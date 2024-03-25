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Чешское гражданство получило наибольшее количество россиян за последние 20 лет
3 апреля 2024
22:00
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Многие россияне, похоже, потеряли надежду на то, что война закончится, и не хотят возвращаться на родину. Возможно, именно поэтому в прошлом году 1 166 россиян успешно подали заявления на получение чешского гражданства, что примерно на четверть больше, чем в 2022 году, когда началась война в Украине. И это самый высокий показатель за последние десятилетия.
Но количество заявителей постоянно растет с начала аннексии Россией Крыма в 2014 году.
«Отчеты МВД о ситуации в области миграции и интеграции иностранцев в Чехии показывают, что наибольшее число российских претендентов на чешское гражданство до сих пор было 917 в 2021 г. В 2022 г., в первый год войны, это число немного снизилось — до 798», — сообщил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.
Если в период с 2001 по 2013 год гражданство ежегодно получали от одной до двух сотен россиян, то в 2014 году это число уже перевалило за пятьсот. Более ранние данные МВД не предоставило.
Всего в Чехии проживает около 40 000 человек с российским гражданством, из них 24 000 постоянно и 16 000 временно.
Однако в статистике не указано, сколько заявлений россиян на получение гражданства было отклонено властями.
«МВД не фиксирует количество отклоненных заявлений или заявлений, по которым процедура была остановлена, в зависимости от предыдущего гражданства заявителя. В целом (независимо от национальности заявителя или заявителей) в 2023 году было отклонено или остановлено 377 заявлений», — сказал Кратошко.
Андреа Крчова из Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, считает, что большее число претендентов на гражданство среди россиян свидетельствует о том, что они не хотят возвращаться на родину.
«У россиян, которые находятся здесь уже долгое время, еще не было необходимости официально оформлять свое гражданство. Им было достаточно постоянного проживания, и они не нуждались в дополнительной легитимации. Теперь же они, вероятно, хотят более прочно связать себя с Чехией», — объясняет он.
Гражданство может получить только тот, кто прожил в Чехии более десяти лет. «Я думаю, что эти люди скорее хотят разорвать свои связи с Россией, чем представляют какую-либо опасность для Чехии», — добавляет она.
Мобилизация может стать стимулом
Игорь Золотарев из Ассоциации «Русская традиция» считает, что повышенный интерес россиян к чешскому гражданству свидетельствует о том, что его соотечественники теряют надежду на улучшение ситуации в своей стране и окончание войны в Украине.
«В первые месяцы после начала войны люди, наверное, еще верили, что она продлится недолго. Они не могли представить, что это значит и как война повлияет на них», — сказал он в интервью Právo. «Я поддерживал связь с друзьями в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала они отказывались куда-либо переезжать, даже когда друзья предлагали им помощь. Они не верили, что это продлится так ужасно долго».
Золотарев считает, что толчком к перемене настроения могла послужить мобилизация. Призыв на срочную военную службу в России проводится дважды в год — весной и осенью.
«Те, у кого сыновья старше восемнадцати лет, боятся призыва в армию. Однако изменения наступали постепенно. Прошлый год, второй год войны, показал все ужасы и принес трудности и россиянам. Поэтому многие из них начали искать способы уехать за границу и остаться там на постоянное место жительства», — объясняет он.
Он уверен, что среди русских, живущих в Чехии, найдется немало тех, кто симпатизирует и поддерживает президента России Владимира Путина.
«Я в этом не сомневаюсь. Но трудно сказать, сколько их. Остается только надеяться, что чешская иностранная полиция и другие органы безопасности будут достаточно внимательны, чтобы правильно оценить, кто заслуживает остаться здесь, а кто нет», — говорит Золотарев.
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