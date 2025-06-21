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На машине к морю. В этом году путь на юг будет быстрее

Новости и статьи
21 июня 2025
18:00
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Поездка на машине на отдых к морю, например, в любимую Хорватию или Италию, в этом году будет быстрее благодаря новому участку южночешской автомагистрали D3. Хорошей новостью является также отмена экологических зон с ограничением скорости на автомагистралях в австрийской Штирии. Заправиться стоит еще в Чехии, перед границей.
«В этом году чехам, направляющимся в Хорватию, выгоднее объезжать Брно и Вену и ехать на юг по автомагистрали D3 через Ческе-Будеевице и Долни-Дворжиште в Австрию, в Линц», — сказал представитель Центрального автоклуба Чехии.

В прошлом году дорожники открыли почти 30 километров новой трассы D3, включая объезд Ческе-Будеевице, что сократит путь на четверть, а в часы пик — даже на полчаса. Таким образом, быстрее будет добираться и до все более популярной Италии, и на поездки в Шумаву или Чески-Крумлов.

По этой южной трассе автомобилисты, едущие, например, из Праги на Адриатическое море, смогут объехать две основных пробки на пути, а именно Брно и Вену.

В Австрии, у Граца, водители выезжают на ту же автомагистраль, которая ведет в словенский Марибор и хорватский Загреб, откуда автомагистраль продолжается до побережья.

У Брно грозят заторы
Сразу после выезда из Праги можно столкнуться с сужением на D1, а затем с несколькими другими ограничениями. Например, ремонтируется автомагистральный мост Шмейкалка к юго-востоку от Мирошовиц.

Часть трассы D1 у Брно была открыта еще в апреле после расширения до шести полос, но там продолжают образовываться пробки.

«Что касается Брно, то там движение настолько интенсивное, что любая мелкая авария сразу же вызывает заторы», — констатировал министр транспорта. По его мнению, именно поэтому необходимо как можно скорее завершить работы по увеличению пропускной способности автомагистрали. Однако дальнейшие проекты на перегруженном перекрестке D1 и D2 начнутся только после сезона, осенью.

Хорошей новостью для водителей, напротив, является отмена экологических зон IG-L в Штирии, к которой приступило новое правительство земли весной. Таким образом, исчезло несколько участков с ограничением скорости до 100 километров в час. Теперь там разрешена скорость 130 километров.

В то же время с апреля в Тироле действуют ограничения на движение транспорта, призванные снизить загруженность местных дорог транзитным транспортом. Водители, которые не имеют пункта назначения и места проживания в регионе, не должны покидать основные трассы в случае пробок и использовать местные дороги в качестве объездных маршрутов. Эти меры действуют каждые выходные и праздничные дни. За нарушение правил водитель получает штраф, а полиция возвращает его в пробку.
Цены на топливо в выбранных странах Европы (в чешских кронах)
Страна Бензин Дизельное топливо
Чехия 33,53 Kč 31,95 Kč
Германия 42,60 Kč 38,20 Kč
Словакия 37,30 Kč 34,50 Kč
Австрия 36,90 Kč 36,30 Kč
Польша 33,30 Kč 33,00 Kč
Италия 41,90 Kč 39,40 Kč
Франция 42,20 Kč 38,30 Kč
Венгрия 36,00 Kč 35,80 Kč
Испания 36,10 Kč 33,70 Kč
Словения 35,80 Kč 36,20 Kč
Хорватия 36,50 Kč 35,20 Kč
Болгария 29,50 Kč 29,20 Kč
Греция 42,90 Kč 36,50 Kč
Цены на виньетки для платных дорог
Страна На 1 день На 10 дней
Чехия 210 Kč 290 Kč
Австрия 9,30 евро (230 Kč) 12,40 евро (307 Kč)
Словакия 8,10 евро (201 Kč) 10,80 евро (267 Kč)
Венгрия 5320 форинтов (323 Kč) 6620 форинтов (401 Kč)
Словения отсутствует 16 евро (396 Kč — *недельная)
Автомобили Хорватия путешествие
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