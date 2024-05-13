Приобретая виньетку, остерегайтесь наценок
12 июня 2024
18:00
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Всегда стоит покупать виньетку в государственном электронном магазине www.edalnice.cz или в официальных пунктах продаж Чешской почты и автозаправочных станций EuroOil. Другие сайты или киоски могут взимать дополнительную плату сверх стоимости виньетки, о чем они вас не проинформируют. Это показали недавние проверки Чешского управления торговой инспекции.
В феврале и марте этого года по инициативе Государственного фонда транспортной инфраструктуры инспекция проверяла продавцов виньеток. Из 29 проверок в восьми случаях были выявлены нарушения законодательных норм.
Одна проверка касалась веб-сайтов, еще 20 проверок — автозаправочных станций, четыре проверки — обменных пунктов и четыре проверки — других стационарных объектов.
«Во всех случаях нарушения включали в себя нарушения Закона о защите прав потребителей, которые заключались в предоставлении неверной информации о цене повременной платы или размере посреднической комиссии», — сказал пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба.
В большинстве случаев инспекция возбуждала административные дела в отношении нарушителей, которые еще не завершены. В двух случаях штрафы в размере 3 000 крон были наложены на месте.
Некоторые сайты при продаже виньеток взимают дополнительную плату за различные другие действия, например за посадку деревьев. При этом они пытаются имитировать внешний вид государственного сайта.
В особенности это касается приграничных районов, где различные обменные пункты с большими рекламными вывесками продают виньетки с наценкой. В основном это ловушка для иностранцев, поскольку официальный пункт продажи обычно можно найти в нескольких десятках метров от него, но с меньшей вывеской. Закон не запрещает перепродажу виньетки с доплатой, но каждая такая покупка означает для покупателя пустую трату денег.
Одна проверка касалась веб-сайтов, еще 20 проверок — автозаправочных станций, четыре проверки — обменных пунктов и четыре проверки — других стационарных объектов.
«Во всех случаях нарушения включали в себя нарушения Закона о защите прав потребителей, которые заключались в предоставлении неверной информации о цене повременной платы или размере посреднической комиссии», — сказал пресс-секретарь инспекции Франтишек Котрба.
В большинстве случаев инспекция возбуждала административные дела в отношении нарушителей, которые еще не завершены. В двух случаях штрафы в размере 3 000 крон были наложены на месте.
Некоторые сайты при продаже виньеток взимают дополнительную плату за различные другие действия, например за посадку деревьев. При этом они пытаются имитировать внешний вид государственного сайта.
В особенности это касается приграничных районов, где различные обменные пункты с большими рекламными вывесками продают виньетки с наценкой. В основном это ловушка для иностранцев, поскольку официальный пункт продажи обычно можно найти в нескольких десятках метров от него, но с меньшей вывеской. Закон не запрещает перепродажу виньетки с доплатой, но каждая такая покупка означает для покупателя пустую трату денег.
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