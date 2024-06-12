В отпуск по Европе на авто? 10 советов по покупке виньеток

Покупайте виньетки онлайн



Самый удобный способ купить чешскую виньетку — это официальный государственный электронный магазин edalnice.cz. Просто оплатите покупку картой, и виньетка сразу же станет активной. Это быстро и безопасно. Также есть автозаправочные станции EuroOil и отделения Чешской почты, где вы можете заплатить наличными, или киоски самообслуживания на пограничных переходах.



Исправление данных в течение 15 минут



Когда вы покупаете марку в отделениях Чешской почты и EuroOil, у вас есть 15 минут, чтобы исправить неверно введенные данные. Это можно сделать в месте покупки при предъявлении чека.



Остерегайтесь сайтов с ненужными комиссиями



Всегда проверяйте, что вы совершаете покупки на сайте edalnice.cz. Покупки на других сайтах могут означать более высокие сборы и риск неправомерного использования ваших данных.



Планируйте заранее



Вы можете купить виньетку за 30 дней до ее начала. Так что не придется ждать до последней минуты.



Учитывайте время при осуществлении банковского перевода



Если вы платите банковским переводом, рассчитывайте, что виньетка будет действительна через три-пять дней, когда поступят деньги.



Исправление номерного знака в электронном магазине



Если при совершении покупки в интернет-магазине вы допустили ошибку в номерном знаке, вы можете исправить до двух символов и страну регистрации автомобиля, даже в то время, когда действие электронной виньетки уже началось. Просто введите код авторизации с чека на сайте edalnice.cz. Исправить можно только один раз.



Проверка времени действия виньетки



Не уверены, как долго действительна ваша виньетка? Просто введите номер вашего автомобиля и государство регистрации на сайте edalnice.cz, чтобы узнать это немедленно.



Бесплатные трейлеры и прицепы



Если вы путешествуете с трейлером или прицепом, вы ничего не платите дополнительно. Вам нужна только виньетка для автомобиля массой до 3,5 тонны, буксирующего караван или прицеп.



Мотоциклистам не нужна виньетка



Мотоциклисты могут пользоваться автомагистралями бесплатно, для них ничего не изменится.



Однодневная виньетка



С марта этого года вы можете купить однодневную электронную виньетку, которая всегда действительна до полуночи того дня, на который она была куплена. Аналогично, однодневная виньетка в Хорватии или Словакии действительна только до полуночи этого дня, то есть не в течение 24 часов.



Виньетки для соседних стран



Вам нужна виньетка для соседних стран? На сайте edalnice.cz вы найдете указатель со ссылками на официальные электронные магазины Австрии, Словении, Словакии, Венгрии и Швейцарии. Вы сможете избежать покупок на неофициальных сайтах с высокой комиссией.



Наконец, водитель, обнаруженный системой на платной автомагистрали без действующей электронной виньетки, может быть оштрафован на сумму до 20 000 крон. В соседней Австрии, например, за езду без виньетки обычно штрафуют на 120 евро (2 970 крон).