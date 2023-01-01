Топ-10 причин «за» и «против» переезда в Чехию

Редакция 420on выбрала топ-10 плюсов и минусов переезда в Чехию для тех, кто решил перебраться в другую страну по тем или иным причинам.

Дисклеймер! Любой нижеприведённый «минус» может оказаться для кого-то плюсом и наоборот. Это нормально и мы с этим заранее согласны. Восприятие жизни в стране у каждого субъективное, как и жизненные обстоятельства. Данная статья носит ознакомительный характер и не претендует на то, чтобы читатель принимать решающее решение по переезду, основываясь только на ней. Помните, что ваш личный опыт скажет намного больше и будет более полезен, чем любые другие источники информации.

Интернет завален статьями о том, как и куда лучше уехать, рейтингами стран с точки зрения благополучия и удобства для приезжих, а также предложениями в считаные часы оформить гражданство той или иной страны за баснословные деньги. Конечно, основными направлениями для новой волны эмигрантов стали Америка и Европа. И далеко не последнее место в списке европейских стран занимает Чехия. Считается, что здесь будет проще ассимилироваться: схожие языки, близкие менталитеты и многое другое. Но давайте разберемся, почему действительно стоит жить в Чехии и какие есть поводы задуматься о выборе другой страны.

ЗА

1. Язык!

Чешский язык похож на русский и украинский, хотя и со своими нелегкими особенностями. Даже совсем не зная языка, вы с чехами сможете более или менее понять друг друга. А общаясь с ними постоянно, выучить чешский можно куда быстрее, чем, скажем, немецкий или французский. В первые месяцы гарантированы приятные удивления и открытия, такие как, например, «позор» — внимание, «черствый» — свежий, «потравины» — продукты.

Кстати, редакция 420on регулярно публикует на своем YouTube-канале забавные выпуски с угадыванием значений чешских слов: смотреть здесь.

2. Архитектура

Неповторимая архитектура Чехии знаменита на весь мир. Вы найдете здесь восхитительные образцы как готического искусства, так и современной архитектуры. Один только Собор святого Вита в Праге стоит того, чтобы тянуться в столицу Чехии. А ведь есть еще легендарный Карлов мост, Староместкая площадь с неземной красоты курантами на ратуше и сказочными башенками Тынского храма, величественная Вацлавская площадь с памятником святому Вацлаву и Национальным музеем во главе, старинная крепость Вышеград над Влтавой, множество раскиданных по всему городу костелов, уютных улочек, галерей… И это только в Праге, а чтобы увидеть все замки Чехии, которых насчитывается около двух с половиной тысяч, не хватит и всей жизни в иммиграции!

3. География

Географическое расположение Чехии — большой плюс для любителей путешествий. Страна находится в сердце Европы, что позволяет объездить страны Евросоюза вдоль и поперек. А недорогие авиаперелеты, поезда и автобусы плюс шенгенская виза позволят вам увидеть множество новых мест и получить массу новых впечатлений без серьезного удара по кошельку.

4. Цены

Что касается кошелька, надо отметить еще один несомненный плюс: находясь в составе Евросоюза, Чехия пока не перешла на евро и использует чешские кроны. Благодаря этому цены в Чехии (сейчас мы говорим скорее не о Праге, а о других чешских городах) ниже, чем, например, в странах Северной Европы. Это относится к магазинам, кафе и так далее. (О ценах на коммуналку и недвижимость мы поговорим позже.)

Да и поесть в ресторане среднего класса («господе») может позволить себе буквально каждый, поскольку средний счет сопоставим с магазинным чеком после покупки продуктов на ужин. Так что, если вы не любите готовить, Чехия припасла еще один бонус.

5. Безопасность и адекватная полиция

Уровень преступности в Чехии один из самых низких в Европе, и мигрантам поначалу сложно осознать, что можно больше не опасаться, возвращаясь домой за полночь, или что нет нужды в людных местах прижимать сумку к груди как младенца (кроме центра Праги, но что поделать, в столице много «охотников на туристов»).

Самое приятное для выходца из СНГ в том, что в Чехии не нужно бояться полиции. Исключено взяточничество и несправедливое отношение. Полицейские в Чехии носят с собой видеокамеры, и каждое их действие строго фиксируется. В чешской полиции практически нет коррупции, поскольку она находится под жестким контролем государства, поэтому, заметив полицейского, здесь не переходят на другую сторону улицы.

6. Транспорт и точное время остановок

В Праге и даже в самых маленьких городках Чехии развитая сеть общественного транспорта. Транспорт здесь ходит по расписанию, а маршрут поездки можно заранее узнать на официальном сайте общественного транспорта. В отличие от большинства городов СНГ, где никогда заранее не знаешь, сколько придется простоять на остановке в ожидании нужного автобуса или трамвая, тут есть гарантия, что вы не опоздаете на встречу или на работу. Но и традиционная отговорка «извините, долго ждал автобус» в Чехии не прокатит. Разве что сильно изменится погода, например, начнется снегопад: для чешских водителей это внештатная ситуация.

7. Автомобилисты и пешеходы

Отдельно надо выделить безопасность на чешских дорогах. Соблюдение ПДД и ответственность не только к автомобилистам, но и к пешеходам тут на высочайшем уровне. И когда вокруг сплошь культурные и воспитанные водители, то и у самого рука не повернется подрезать соседнюю машину, а нога не надавит на педаль газа, чтобы нарушить установленный скоростной режим.

Не принято торопить пешеходов на переходе, а тем более не давать им перейти дорогу.

8. Образование

В Чехии действительно бесплатное высшее образование. При этом дипломы вузов Чехии признаются во всем мире, и чешские студенты могут продолжить образование в любом вузе Европы, чему способствуют многочисленные программы обмена. Единственный недостаток — обучение проходит на чешском языке, но ведь вы собираетесь жить в стране, так что язык учить все равно придется (см. пункт 1).

