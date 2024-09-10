И какова реальная цена? Чехия тонет в фейковых скидках

«Обширные исследования, проведенные в последние годы в сфере розничной торговли продуктами питания, показали, что рекламные кампании скидок отрицательно влияют на прозрачность цен для потребителей и существенно искажают восприятие реального уровня цен», — заявил представитель ведомства Мартин Шванда.





Другими словами, магазины настолько наводнены скидками, что почти все потеряли представление о реальных стандартных ценах. Не могут ли они в таком случае быть завышены, и поэтому скидка не такая уж и большая?





С прошлого года действует поправка к Закону о защите прав потребителей, согласно которой на товары со скидкой, не имеющие короткого срока годности, должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. От этой цены также рассчитывается скидка.





Эта поправка стала серьезным сдвигом в сфере защиты прав потребителей. Однако, похоже, этого недостаточно из-за увеличения доли товаров со скидкой в ​​супермаркетах.





«Проблема в том, что чешские законы о защите прав потребителей зачастую очень расплывчаты и, более того, не соблюдаются», — говорит эксперт по маркетингу Робер Ле Венер.





Причиной может быть и сравнительно небольшой размер штрафов, которые Чешская торговая инспекция налагает на супермаркеты за ложные скидки и неправильную маркировку цен. Но возможно и то, что законодательство просто недостаточно строгое в местных условиях, даже учитывая поведение потребителя, который лишь поощряет супермаркеты увеличивать количество скидок.





Выгодная покупка или завышенная цена





Покупателю сложно узнать, действительно ли скидка рассчитана из правильной суммы. Зачастую это не так, что подтверждают проверки Чешской торговой инспекции, которая только во втором квартале оштрафовала супермаркеты на общую сумму 5,8 миллиона крон за ложные скидки и взимание цен, отличных от рекламируемых. Нарушения правовых норм были выявлены более чем в 40% проверок.





Депутат Патрик Нахер, который был докладчиком по вышеупомянутой поправке к закону, считает, что инспекторы могут назначить более высокие штрафы.





«Было бы целесообразно, чтобы торговая инспекция более жестко следила за соблюдением закона. Штрафы пока не демотивируют магазины, я не знаю, почему инспекция сдерживается, у нее есть для этого средства», — сказал Нахер.





Они получили скидку десять геллеров





В конце июня магазин Albert в Праге 2 предлагал шесть бутылок пива Pilsner со скидкой в ​​10 геллеров от самой низкой цены за последние 30 дней на желтом ценнике.





«Информацией о скидках по смыслу закона считается любая информация, создающая впечатление снижения цен. Так что даже скидка в 10 геллеров — это скидка по закону. Тем не менее мы считаем, что такой ценник может быть несправедливой торговой практикой», — отметила Гекшова.





Сети надеются, что люди ничего не будут проверять, и как только увидят цветную вывеску, указывающую на скидку, купят товар. Однако, по словам Йиржи Маречека из Albert, все с точностью до наоборот.





«Наши ценники легальны, и вся информация правдива, ни одна из них не вводит в заблуждение и не искажается. Благодаря обширности данных клиент имеет представление о динамике цен и может на основе этого принять решение о стоимости предложения», — сказал Йиржи Маречек.