На машине к морю. В этом году путь на юг будет быстрее
21 июня 2025
18:00
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Поездка на машине на отдых к морю, например, в любимую Хорватию или Италию, в этом году будет быстрее благодаря новому участку южночешской автомагистрали D3. Хорошей новостью является также отмена экологических зон с ограничением скорости на автомагистралях в австрийской Штирии. Заправиться стоит еще в Чехии, перед границей.
«В этом году чехам, направляющимся в Хорватию, выгоднее объезжать Брно и Вену и ехать на юг по автомагистрали D3 через Ческе-Будеевице и Долни-Дворжиште в Австрию, в Линц», — сказал представитель Центрального автоклуба Чехии.
В прошлом году дорожники открыли почти 30 километров новой трассы D3, включая объезд Ческе-Будеевице, что сократит путь на четверть, а в часы пик — даже на полчаса. Таким образом, быстрее будет добираться и до все более популярной Италии, и на поездки в Шумаву или Чески-Крумлов.
По этой южной трассе автомобилисты, едущие, например, из Праги на Адриатическое море, смогут объехать две основных пробки на пути, а именно Брно и Вену.
В Австрии, у Граца, водители выезжают на ту же автомагистраль, которая ведет в словенский Марибор и хорватский Загреб, откуда автомагистраль продолжается до побережья.
У Брно грозят заторы
Сразу после выезда из Праги можно столкнуться с сужением на D1, а затем с несколькими другими ограничениями. Например, ремонтируется автомагистральный мост Шмейкалка к юго-востоку от Мирошовиц.
Часть трассы D1 у Брно была открыта еще в апреле после расширения до шести полос, но там продолжают образовываться пробки.
«Что касается Брно, то там движение настолько интенсивное, что любая мелкая авария сразу же вызывает заторы», — констатировал министр транспорта. По его мнению, именно поэтому необходимо как можно скорее завершить работы по увеличению пропускной способности автомагистрали. Однако дальнейшие проекты на перегруженном перекрестке D1 и D2 начнутся только после сезона, осенью.
Хорошей новостью для водителей, напротив, является отмена экологических зон IG-L в Штирии, к которой приступило новое правительство земли весной. Таким образом, исчезло несколько участков с ограничением скорости до 100 километров в час. Теперь там разрешена скорость 130 километров.
В прошлом году дорожники открыли почти 30 километров новой трассы D3, включая объезд Ческе-Будеевице, что сократит путь на четверть, а в часы пик — даже на полчаса. Таким образом, быстрее будет добираться и до все более популярной Италии, и на поездки в Шумаву или Чески-Крумлов.
По этой южной трассе автомобилисты, едущие, например, из Праги на Адриатическое море, смогут объехать две основных пробки на пути, а именно Брно и Вену.
В Австрии, у Граца, водители выезжают на ту же автомагистраль, которая ведет в словенский Марибор и хорватский Загреб, откуда автомагистраль продолжается до побережья.
У Брно грозят заторы
Сразу после выезда из Праги можно столкнуться с сужением на D1, а затем с несколькими другими ограничениями. Например, ремонтируется автомагистральный мост Шмейкалка к юго-востоку от Мирошовиц.
Часть трассы D1 у Брно была открыта еще в апреле после расширения до шести полос, но там продолжают образовываться пробки.
«Что касается Брно, то там движение настолько интенсивное, что любая мелкая авария сразу же вызывает заторы», — констатировал министр транспорта. По его мнению, именно поэтому необходимо как можно скорее завершить работы по увеличению пропускной способности автомагистрали. Однако дальнейшие проекты на перегруженном перекрестке D1 и D2 начнутся только после сезона, осенью.
Хорошей новостью для водителей, напротив, является отмена экологических зон IG-L в Штирии, к которой приступило новое правительство земли весной. Таким образом, исчезло несколько участков с ограничением скорости до 100 километров в час. Теперь там разрешена скорость 130 километров.
В то же время с апреля в Тироле действуют ограничения на движение транспорта, призванные снизить загруженность местных дорог транзитным транспортом. Водители, которые не имеют пункта назначения и места проживания в регионе, не должны покидать основные трассы в случае пробок и использовать местные дороги в качестве объездных маршрутов. Эти меры действуют каждые выходные и праздничные дни. За нарушение правил водитель получает штраф, а полиция возвращает его в пробку.
|Страна
|Бензин
|Дизельное топливо
|Чехия
|33,53 Kč
|31,95 Kč
|Германия
|42,60 Kč
|38,20 Kč
|Словакия
|37,30 Kč
|34,50 Kč
|Австрия
|36,90 Kč
|36,30 Kč
|Польша
|33,30 Kč
|33,00 Kč
|Италия
|41,90 Kč
|39,40 Kč
|Франция
|42,20 Kč
|38,30 Kč
|Венгрия
|36,00 Kč
|35,80 Kč
|Испания
|36,10 Kč
|33,70 Kč
|Словения
|35,80 Kč
|36,20 Kč
|Хорватия
|36,50 Kč
|35,20 Kč
|Болгария
|29,50 Kč
|29,20 Kč
|Греция
|42,90 Kč
|36,50 Kč
|Страна
|На 1 день
|На 10 дней
|Чехия
|210 Kč
|290 Kč
|Австрия
|9,30 евро (230 Kč)
|12,40 евро (307 Kč)
|Словакия
|8,10 евро (201 Kč)
|10,80 евро (267 Kč)
|Венгрия
|5320 форинтов (323 Kč)
|6620 форинтов (401 Kč)
|Словения
|отсутствует
|16 евро (396 Kč — *недельная)
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