9. Медицина

Каждый чех имеет государственную страховку VZP — с ней и посещение врача, и покупка лекарства в аптеке стоят сущие копейки (однако стоматология в Чехии дорогая и платится все же из своего кармана). Для иностранцев, которые имеют тут ВНЖ, покупка комплексного страхования PVZP — обязательная практика.

Как оформить и пользоваться PVZP, консультирует эксперт по страхованию иностранцев в Чехии Оксана Мансурова.

При этом качество медицины на достойном уровне, врачи компетентны, а отсутствие хамства в очередях на прием к врачу, как, собственно, и самих очередей будет скрашивать каждое посещение поликлиники. В последнее время, в связи с началом войны в Украине, можно встретить отказ врача обслуживать российских граждан, но такие случаи не являются нормальной практикой, а неприятным исключением. Разумеется, если вы тоже ведете себя вежливо.

10. Экология

Чехия — не идеал в этом плане, но, если сравнивать со странами СНГ, то разница в большинстве случаев колоссальна. Все потому, что, хочется того или нет, Чехия обязана следовать директивам ЕС или хотя бы стремиться к их выполнению. В последнее время происходят достаточно серьезные сдвиги. В целом в Чехии трепетное отношение к животным и природе, начиная от сортировки мусора и заканчивая государственными экологическими программами. Здесь даже можно пить воду из-под крана.

Против

1. Ограничение в выдаче виз для граждан РФ и Беларуси

Нельзя умолчать о том факте, что с 5-го марта 2022 года и до конца марта 2023 года гражданину РФ или Беларуси невозможно получить даже туристическую визу, не говоря о других типах. Некоторые студенты испытывали сложности при продлении обучения в вузе и не всегда преуспевали в этом. Словом, сейчас существует масса бюрократических препятствий, и никто не знает, в какую сторону будет развиваться ситуация, однако мы верим в лучшее.

2. Не стоит ожидать к себе особенного отношения по половому признаку

Патриархальная система ценностей, которая сложилась у некоторых приезжих, в Чехии потерпит крах. Несмотря на то, что признаки сексизма в Чехии еще сохраняются (например, неравенство в оплате труда), страна идет по пути построения равных отношений в паре или в браке. Простыми словами, мужчина-чех не будет пытаться помочь донести сумки, особенно если вы не знакомы и не просили его об этом. Разумеется, если его попросить или он увидит, что вам стало нехорошо, он обязательно окажет помощь. Женщина-чешка, которая работает полный рабочий день, не сочтет своим долгом готовить на всю семью только на основании того, что она женщина. Домашние обязанности, как и финансовые, чехи предпочитают делить поровну. Впрочем, в каждой семье свои правила, а отношения со временем трансформируются. Естественно, чех не будет требовать от беременной жены носить пакеты из супермаркета самостоятельно. Чехи-мужчины охотно участвуют в воспитании детей, проводят с ними свободное время и т. д.

3. 1968

Не все чехи знают историю на отлично, но все помнят дату 21 августа 1968 года, когда в Чехию были введены войска Варшавского договора, чтобы положить конец реформам Пражской весны. И если молодое поколение вряд ли будет этим тыкать россиянина, то люди постарше не преминут напомнить о танках на Вацлавской площади, прямо называя ввод войск оккупацией, а главным виновником ввода — Советский Союз.

4. Инфляция и высокие цены на коммуналку

В домах в Чехии отопление регулируется вручную, поэтому, если захотеть, то можно вовсе не включать его всю зиму, довольствуясь теплым халатом и тапочками. Некоторые чехи так и делают, а если нет, то стараются экономить по максимуму, особенно в свете последний событий, когда инфляция в стране взлетела чуть ли не на 15%.

5. Погода

Пожалуй, то, что может немного расстроить, — это обычное отсутствие снега на Рождество и Новый год. Да, будет холодно, но снежной сказки вы не дождетесь. Высокую влажность никто не отменял. Если дома вы не включаете отопление, на окнах копится конденсат, который чреват появлением плесени. Плюсы — чистая обувь, когда приходите с улицы.

6. Свободное отношение к внешнему виду

Для кого-то это плюс, а для кого-то минус, как посмотреть! Чехи обычно не стремятся, чтобы волосок лежал к волоску, сумка подходила к туфлям и т. д. Они часто предпочитают подход не «мне это идет», а «это выражает мою личность» или «оригинально». Принцип, которого чехи придерживаются почти всегда, — это чтобы было удобно.

7. График работы магазинов

В Чехии практически нет круглосуточных магазинов. Все они закрываются около девяти вечера, что очень непривычно для жителей СНГ, где в каждом дворе есть сразу несколько точек, куда можно прибежать за маринованными огурцами в два часа ночи. Да и в банк или в любую государственную структуру невозможно попасть в выходной день, а чаще всего — уже во второй половине пятницы.

8. Лекарства

В чешских аптеках невозможно купить лекарства без рецепта. Рецепт придется получить у терапевта, запись к которому может занять длительное время. К врачам не принято бежать при первом чихе или ипохондрическом настрое.

9. Эхо времени

Если сравнивать с Европой в целом, в Чехии есть проблемы с дорогами и общей обшарпанностью городов: ямы на улицах, облезшая штукатурка на зданиях, покосившиеся заборы — все это не бросается в глаза, но присутствует. Хотя многие считают, что эти нюансы добавляют шарма чешским городам.

10. Еда

В Чехии чудесная традиционная кухня, но тем, кто не любит мясо и жирные блюда, придется непросто. К чужой кухне здесь отношение скептическое.

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