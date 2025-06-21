На машине к морю. В этом году путь на юг будет быстрее

Новости и статьи 21 июня 2025 18:00 1453

Поездка на машине на отдых к морю, например, в любимую Хорватию или Италию, в этом году будет быстрее благодаря новому участку южночешской автомагистрали D3. Хорошей новостью является также отмена экологических зон с ограничением скорости на автомагистралях в австрийской Штирии. Заправиться стоит еще в Чехии, перед границей.