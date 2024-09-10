ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
И какова реальная цена? Чехия тонет в фейковых скидках
20 сентября 2024
13:30
307
Постоянное большое количество скидок в чешских магазинах становится проблемой. Из-за этого чешский покупатель не знает, где находится реальный уровень цен. И хотя в последние годы защита прав потребителей сделала шаг вперед, запутанных акций становится все больше, а фейковых скидок по-прежнему хватает. Это сбивает с толку клиентов, считают в Управлении по защите экономической конкуренции.
«Обширные исследования, проведенные в последние годы в сфере розничной торговли продуктами питания, показали, что рекламные кампании скидок отрицательно влияют на прозрачность цен для потребителей и существенно искажают восприятие реального уровня цен», — заявил представитель ведомства Мартин Шванда.
Другими словами, магазины настолько наводнены скидками, что почти все потеряли представление о реальных стандартных ценах. Не могут ли они в таком случае быть завышены, и поэтому скидка не такая уж и большая?
С прошлого года действует поправка к Закону о защите прав потребителей, согласно которой на товары со скидкой, не имеющие короткого срока годности, должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. От этой цены также рассчитывается скидка.
Эта поправка стала серьезным сдвигом в сфере защиты прав потребителей. Однако, похоже, этого недостаточно из-за увеличения доли товаров со скидкой в супермаркетах.
«Проблема в том, что чешские законы о защите прав потребителей зачастую очень расплывчаты и, более того, не соблюдаются», — говорит эксперт по маркетингу Робер Ле Венер.
Причиной может быть и сравнительно небольшой размер штрафов, которые Чешская торговая инспекция налагает на супермаркеты за ложные скидки и неправильную маркировку цен. Но возможно и то, что законодательство просто недостаточно строгое в местных условиях, даже учитывая поведение потребителя, который лишь поощряет супермаркеты увеличивать количество скидок.
Выгодная покупка или завышенная цена
Покупателю сложно узнать, действительно ли скидка рассчитана из правильной суммы. Зачастую это не так, что подтверждают проверки Чешской торговой инспекции, которая только во втором квартале оштрафовала супермаркеты на общую сумму 5,8 миллиона крон за ложные скидки и взимание цен, отличных от рекламируемых. Нарушения правовых норм были выявлены более чем в 40% проверок.
Депутат Патрик Нахер, который был докладчиком по вышеупомянутой поправке к закону, считает, что инспекторы могут назначить более высокие штрафы.
«Было бы целесообразно, чтобы торговая инспекция более жестко следила за соблюдением закона. Штрафы пока не демотивируют магазины, я не знаю, почему инспекция сдерживается, у нее есть для этого средства», — сказал Нахер.
Они получили скидку десять геллеров
В конце июня магазин Albert в Праге 2 предлагал шесть бутылок пива Pilsner со скидкой в 10 геллеров от самой низкой цены за последние 30 дней на желтом ценнике.
«Информацией о скидках по смыслу закона считается любая информация, создающая впечатление снижения цен. Так что даже скидка в 10 геллеров — это скидка по закону. Тем не менее мы считаем, что такой ценник может быть несправедливой торговой практикой», — отметила Гекшова.
Сети надеются, что люди ничего не будут проверять, и как только увидят цветную вывеску, указывающую на скидку, купят товар. Однако, по словам Йиржи Маречека из Albert, все с точностью до наоборот.
«Наши ценники легальны, и вся информация правдива, ни одна из них не вводит в заблуждение и не искажается. Благодаря обширности данных клиент имеет представление о динамике цен и может на основе этого принять решение о стоимости предложения», — сказал Йиржи Маречек.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
876
По данным Союза производителей и импортеров спиртных напитков (UVDL), продажи производителей спиртных напитков в Чехии упали на 51,3% в первой половине этого года по сравнению с аналогичным...
21:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
474
Иво Лукачович ищет новые способы монетизации Seznam. Прибыль от целевой рекламы, на которой до сих пор держался Seznam, становится все менее устойчивой.
11:30
19 СЕНТЯБРЯ 2024
656
Цены на топливо в Чехии за последнюю неделю снова упали. Литр самого продаваемого бензина Natural 95 сейчас стоит на заправках Чехии в среднем 35,48 кроны, неделю назад он был дороже на 52 геллера....
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2024
515
Крупные коммерческие компании в Чешской Республике, вероятно, должны будут обеспечить сбалансированное представительство женщин и мужчин в своем руководстве. Женщины должны составлять не менее...
21:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
1840
Разрушительные наводнения, обрушившиеся на Чехию, уничтожают не только дома простых людей, но и важнейшие для всей экономики страны заводы и предприятия.
20:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
713
Тысячи людей с трудом добираются до работы из-за наводнений, дети в наиболее пострадавших районах не могут ходить в школу, а многие беспокоятся о возмещении ущерба. Закон учитывает и эти...
12:00
17 СЕНТЯБРЯ 2024
952
Группа PPF близка к завершению продажи компании потребительского кредитования Home Credit, активность которой в последние годы была вялой. Покупатель — китайский интернет-магазин JD.com.
14:30
16 СЕНТЯБРЯ 2024
1161
Этим летом жители Праги платили 71 крону за 0,5 литра разливного пива, в регионах — 60 крон. В столице шницель стоил 170 крон, в других городах немного дешевле, следует из данных Dotykačka Cash.
10:00
15 СЕНТЯБРЯ 2024
2448
Понимание налогов — важный аспект финансовой грамотности, который помогает избежать штрафов, а также лишних переплат. В Чехии есть специалисты, которые помогают разобраться в этой теме, объяснить...
08:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
2835
Продажа крупных пражских отелей продолжается. Нынешний владелец отеля Prague Marriott в центре Праги хочет воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке и восстановлением туристического сегмента.
16:05
11 СЕНТЯБРЯ 2024
3835
В ЧЕХИИ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НАПОМИНАЕТ СИТУАЦИЮ С КРУПНЫМИ НАВОДНЕНИЯМИ 1997 ИЛИ 2002 ГОДОВ, ЗАЯВИЛИ ЭКСПЕРТЫ
Прогноз погоды на ближайшие несколько дней в Чехии напоминает 1997 и 2002 годы, когда Чехия пострадала от разрушительных наводнений. Об этом 11 сентября заявил министр окружающей среды Петр Хладик....
13:00
11 СЕНТЯБРЯ 2024
1844
Мы не можем делать разумные инвестиции, мы не можем оцифровывать, мы не будем проводить реформы. Мы стагнируем из-за долгов, пишет о Чехии и Европе в целом профессор медицины, кардиолог Йозеф Веселка.
21:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1038
Если в прошлые годы самой большой проблемой был ковид, то сегодня это постоянно растущие расходы. Кроме того, компаниям необходимо поддерживать себя. И прежде всего они должны быть заметными и...
19:30
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1526
Компании по доставке еды стали более широко распространены, особенно во время ковида. Но и сейчас клиентов не убавилось. Что нового предлагают компании?
10:00
10 СЕНТЯБРЯ 2024
1200
С НОЯБРЯ 1989 ГОДА ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА СОТНИ ПРОЦЕНТОВ, НО ЗАРПЛАТЫ ВЫРОСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
Большинство товаров и услуг в Чехии за последние 35 лет значительно подорожали, в некоторых случаях более чем в 10 раз. Рост цен отстает от роста заработной платы и пенсий. Так, в 1989 году средняя...