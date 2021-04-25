Какую страховку выбрать? Плюсы, минусы и как избежать мошенничества

По закону каждый иностранец должен быть застрахован. Если туристы могут выбрать как чешскую, так и зарубежную страховую компанию, то иностранцы с долгосрочными визами или ВНЖ обязаны иметь чешскую страховку. Вы можете выбрать из двух типов страхования — государственное либо частное. Вместе с нашим партнером компанией Red Panda разбираемся в тонкостях этого вопроса.

ЧАСТНАЯ СТРАХОВКА

Стоимость: от 7 200,- Kč/год до 15 600,- Kč/год

Кто может оформить: студенты, предприниматели, резиденты виз по воссоединению семьи и др. категории.

Комплексные страховки для визы оформляют 6 страховых компаний:

1. Maxima

Плюсы

По официальным рейтингам (Healthcare Institute) эта страховка считается лучшей в Чехии для иностранцев.

Позволяет пользоваться услугой русскоговорящего терапевта по телефону 24/7.

Есть возможность обращаться в частные дорогие клиники бесплатно (качество лечения там значительно лучше).

Есть широкая сеть русскоговорящих врачей.

Минусы

Лучшая страховка, но только для Праги.В остальных городах и регионах у Максимы практически нет договорных клиник и больниц. Поэтому, если вы живете не в Праге, страховка становится почти бесполезной.

2. pVZP

Плюсы

Дочерняя компания VZP — крупнейшей государственной страховой компании в Чехии.

Самая большая сеть договорных врачей в стране.

Лучшая страховка для регионов.



Минусы

Перед обращением к врачу обязательно записываться через службу асcистенции pVZP (есть риск, что вас запишут через неделю или к случайному врачу через 1-2 месяца).

Нет возможности обращаться к русскоязычным специалистам или в частные клиники.

3. Uniqa

Плюсы

Крупная страховая компания, которая точно не откажет в оплате дорогих операций или сложных случаев вроде лейкемии, рака и т.д.

Минусы

В Праге немного договорных врачей, за пределами Праги — еще меньше. Поэтому мы советуем оформлять Уника, если страховой агент предлагает большую скидку.

ДЕШЕВЫЕ СТРАХОВКИ:

Slavia / ERGO / Inter Partner Assistance (IPA или AXA)

Плюсы

Низкая цена. Подходит для продления визы

Минусы

Низкая цена сказывается как на сервисе, так и на оплате страховых случаев. У всех трех указанных выше страховых компаний мало договорных врачей, что зчастую вынуждает искать специалиста и оплачивать лечение самостоятельно.

Вы можете запросить страховую компанию компенсировать стоимость лечения (а это значит, что вам нужно будет собрать пакет документов от врача, распечатать и заполнить форму и отправить все это почтой на адрес страховой), но компенсации, как правило, частично или внушительно урезаются. Есть и исключение: к примеру, страховка для беременных ERGO считается лучшей как по цене, так и по покрытию — компенсируют практически все затраты на 100%.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВКА (VZP, OZP, VOZP и.т.д)

Стоимость: 28 700,- Kč / год.

Государственное страхование, как правило, оплачивается работодателем, так что иностранцы зачастую даже не замечают стоимость данной страховки (оплачивается страховка каждый месяц и обычно ее цена просто вычитается работодателем от чистой зарплаты вместе с остальными налогами). Стоимость страховки зависит от зарплаты, но в среднем составляет 2 393,- Kč в месяц.

Кто может оформить: иностранцы с ПМЖ, граждане ЕС, официально трудоустроенные иностранцы (за исключением DPP). Студенты и предприниматели не имеют право оформлять гос. страхование.

Какую выбрать

Всего существует 7 государственных страховых компаний: VZP, VOZP, CPZP, OZP, ZPSkoda, ZPMVCR, RBP. Самая популярная — VZP (všeobecná zdravotná poisťovňa). С этой страховой компанией заключило контракты максимальное количество врачей и больниц — и именно ВЗП выбрало в качестве своей страховки большинство граждан Чехии (60%).

Остальные страховки практически не отличаются от ВЗП. Если перед вам встал выбор, какую страховку оформлять, рекомендуем ВЗП, так как обращаться к врачам с ней будет проще всего. С точки зрения доплат за факультативные мед. услуги (дентальная стоматология, доплата за санаторий и.т.д.), RBP в 2021 году оплачивала услуг больше других страховых компаний. Самое удобное мобильное приложение у OZP.

Страховая или посредник?

Цены у страховых почти всегда выше, чем у посредников. Кроме того, ряд посредников предлагает бесплатно к страховке дополительные услуги. Однако при выборе посредника нужно учитывать нюансы.

Основной совет — выбирать страховку только у крупных агентов.

Схема обмана

Оформляется страховка, данные о страховке отправляются в страховую компанию, страховка печатается и пописывается. При проверке (звонке в страховую) компания даже подтвердит, что все в порядке.

Через два месяц страховая компания просит страхового агента оплатить страховку — агент просит страховку отменить, мотивируя ошибкой в выставлении. Страховка отменяется.

В итоге в лучшем случае вы останетесь без страховки, в худшем — получите отказ в визе.

Как избежать:

Никогда не покупайте страховку у посредников без офиса (студентов, которые доставляют страховки на дом). В этом случае вас обманут практически гарантированно.

Не покупайте страховку в рассрочку на 5-9-12 месяцев.

Посредники, предлагающие рассрочки дольше месяца, всегда используют систему отмены.

используют систему отмены. Лицензия ЧНБ не дает гарантий! Получить такую лицензию достаточно легко.

Запросите у агента референции. Если у человека нет рекомендаций от крупных новостных порталов, больниц Чехии или логотип их компании не указан в графе «Партнеры» на сайте страховой – перед вами, вероятно, мошенники.

Пример на сайте Maxima pojišťovna

Не доверяйте отзывам — они легко накручиваются. Проверяйте агента через друзей и знакомых (просто отправьте сайт нескольким друзьям и знакомым: если агента никто не знает и никогда к нему не обращался, то подумайте дважды).

Чехия очень маленькая — крупных агентов, скорее всего, знает большинство иностранцев, проживающих в Чехии больше 3-4 лет.

Кейсы

Последний кейс 2020 года – компания HALK insurance. Она, обладая лицензией, офисом и активной маркетинговой политикой (страховки за 6600 в год, рассрочка на 9 месяцев и.т.д) сумела получить деньги с более чем 100 иностранцев и… закрыться, не оплатив услуги страховых компаний. На основателя компании заведено несколько уголовных дел, однако ни одно дело не удалось довести до конца. В итоге, к сожалению, студенты получили недействующие страховки, а наказания так никто и не понес.

Будьте внимательны и здоровы!