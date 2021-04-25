Какую страховку выбрать? Плюсы, минусы и как избежать мошенничества

ЧАСТНАЯ СТРАХОВКА
Стоимость: от 7 200,- Kč/год до 15 600,- Kč/год
Кто может оформить: студенты, предприниматели, резиденты виз по воссоединению семьи и др. категории.
Комплексные страховки для визы оформляют 6 страховых компаний:
1. Maxima
Плюсы
- По официальным рейтингам (Healthcare Institute) эта страховка считается лучшей в Чехии для иностранцев.
- Позволяет пользоваться услугой русскоговорящего терапевта по телефону 24/7.
- Есть возможность обращаться в частные дорогие клиники бесплатно (качество лечения там значительно лучше).
- Есть широкая сеть русскоговорящих врачей.
Минусы
Лучшая страховка, но только для Праги.В остальных городах и регионах у Максимы практически нет договорных клиник и больниц. Поэтому, если вы живете не в Праге, страховка становится почти бесполезной.
2. pVZP
Плюсы
- Дочерняя компания VZP — крупнейшей государственной страховой компании в Чехии.
- Самая большая сеть договорных врачей в стране.
- Лучшая страховка для регионов.
Минусы
- Перед обращением к врачу обязательно записываться через службу асcистенции pVZP (есть риск, что вас запишут через неделю или к случайному врачу через 1-2 месяца).
- Нет возможности обращаться к русскоязычным специалистам или в частные клиники.
3. Uniqa
Плюсы
Крупная страховая компания, которая точно не откажет в оплате дорогих операций или сложных случаев вроде лейкемии, рака и т.д.
Минусы
В Праге немного договорных врачей, за пределами Праги — еще меньше. Поэтому мы советуем оформлять Уника, если страховой агент предлагает большую скидку.
ДЕШЕВЫЕ СТРАХОВКИ:
Slavia / ERGO / Inter Partner Assistance (IPA или AXA)
Плюсы
Низкая цена. Подходит для продления визы
Минусы
Низкая цена сказывается как на сервисе, так и на оплате страховых случаев. У всех трех указанных выше страховых компаний мало договорных врачей, что зчастую вынуждает искать специалиста и оплачивать лечение самостоятельно.
Вы можете запросить страховую компанию компенсировать стоимость лечения (а это значит, что вам нужно будет собрать пакет документов от врача, распечатать и заполнить форму и отправить все это почтой на адрес страховой), но компенсации, как правило, частично или внушительно урезаются. Есть и исключение: к примеру, страховка для беременных ERGO считается лучшей как по цене, так и по покрытию — компенсируют практически все затраты на 100%.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВКА (VZP, OZP, VOZP и.т.д)
Стоимость: 28 700,- Kč / год.
Государственное страхование, как правило, оплачивается работодателем, так что иностранцы зачастую даже не замечают стоимость данной страховки (оплачивается страховка каждый месяц и обычно ее цена просто вычитается работодателем от чистой зарплаты вместе с остальными налогами). Стоимость страховки зависит от зарплаты, но в среднем составляет 2 393,- Kč в месяц.
Кто может оформить: иностранцы с ПМЖ, граждане ЕС, официально трудоустроенные иностранцы (за исключением DPP). Студенты и предприниматели не имеют право оформлять гос. страхование.
Какую выбрать
Всего существует 7 государственных страховых компаний: VZP, VOZP, CPZP, OZP, ZPSkoda, ZPMVCR, RBP. Самая популярная — VZP (všeobecná zdravotná poisťovňa). С этой страховой компанией заключило контракты максимальное количество врачей и больниц — и именно ВЗП выбрало в качестве своей страховки большинство граждан Чехии (60%).
Остальные страховки практически не отличаются от ВЗП. Если перед вам встал выбор, какую страховку оформлять, рекомендуем ВЗП, так как обращаться к врачам с ней будет проще всего. С точки зрения доплат за факультативные мед. услуги (дентальная стоматология, доплата за санаторий и.т.д.), RBP в 2021 году оплачивала услуг больше других страховых компаний. Самое удобное мобильное приложение у OZP.
Страховая или посредник?
Цены у страховых почти всегда выше, чем у посредников. Кроме того, ряд посредников предлагает бесплатно к страховке дополительные услуги. Однако при выборе посредника нужно учитывать нюансы.
Основной совет — выбирать страховку только у крупных агентов.
Схема обмана
Оформляется страховка, данные о страховке отправляются в страховую компанию, страховка печатается и пописывается. При проверке (звонке в страховую) компания даже подтвердит, что все в порядке.
Через два месяц страховая компания просит страхового агента оплатить страховку — агент просит страховку отменить, мотивируя ошибкой в выставлении. Страховка отменяется.
В итоге в лучшем случае вы останетесь без страховки, в худшем — получите отказ в визе.
Как избежать:
- Никогда не покупайте страховку у посредников без офиса (студентов, которые доставляют страховки на дом). В этом случае вас обманут практически гарантированно.
- Не покупайте страховку в рассрочку на 5-9-12 месяцев.
- Посредники, предлагающие рассрочки дольше месяца, всегда используют систему отмены.
- Лицензия ЧНБ не дает гарантий! Получить такую лицензию достаточно легко.
- Запросите у агента референции. Если у человека нет рекомендаций от крупных новостных порталов, больниц Чехии или логотип их компании не указан в графе «Партнеры» на сайте страховой – перед вами, вероятно, мошенники.
Пример на сайте Maxima pojišťovna
- Не доверяйте отзывам — они легко накручиваются. Проверяйте агента через друзей и знакомых (просто отправьте сайт нескольким друзьям и знакомым: если агента никто не знает и никогда к нему не обращался, то подумайте дважды).
Чехия очень маленькая — крупных агентов, скорее всего, знает большинство иностранцев, проживающих в Чехии больше 3-4 лет.
Кейсы
Последний кейс 2020 года – компания HALK insurance. Она, обладая лицензией, офисом и активной маркетинговой политикой (страховки за 6600 в год, рассрочка на 9 месяцев и.т.д) сумела получить деньги с более чем 100 иностранцев и… закрыться, не оплатив услуги страховых компаний. На основателя компании заведено несколько уголовных дел, однако ни одно дело не удалось довести до конца. В итоге, к сожалению, студенты получили недействующие страховки, а наказания так никто и не понес.
Будьте внимательны и здоровы!