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Отсутствие дополнительной страховки на время отпуска за границей может дорого обойтись

Новости 420on
3 августа 2025
15:00
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Ежегодно около 2,5 миллиона чехов отправляются на отдых за границу на автомобиле. По данным служб помощи, люди часто недооценивают значение дополнительного страхования, а обычный договор может оказаться недостаточным в случае поломки. Услуги за границей стоят в разы дороже, чем в Чехии.
В прошлом году отпуск Филипа Кочки тоже осложнился. «Я взял своих родителей и родителей жены и мы отправились на двух машинах в Хорватию. Мы отлично провели отпуск, но на обратном пути, к сожалению, одна машина не доехала, осталась на автостраде в Словении», — рассказал Кочка.

Сам он работает в автотранспортной компании и застраховал свой автомобиль. Однако он не проверил договор тестя, и страховая компания не помогла. «Мы позвонили туда с места поломки, и нам сказали, что он не имеет права на помощь за границей», — констатировал Кочка.

За буксировку до местного сервиса, диагностику и парковку, пока он сам организовал перевозку автомобиля в Чехию, они заплатили около 2 000 евро (49 100 крон). «Мы привыкли в Чехии, что если мы, например, прокололи колесо на автомагистрали, то в рамках страховки у нас есть служба технической помощи. В Хорватии такая помощь нам не положена», — предупредил член правления страховой компании Direct Филип Заврл.

По словам менеджера по маркетингу и коммуникациям ERV Evropská pojišťovna Властимила Дивокого, страхование от поломок имеет свои ограничения, так же как, например, европейская карта медицинского страхования покрывает только самую необходимую медицинскую помощь. «За буксировку автомобиля за границей часто берут около 150 евро», — добавил Дивокий.

Средняя стоимость вмешательства на дороге в Чехии составляет около 3 000 крон, в Хорватии — более 7 000, в Италии — более 10 000, а в Германии — около 13 000 крон, то есть около 500 евро.

Один из сервисов помощи на дорогах сейчас принимает до 2 400 звонков в день. Преобладают звонки из-за границы. «90% людей не готовы, недооценивают ситуацию, не осознают опасность или не хотят инвестировать в дополнительное страхование. Лучший пакет услуг помощи стоит в среднем 2 200 крон», — заявил Ян Чабада из Global Assistance.

Напротив, в случае аварии, будь то дома или в большинстве стран Европы, поломка покрывается обязательной страховкой. При выезде за границу люди должны иметь при себе распечатанную зеленую карту.
Чехия Автомобили отпуск страхование
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