В Чехии проживает более миллиона иностранцев, за десять лет их число удвоилось

В прошлом году число иностранцев выросло примерно на 28 000 человек, согласно данным на сайте министерства. Сейчас иностранцы составляют десятую часть населения Чехии. Десять лет назад их было чуть больше 4%.



Увеличение происходит за счет миграции из Украины, сказал Томаш Фиала, демограф из Экономического университета в Праге. Сотни тысяч беженцев прибыли в Чехию после вторжения России в Украину в 2022 году. До этого украинцы уже приезжали сюда на работу.



В конце прошлого года чешские власти зарегистрировали почти 389 000 беженцев с временной защитой, хотя не всегда это были граждане Украины. Их было 388 000, а еще 201 000 имели временный или постоянный вид на жительство в Чехии.



Согласно данным, временной защитой пользовались также жители Турции, России, Беларуси, Таиланда, Вьетнама и, что несколько удивительно, Великобритании и США.



Самыми многочисленными являются украинцы, за ними следуют словаки, из которых более 120 000 имеют временный или постоянный вид на жительство в стране.



«Однако цифры могут быть не столь точными в случае с гражданами стран Шенгенской зоны, проживающими здесь, включая словаков. В отличие от граждан третьих стран, им не нужно регистрироваться. Хотя это рекомендуется, и чаще всего люди выполняют эти рекомендации», — говорит Фиала, демограф.



Прага традиционно доминирует



Значительное число иностранных граждан в Чехии — это также выходцы из Вьетнама. Власти зарегистрировали 69 000 из них. Зафиксировано 39 000 россиян, более 21 000 румын и почти 18 000 поляков.



Наибольшее количество иностранцев на конец прошлого года было зарегистрировано в Праге, более 354 000. В городском округе Брно их было почти 67 000, в городе Пльзень — почти 45 000, а в Либерце — более 20 000. В Млада-Болеславе благодаря заводу Škoda Auto зарегистрировано 23 000 иностранцев, примерно столько же, сколько и в Остраве.



Столица уже долгое время лидирует по количеству иностранцев, хотя в 2014 году их официально проживало в Праге всего 167 000. Это объясняется большим количеством вакансий и широким выбором жилья, а также большими возможностями для общения с местным населением. Не последнюю роль играет и определенная анонимность большого города, которая защищает от враждебности по национальному принципу.



Согласно последним данным Чешского статистического управления, за первые три квартала прошлого года из-за рубежа иммигрировали 98 500 человек, что на 14 200 меньше, чем в прошлом году. «В отличие от этого, было зарегистрировано 83 500 эмигрантов», — говорят статистики.



При этом срок пребывания более половины эмигрантов истек в марте, что соответствует дате окончания срока временного пребывания для тех, кто не подал заявление на продление. «Это связано с тем, что им была выдана годовая виза, и те, кто не продлил ее, автоматически считались эмигрировавшими», — пояснил Фиала.