Браун создал неповторимый комплекс, состоящий из 100 объектов.

Как добраться:

На автомобиле по трассе D11 через Градец-Кралове. С метро Черный мост на прямом автобусе за полтора часа. Или с Главного вокзала Праги на поезде до станции Jaroměř, оттуда 10 минут на автобусе №451 и вы в пункте назначения.

Гора Říp

Высота горы – 460 метров. Миллионы лет назад тут был активный вулкан. Гора располагается на равнине, поэтому ее можно увидеть издалека. Считается, что на этом месте Чех (прародитель всех чехов) поселил свое племя после продолжительных странствий. В 19 веке гора стала символом национальной независимости, тут собирались приверженцы освобождения от правления австрийской династии Габсбургов.

Сейчас гора является национальным символом Чехии. На ее вершине расположилась романская ротонда Святого Георгия, построенная в 1126 году.

Как добраться:

На автомобиле по трассе Е55, с E55 выезжайте на съезд 18. Автобусом от Nádraží Holešovice до Roudnice nad Labem, далее необходимо пересесть на автобус до Krabčice. Также можно добраться до горы Říp со станции метро Ladvi, там необходимо състь на автобус №349 и доехать до Мельника, оттуда на автобусе №467 до Krabčice.

Poděbrady

Название населенного пункта происходит от словосочеталия pode brody (возле брода). Первое упоминание о городе датируется 1224 годом. Немного позже тут была возведена крупная крепость, через которую проходил так называемый «Кладский торговый путь» по Эльбе. Расцвет города пришелся на правление рода Панов из Подебрад. Самой выдающейся личностью стал Йиржи из Подебрад, который в 1458 году стал чешским королем.

В 1905 году австрийский экстрасенс заявил, что тут находятся источники целебной воды. Оказалось, что он говорит правду. И в 1908 году город официально стал курортным. В тридцатые годы прошлого века тут появилось множество здравниц, специализирующихся на проблемах сердечно-сосудистой системы.

Сегодня тут располагаются санатории, производство минеральной воды, учебные заведения. Кстати, несмотря на небольшое количество населения в Подебрадах успешно работает множество заведений общепита – рестораны и кофейни. Каждый год в городские власти организуют фестиваль музыки «Barvy léta» и театральный молодежный фестиваль.

Вацлав Гавел – писатель, диссидент, правозащитник и первый президент Чехии являлся гражданином города. Гражданином также признан выдающийся режиссер и сценарист Милош Форман.

Как добраться:

С Главного вокзала Праги несколько раз в день ходят поезда до Подебрад. На автомобиле по трассе D11. Время в пути – один час.

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