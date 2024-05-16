Поедете к морю на авто? Хорваты ужесточили контроль на дорогах

В этом году в Хорватии устанавливаются десятки новых камер контроля скорости с фотокамерами. Помимо мониторинга скорости, они также могут определять, пристегнуты ли пассажиры автомобиля ремнями безопасности, держит ли водитель в руках мобильный телефон, а также проверять техосмотр по номерному знаку.



«Я также часто видел, как полицейские проводят замеры с помощью портативных устройств. Похоже, в этом году они собираются еще больше сосредоточиться на туристах», — сказал Игорь Сирота из Центрального автомобильного клуба Чехии. Он уже ездил на машине в Трогир, Хорватия, перед началом сезона.



Хотя хорваты не стали повышать штрафы по сравнению с прошлым годом, они все равно могут сильно ударить по карману — самые высокие могут доходить до 50 000 крон. Самые большие штрафы предусмотрены за употребление наркотиков или высокий уровень алкоголя в крови, а также за превышение скорости.



Если вам меньше 24 лет, остерегайтесь более строгих правил Хорватии, касающихся допустимого уровня алкоголя и ограничения скорости на окружных дорогах и магистралях. Для молодых водителей действует ограничение на десять километров в час ниже. В остальном действуют ограничения скорости и нормы, как в Чехии.



«Но что касается штрафов за превышение скорости, то больше всего я бы беспокоился о них, когда ехал по Австрии. Например, вокруг Граца повсюду экологические зоны IG-L, где скорость обычно ограничена 100 километрами в час с помощью знаков контроля скорости», — заметил Сирота.



Он отметил, что на австрийской границе можно столкнуться с проверкой документов, видимо, в попытке выявить нелегальных мигрантов. Поэтому следует ожидать небольших задержек. «Мы с женой уже в преклонном возрасте, и нас все равно останавливали и проверяли», — описал Сирота. Он выбрал маршрут через Венгрию, который, в зависимости от адреса, с которого он выезжает, может занять на час больше времени, чем через Австрию, но зато более спокойный.



Не забудьте дома водительское удостоверение

Водителям также следует проверить, все ли документы у них есть перед поездкой. «Для Хорватии понадобятся действующее удостоверение личности и водительские права, зеленая карта как доказательство страховки, а также малый техпаспорт», — советует Мартин Тиенел из Kalkulátor.cz.



«Если вы путешествуете с детьми, не забудьте их паспорт, а для домашних животных возьмите европейский зоопаспорт», — добавил он.



Согласно статистике немецкого автомобильного клуба ADAC, наиболее перегружены дороги в Европе в период с середины июля по конец августа.



В прошлом году самая длинная пробка в Германии была длиной 46 километров на трассе А24 между Гамбургом и Берлином. Самой перегруженной автомагистралью в Германии, как правило, является кольцевая дорога Мюнхена. За ней следуют А8 (Карлсруэ — Штутгарт — Мюнхен — Зальцбург) и А3 (граница с Нидерландами — Кельн — Франкфурт — Пассау). Планируя свои путешествия, стоит проверить, когда в каждой федеральной земле проходят каникулы.



Но в Европе есть и множество других трасс, где часто случаются дорожные казусы. В Австрии к ним относятся автобаны Тауэрн (А10) и Бреннер (А13).



Что касается виньеток на автомагистрали, то некоторые страны, такие как Австрия и Венгрия, ввели однодневные виды. С другой стороны, Словения и Словакия пока этого не сделали. В зависимости от того, когда и куда вы возвращаетесь, стоит приобрести десятидневную виньетку. У словенцев, например, есть семидневная виньетка, которая стоит не так уж и дешево. Фургоны и большие внедорожники заплатят вдвое больше, решающим фактором является высота машины.



Перед каникулами бензин и дизельное топливо в европейских странах стоят немного дороже, чем в прошлом году, по словам аналитика Бориса Томчияка из Finlord, в среднем примерно на две-три кроны.



«Водителям выгодно заправляться дома, особенно если они едут в Западную Европу. В Германии или Италии цены выше на семь крон за литр в долгосрочной перспективе. Цены в Польше, Хорватии и Словении схожи с ценами в Чехии», — рассказал Томчияк.



В Хорватии по-прежнему действуют регулируемые цены на бензин и дизельное топливо. Однако они не распространяются на премиальное топливо. Если вы по ошибке заправитесь премиальным Q Eurodizel вместо обычного дизельного топлива, то заплатите на 50 евроцентов (12 крон) больше за литр. Будьте внимательны, бывает так, что, например, из восьми стоек в двух есть стандартное топливо, а на остальных — премиум.