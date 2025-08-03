Отсутствие дополнительной страховки на время отпуска за границей может дорого обойтись

Новости 420on 3 августа 2025 15:00 697

Ежегодно около 2,5 миллиона чехов отправляются на отдых за границу на автомобиле. По данным служб помощи, люди часто недооценивают значение дополнительного страхования, а обычный договор может оказаться недостаточным в случае поломки. Услуги за границей стоят в разы дороже, чем в Чехии.