Что изменится в законе об иностранцах уже 31 июля

С 31 июля 2019 года вступает в силу ряд изменений в законе о пребывании иностранцев на территории Чешской Республики — 326/1999 Sb. В связи с этим Министерство внутренних дел выпустило подробный обзор грядущих нововведений на чешском и английском языках. Предлагаем вам информацию о самых важных изменениях на русском.

Поправки внесены законом 176/2019 Sb. (полный текст — здесь), который президент Милош Земан подписал 4 июля.

Новый порядок взимания сборов

Если ранее в отделениях МВД отдельно оплачивались подача заявления и выдача готовых документов, то с 31 июля нужно будет заплатить полную сумму сбора при подаче. Оплата, как и ранее, производится с помощью гербовых марок. Размер сборов остается прежним: 2500 крон при получении или продлении ВНЖ и ПМЖ для взрослого и 1000 крон для ребенка младше 15 лет. Стоимость восстановления утерянной или испорченной пластиковой карточки — 4000 крон для взрослого гражданина третьей страны и 2500 крон для ребенка, внесения изменений — 1000 и 500 крон соответственно.

Новый формат карты ВНЖ

На выданных после 31 июля документах не будет указываться адрес проживания иностранца в Чехии. Таким образом, при переезде менять карточку и платить сбор не придется. Данные о месте регистрации сотрудники МВД будут вносить в загранпаспорт или выдавать отдельный документ.

Рабочие карты

Если работодателем иностранца выступает агентство по трудоустройству, при подаче заявления на получение или продление рабочей карты придется предоставлять документ с указанием типа работы, места ее выполнения, названия и юридического адреса субъекта, где фактически будет трудиться заявитель. Это может быть заявление (prohlášení) агентства по трудоустройству или письменная директива о распределении (písemný pokyn k přidělení).

При смене работодателя, места выполнения работы или ее типа иностранец будет уведомлять МВД, а не просить на это разрешение. Для этих целей предназначен специальный формуляр (oznámení o změně zaměstnavatele, доступен онлайн). Сообщить о грядущих изменениях необходимо как минимум за 30 дней до их планируемой даты и только лично. Менять работодателя нельзя в течение 6 месяцев после получения первой рабочей карты (за рядом исключений), также невозможно подать уведомление о переходе в агентство по трудоустройству.

«Чрезвычайные» (mimořádné) рабочие визы

Поправки предполагают, что правительство своим постановлением о дефиците рабочей силы в отдельных отраслях сможет инициировать выдачу рабочих виз сроком до одного года. Такие визы нельзя продлить, а требования к их соискателям будут прописаны в отдельных постановлениях.

Разрешение на пребывание на основании обучения и научных исследований

Учащиеся средних школ, высших профессиональных заведений и консерваторий после 31 июля не смогут ни получить, ни продлить долгосрочную визу или ВНЖ на основании обучения. Их визы будут относиться к категории «Прочие» (ostatní, код 99). В то же время у студентов дневных отделений средних и высших профессиональных школ сохранится свободный доступ на рынок труда.

Расширится список тех, кто может подаваться на ВНЖ на основе обучения или научных исследований: в него войдут держатели всех долгосрочных виз (кроме сезонных и «чрезвычайных» рабочих и так называемого «толерантного пребывания» — strpění pobytu), обладатели чешского ВНЖ другого типа, а также учебного ВНЖ, полученного в другой стране Евросоюза.

Иностранцы, получившие разрешение на пребывание в качестве студентов в любой стране Евросоюза (кроме Великобритании, Ирландии и Дании) и участвующие в образовательных программах ЕС, смогут до года находиться в Чехии без визы при условии обучения в местном вузе. Это же касается и ученых, занимающихся исследованиями в чешских высших учебных заведениях.

Наконец, студенты смогут подтвердить свою финансовую состоятельность, показав не только средства на счету, но и ежемесячный доход. Необходимый минимум — 3410 крон в месяц на текущие расходы плюс 8233 крон на жилье (последняя цифра может уменьшиться, если студент предоставит документы о том, что жилье обходится ему дешевле).

Депортация

На решение МВД об отмене разрешения на пребывание или отказе в его продлении для иностранцев, совершивших умышленные преступления и в том числе признанных опасными для общества или государства, нельзя будет подать апелляцию. Решение вступит в силу с момента ознакомления, однако у иностранца будет возможность обжаловать его в судебных органах.

Скачать обзор с сайта МВД в формате PDF можно по этой ссылке.