Новое приложение для подачи заявления на гуманитарную помощь в Чехии для украинцев. Что стоит знать?

С 1 сентября меняется порядок подачи заявлений на гуманитарную помощь.

1) С 1.9.2022 г. вход в приложение будет осуществляться только на основании электронной идентификации гражданина. Без электронной идентификации гражданина уже невозможно будет подать заявление на получение гуманитарной помощи онлайн.

Какие есть типы электронной идентификации? Ищите здесь

2) Если вы ранее подавали заявление на гуманитарную помощь через приложение, то вы обнаружите, что отображаемые там штрих-коды исчезли.

Не паникуйте! Так и должно быть!

Заявления на гуманитарную помощь, поданные до 1.9.2022 были сохранены, власти имеют к ним доступ и вы сможете в любое время узнать у них все необходимое.

3) Подать заявления за прошлый месяц не представляется возможным. Это значит, что если вам не удалось подать заявление на гуманитарную помощь, например в августе 2022 года, то вы уже не сможете претендовать на «августовскую» помощь в сентябре 2022 года. Другими словами, если вы получить гуманитарную помощь за сентябрь, вы должны подать заявление уже в сентябре.

4) Невозможно подать заявление на получение гуманитарной помощи через приложение по доверенности. Это означает, что если вы хотите подать заявление на ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, за которым вы присматриваете, не являясь членом семьи, или хотите подать заявление за другое лицо, то так не получится.

5) Оценивая право на гуманитарную помощь, Центр занятости Чешской Республики учитывает все данные, которые вы вводите в мобильном / веб-приложении, поэтому:

a) правильно укажите дату, когда вам была предоставлена ​​виза защиты,

б) не забудьте заполнить номер визы, если он у вас есть,

в) обязательно укажите свои номер телефона и электронную почту,

г) выберите желаемый способ связи с Центром занятости Чешской Республики, если возникнет потребность связаться с вами,

д) укажите желаемый способ выплаты гуманитарной помощи,

е) чтобы вам могли оказать соответствующую помощь, заполните, пожалуйста, анкету лично.

Что еще важно?

Если у вас на попечении есть ребенок (или дети) в возрасте до 18 лет, не забудьте заполнить основную информацию и про него.

Обязательно укажите следующие данные:

- свой доход на всех членов семьи, указанных в заявлении,

- обеспечили ли вам бесплатные продукты питания и предметы гигиены,

- было ли вам предоставлено бесплатное жилье; если нет, то не забудьте указать сумму расходов на жилье, которую вы платите,

- по какому адресу вы сейчас находитесь и с какого дня вы проживаете по указанному адресу.

6) Если вы заполнили все данные, тщательно их перепроверьте. После того как вы отправите (подадите) запрос, его больше нельзя будет отредактировать.

Если все в порядке — можно подавать запрос.

После успешной отправки запроса вы получите уведомление на мобильный телефон или e-mail с дальнейшей информацией.

7) Вы можете проверить статус вашего заявления в любое время в приложении.

8) Если при запросе обнаружится ошибка, вас уведомят в виде SMS-сообщения, по электронной почте или в приложении.

9) Если предоставленные вами данные правильны, то запрос будет обработан как можно скорее. О факте выплаты пособия и сумме вы можете узнать, войдя в приложение.

Если у Вас возникли вопросы, связанные с заполнением данных, или вам необходимо проконсультироваться по вопросам, связанным с гуманитарной помощью, звоните по телефону +420 950 180 100 (говорят и на украинском), или напишите на почту [email protected]

Источник: davkyuk.mpsv.cz

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