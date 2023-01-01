LOBODA открыла благотворительный мировой тур полным аншлагом в Праге

17 апреля популярная украинская певица LOBODA выступила на сцене Forum Karlin с грандиозным сольным шоу, первым в рамках нового благотворительного мирового тура артистки. На концерте прозвучали полюбившиеся миллионам хиты певицы и совсем свежие песни из нового альбома «Made in U», который обрел рекордную популярность в Украине и несколько раз поднимался в топ-чарты Чехии.

«Сегодня особенный концерт, я очень волнуюсь, потому что я впервые исполню песни из моего нового альбома, а это особая ответственность. В Украине больше года идет ужасная война, и я благодарю людей Чехии за поддержку, которую они оказывают украинцам», — обратилась к переполненному залу поклонников LOBODA в начале концерта.

Важно отметить, что часть прибыли с каждого шоу уже на протяжении года LOBODA отправляет на восстановление своего родного города Ирпень. А деньги от прослушивания альбома «Made In U» на стриминговых площадках направляются на покупку и сборку нового дома для семьи медсестры из-под Киева, которая потеряла жилье из-за войны.



Концерт в Праге стал для певицы действительно уникальным: на сцене Forum Karlin артистка впервые живьем исполнила хиты «Градус 100», «Девочка», «Гринго», «Курок» и «Карма» из нового альбома, а также удивила трогательным сюрпризом.

Завершающую композицию «Щедрик» LOBODA исполнила вместе с юными талантливыми представителями детской благотворительной организации «Кроки Добра», которая помогает маленьким беженцам из Украины и их мамам, а также функционирует как общеобразовательный центр, где дети занимаются вокалом и выступают на разных мероприятиях в Праге.

«Сегодня со мной на одну сцену выйдут дети из Украины. 20 малышей из благотворительного детского образовательного Центра “Кроки Добра”. Со всех уголков Украины, от 6 до 15 лет. Мы все знаем, что пение и музыка лечит», — представила юные дарования LOBODA.

Выступление певицы произвело абсолютный фурор среди жителей Праги: очередь из поклонников, ожидавших встречи с любимой артисткой, тянулась на десятки метров. С гордостью поднимая украинские флаги в воздух, зрители долго не хотели отпускать кумира и несколько раз вызывали на бис, в унисон скандируя «LOBODA». Певица привыкла удивлять разнообразием и к новому шоу приготовилась с фирменным размахом, задействовав лучших специалистов индустрии.

«Я продолжаю делать то, что умею лучше всего: создавать песни, отдавать людям себя на сцене, а главное, что это сегодня дает мне возможность помогать и вкладывать в наше свободное будущее в Украине.

Наши встречи особенные, и сегодня они наполнены иным смыслом: погрузиться в мир музыки, оторваться на несколько часов от внешнего и при этом знать, что каждое ваше присутствие помогает десяткам семей вернуться к себе на родную землю в восстановленные дома.

И я уверена, что совсем скоро мы придем к тому, за что все так боремся: к победе. Каждое шоу "Made in U" — это еще один вызов смутному времени, в которое мы живем. До встречи на концерте в вашем городе!» — комментирует начало мирового благотворительного тура LOBODA.



Следующими грандиозное шоу артистки совсем скоро увидят жители Германии, Австрии, ОАЭ, Израиля, Азербайджана, Грузии, Латвии, Испании, Португалии и Молдовы.