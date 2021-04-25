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Какую страховку выбрать? Плюсы, минусы и как избежать мошенничества

Какую страховку выбрать? Плюсы, минусы и как избежать мошенничества

Info Portal 6367
По закону каждый иностранец должен быть застрахован. Если туристы могут выбрать как чешскую, так и зарубежную страховую компанию, то иностранцы с долгосрочными визами или ВНЖ обязаны иметь чешскую страховку. Вы можете выбрать из двух типов страхования — государственное либо частное. Вместе с нашим партнером компанией Red Panda разбираемся в тонкостях этого вопроса.
Какую страховку выбрать? Плюсы, минусы и как избежать мошенничества

ЧАСТНАЯ СТРАХОВКА

Стоимость: от 7 200,- Kč/год до 15 600,- Kč/год

Кто может оформить: студенты, предприниматели, резиденты виз по воссоединению семьи и др. категории.

Комплексные страховки для визы оформляют 6 страховых компаний:

1. Maxima

Плюсы

  • По официальным рейтингам (Healthcare Institute) эта страховка считается лучшей в Чехии для иностранцев. 
  • Позволяет пользоваться услугой русскоговорящего терапевта по телефону 24/7.
  • Есть возможность обращаться в частные дорогие клиники бесплатно (качество лечения там значительно лучше). 
  • Есть широкая сеть русскоговорящих врачей. 

Минусы
Лучшая страховка, но только для Праги.В остальных городах и регионах у Максимы практически нет договорных клиник и больниц. Поэтому, если вы живете не в Праге, страховка становится почти бесполезной. 

2. pVZP

Плюсы 

  • Дочерняя компания VZP — крупнейшей государственной страховой компании в Чехии. 
  • Самая большая сеть договорных врачей в стране. 
  • Лучшая страховка для регионов.


Минусы 

  • Перед обращением к врачу обязательно записываться через службу асcистенции pVZP (есть риск, что вас запишут через неделю или к случайному врачу через 1-2 месяца). 
  • Нет возможности обращаться к русскоязычным специалистам или в частные клиники.

3. Uniqa

Плюсы 
Крупная страховая компания, которая точно не откажет в оплате дорогих операций или сложных случаев вроде лейкемии, рака и т.д. 

Минусы
В Праге немного договорных врачей, за пределами Праги — еще меньше. Поэтому мы советуем оформлять Уника, если страховой агент предлагает большую скидку. 

ДЕШЕВЫЕ СТРАХОВКИ:
Slavia / ERGO / Inter Partner Assistance (IPA или AXA)

Плюсы 
Низкая цена. Подходит для продления визы

Минусы 
Низкая цена сказывается как на сервисе, так и на оплате страховых случаев. У всех трех указанных выше страховых компаний мало договорных врачей, что зчастую вынуждает искать специалиста и оплачивать лечение самостоятельно.

Вы можете запросить страховую компанию компенсировать стоимость лечения (а это значит, что вам нужно будет собрать пакет документов от врача, распечатать и заполнить форму и отправить все это почтой на адрес страховой), но компенсации, как правило, частично или внушительно урезаются. Есть и исключение: к примеру, страховка для беременных ERGO считается лучшей как по цене, так и по покрытию — компенсируют практически все затраты на 100%. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВКА (VZP, OZP, VOZP и.т.д)

Стоимость: 28 700,- Kč / год. 

Государственное страхование, как правило, оплачивается работодателем, так что иностранцы зачастую даже не замечают стоимость данной страховки (оплачивается страховка каждый месяц и обычно ее цена просто вычитается работодателем от чистой зарплаты вместе с остальными налогами). Стоимость страховки зависит от зарплаты, но в среднем составляет 2 393,- Kč в месяц.

Кто может оформить: иностранцы с ПМЖ, граждане ЕС, официально трудоустроенные иностранцы (за исключением DPP). Студенты и предприниматели не имеют право оформлять гос. страхование.

Какую выбрать

Всего существует 7 государственных страховых компаний: VZP, VOZP, CPZP, OZP, ZPSkoda, ZPMVCR, RBP. Самая популярная — VZP (všeobecná zdravotná poisťovňa). С этой страховой компанией заключило контракты максимальное количество врачей и больниц — и именно ВЗП выбрало в качестве своей страховки большинство граждан Чехии (60%). 

Остальные страховки практически не отличаются от ВЗП. Если перед вам встал выбор, какую страховку оформлять, рекомендуем ВЗП, так как обращаться к врачам с ней будет проще всего. С точки зрения доплат за факультативные мед. услуги (дентальная стоматология, доплата за санаторий и.т.д.), RBP в 2021 году оплачивала услуг больше других страховых компаний. Самое удобное мобильное приложение у OZP.

Страховая или посредник?

Цены у страховых почти всегда выше, чем у посредников. Кроме того, ряд посредников предлагает бесплатно к страховке дополительные услуги. Однако при выборе посредника нужно учитывать нюансы. 

Основной совет — выбирать страховку только у крупных агентов. 

Схема обмана

Оформляется страховка, данные о страховке отправляются в страховую компанию, страховка печатается и пописывается. При проверке (звонке в страховую) компания даже подтвердит, что все в порядке. 
Через два месяц страховая компания просит страхового агента оплатить страховку — агент просит страховку отменить, мотивируя ошибкой в выставлении. Страховка отменяется. 

В итоге в лучшем случае вы останетесь без страховки, в худшем — получите отказ в визе. 

Как избежать:

  • Никогда не покупайте страховку у посредников без офиса (студентов, которые доставляют страховки на дом). В этом случае вас обманут практически гарантированно. 
  • Не покупайте страховку в рассрочку на 5-9-12 месяцев. 
  • Посредники, предлагающие рассрочки дольше месяца, всегда используют систему отмены. 
  • Лицензия ЧНБ не дает гарантий! Получить такую лицензию достаточно легко. 
  • Запросите у агента референции. Если у человека нет рекомендаций от крупных новостных порталов, больниц Чехии или логотип их компании не указан в графе «Партнеры» на сайте страховой – перед вами, вероятно, мошенники. 

Пример на сайте Maxima pojišťovna

  • Не доверяйте отзывам — они легко накручиваются. Проверяйте агента через друзей и знакомых (просто отправьте сайт нескольким друзьям и знакомым: если агента никто не знает и никогда к нему не обращался, то подумайте дважды). 

Чехия очень маленькая — крупных агентов, скорее всего, знает большинство иностранцев, проживающих в Чехии больше 3-4 лет. 

Кейсы

Последний кейс 2020 года – компания HALK insurance. Она, обладая лицензией, офисом и активной маркетинговой политикой (страховки за 6600 в год, рассрочка на 9 месяцев и.т.д) сумела получить деньги с более чем 100 иностранцев и… закрыться, не оплатив услуги страховых компаний. На основателя компании заведено несколько уголовных дел, однако ни одно дело не удалось довести до конца. В итоге, к сожалению, студенты получили недействующие страховки, а наказания так никто и не понес. 

Будьте внимательны и здоровы!

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Темы
страховые компании страхование Медицина и фармацевтика
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