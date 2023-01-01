ВИДЕО: Как получить гражданство Чехии? Пошаговая инструкция 2023

Получить чешское гражданство для каждого иностранца, проживающего в Чехии и планирующего тут остаться, — это главная мечта или как минимум большая цель. О том, кто имеет на это законное право, как подготовить документы, какие экзамены сдавать и какие преимущества будут у обладателя чешского паспорта, вы узнаете из нашего видеогайда.

Только представьте: с чешским паспортом вам не нужна виза для въезда в 185 стран! Весь Евросоюз для вас открыт, а для путешествий в США или Канаду вам достаточно получить электронную регистрацию eTA. К тому же вы сможете принимать участие в выборах, бесплатно обучаться в государственных европейских вузах, пользоваться качественной медициной, жить в комфортных условиях со стабильным уровнем жизни и безопасности. Ну, и ко всему прочему, гордо называть себя гражданином Европейского союза.

Сразу хотим отметить, что в этой статье мы будем рассматривать самую распространенную схему получения гражданства: вы приехали, учились и/или работали, получили ВНЖ, затем ПМЖ. Разумеется, есть ряд других, исключительных оснований для получения чешского гражданства. Например, по рождению, по установлению отцовства, вследствие усыновления/опекунства или за особые заслуги перед государством. Мы не будем подробно их рассматривать, но вы можете найти информацию о них в законе о гражданстве Чехии. Опережая вопросы, Чехия исключает возможность получения гражданства за инвестиции, покупку недвижимости или ценных бумаг.

Кто может получить чешское гражданство?

Получить чешское гражданство может любой человек с постоянным видом на жительство (ПМЖ) на территории Чешской Республики, который отвечает следующим требованиям:

прожил в Чехии 10 лет;

знает чешский язык на уровне В1;

в состоянии финансово содержать себя и свою семью, не пользуясь пособиями;

не имеет задолженностей по уплате налогов и штрафов;

имеет чешскую прописку;

интегрировался в чешское общество (подразумевается обучение в чешской школе/вузе минимум 3 года, если вы не обучались, то необходимо сдать экзамен по социальному устройству, истории и культуре);

разделяет демократические ценности, соблюдает чешские законы;

не угрожает безопасности государства, его суверенитету и территориальной целостности, демократическим основам, жизни, здоровью или имущественным ценностям.

Важно отметить, что главным основанием является ваше фактическое и непрерывное проживание на территории Чехии. Оно будет считается таковым, если заявитель отсутствовал в стране не более двух месяцев подряд. Превышение срока допускается, но по уважительным причинам и чрезвычайным обстоятельствам. Например: беременность, обучение, командировка или болезнь.

Также важно знать, что с 2014 года в Чехии разрешено иметь двойное гражданство. То есть вы не теряете свое первоначальное гражданство и не должны от него отказываться. Конечно, только в том случае, если ваша страна не запрещает иметь двойное гражданство. При путешествиях можно будет использовать любой из двух паспортов, они оба будут действующими. Но рекомендуем всегда иметь при себе оба паспорта, чтобы не возникло недоразумений.

Получение чешского гражданства шаг за шагом

Начать стоит со сбора и подготовки необходимых документов:

заявление о предоставлении чешского гражданства;

свидетельство о рождении;

свидетельство о браке/партнерстве;

свидетельство о разводе / расторжении партнерства;

справка о несудимости (документ действителен всего 6 месяцев );

); биографическая справка в свободной форме (за весь период проживания на территории Чехии);

чешская прописка;

справка об отсутствии долгов по налогам, взносам на социальное обеспечение и медицинское страхование;

документы, подтверждающие источники финансовых средств заявителя;

сертификат о сдаче экзамена по чешскому языку или сертификат от языковых курсов о владении чешским языком на уровне В1 ;

; сертификат о сдаче экзамена по знаниям реалий Чешской Республики или подтверждение об обучении в чешской школе или вузе (минимальный срок обучения должен составлять 3 года).

Документы, выданные властями иностранного государства, должны быть заверены высшим свидетельством (апостиль) и официально переведены на чешский язык. Также не стоит удивляться, если Министерство внутренних дел запросит у вас дополнительные документы.

На экзамены нужно записаться заблаговременно, это можно сделать онлайн. Экзамены платные, на данный момент сбор за сдачу экзамена по чешскому языку составляет 3 700 чешских крон, по чешским реалиям — 1 800 чешских крон.

Вы можете заранее подготовиться к экзаменам по чешским реалиям, весь перечень вопросов есть в открытом доступе.

Итак, когда документы собраны, вам необходимо подать заявление на получение чешского гражданства. Подается оно лично. Сделать это можно в региональном органе власти (úřad městské části) по месту прописки. Не беспокойтесь, там вам помогут правильно его составить. Там же у вас примут и все остальные документы, которые в течение 30 дней с подачи будут отправлены в Министерство внутренних дел, которое примет решение по вашему заявлению. По регламенту это происходит в течение 180 дней с даты получения заявления. Не переживайте, если вас вызовут на собеседование, такое бывает.

В случае успешного рассмотрения документов заявителю выдается «Свидетельство о гражданстве Чешской Республики». Гражданство Чешской Республики приобретается в день принятия присяги на гражданство. Также после принятия присяги заявителю вручается «Устав о предоставлении гражданства Чешской Республики». Дети до 15 лет не принимают присягу при вступлении в гражданство.

Присяга приносится публично и в торжественной обстановке перед директором регионального отделения или перед уполномоченным им лицом. На принятие присяги у вас есть 12 месяцев. Если вы не сделаете это в течение этого срока, решение о предоставлении гражданства Чешской Республики будет отменено.

Также вам будет необходимо оплатить административный сбор в размере 2 000 чешских крон.

Важно! Каждые 10 лет необходимо менять чешский паспорт, также вы обязаны его поменять при смене фамилии или семейного статуса.

Штрафы

Если заявитель предоставляет ложную или неполную информацию, это является правонарушением и может привести к штрафу в размере до 20 000 чешских крон.

Что делать, если вы не получили чешское гражданство

необходимо подать апелляцию в Министерство внутренних дел до 15 дней со дня получения отрицательного решения;

дождаться ответа (решение по апелляции выдается в течение 120 дней со дня ее подачи);

если апелляция не одобрена, вы имеете право подать жалобу до 2 месяцев со дня получения решения по апелляции;

в случае отклонения вашего заявления вы можете попробовать подать новое, но только через 2 года после отказа.

Где можно получить дополнительную информацию Министерство внутренних дел, Департамент общей администрации, Департамент гражданства и регистрации Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Прага 4 [email protected] тел. 974 817 438 (информационная линия Департамента государственного гражданства и регистра) тел. 974 817 411 (Секретариат Департамента гражданства и регистрации)

Желаем вам удачи в получении чешского гражданства!

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