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Уровень жизни в Чехии упал, он такой же как на Кипре и в Словении
28 ноября 2023
10:30
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Уровень жизни в Чехии в прошлом году несколько снизился по сравнению со среднеевропейским. Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, выраженный в стандартах покупательной способности, снизился на один процентный пункт и составил 91% от среднего показателя по ЕС, в результате чего Чехия оказалась на одном уровне с Кипром и Словенией (92%) и немного отстала от Италии (96%).
Таковы данные, опубликованные Чешским статистическим управлением в «Статистическом ежегоднике — 2023».
Болгария долгое время имеет самый низкий в ЕС уровень ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности, составивший в прошлом году 59% от среднего показателя по ЕС. Напротив, самый высокий уровень жизни — в Люксембурге, где он достиг в прошлом году 261% от среднего по ЕС.
Среди стран, вступивших в ЕС после 2004 года, Чехия занимает четвертое место. По сравнению с прошлым годом впереди оказались Словения и Кипр. Самый высокий уровень жизни среди этих стран — на Мальте, которая единственная превысила средний показатель по ЕС (102%).
Сравнение показывает, что среди стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) Чехия остается наиболее благополучной. В Польше ВВП на душу населения по стандартам покупательной способности составляет 80% от среднего показателя по ЕС, в Венгрии — 77%, в Словакии — 68%. Среди старых государств — членов ЕС уровень жизни ниже, чем в Чехии, в Испании (85%), Португалии (77%) и Греции (68%).
В прошлом году рост экономики Чехии составил 2,4%, что не соответствует показателям ЕС в целом, где экономический рост составил 3,5%. Наиболее быстрыми темпами росла экономика Ирландии, где ВВП увеличился на 12%. Самые низкие экономические показатели были отмечены в Эстонии, экономика которой сократилась на 1,3%.
Чехия в прошлом году сохранила за собой позицию страны с самым низким уровнем безработицы: он снизился на 0,6 процентного пункта и составил 2,2%. Среднеевропейский показатель составил 6,2%. Второе место по уровню безработицы в прошлом году заняла Мальта — 2,9%. В Испании, напротив, был зафиксирован самый высокий уровень безработицы — 12,9%.
Инфляция в прошлом году затронула все страны ЕС, причем в Чехии она была пятой по величине в ЕС и составила в среднем 15,1%. Быстрее всего цены росли в Эстонии, где годовая инфляция достигла 19,4%, а самая низкая инфляция была во Франции — 5,9%. Среднеевропейский показатель составил 9,2%.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
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