Трамвай как место для знакомств. Рекламная кампания в Брно подвергается критике

Компания общественного транспорта Брно запустила новую кампанию «Мы больше, чем общественный транспорт», которую поддерживают ее сотрудники. Компания хочет привлечь внимание к деталям, которые вы можете увидеть в общественном транспорте. Например, речь идет о ситуациях, когда мы видим в общественном транспорте красящихся женщин или студентов, которые учатся.





Однако кампания в Брно достигла стадии, которая может вызвать нежелательный отклик.





«Мы снова сделали ставку на легкое преувеличение, остроумие и простоту. Наша цель — указать на то, что общественный транспорт Брно — это не просто машины, в которых люди ездят и проводят время. Мы рассматриваем этот факт с разных сторон, и именно так были созданы различные части этой рекламной кампании», — объяснил Милош Гавранек, генеральный директор компании DPMB.





Новая кампания направлена на пассажиров, которых призывают пользоваться общественным транспортом. Плакаты являются первым этапом кампании и призваны донести до пассажиров мысль о том, что общественный транспорт — это не только перевозка людей из пункта А в пункт Б, но и нечто большее.





«Пассажиры используют время, проведенное в вагонах, по-разному, как для своих увлечений, так и для отдыха, можно встретить старых друзей или завести новые знакомства», — говорит Гана Томаштикова, пресс-секретарь транспортной компании.





В то же время кампания будет продолжаться в другом ключе. На следующем этапе, который начнется весной, транспортная компания хочет подчеркнуть уникальные особенности Брно. Последняя часть кампании будет посвящена общению с пассажирами.





Неуместные плакаты, говорят критики





Транспортная компания Брно подвергается критике за свою кампанию с плакатами. Больше всего критики вызывает плакат со слоганом Jsme vaše Seznamka. По мнению исполнительного директора некоммерческой организации Konsent Йоханны Неедловой, это неподходящий способ коммуникации.





«Визуальный ряд не имеет никакого смысла: мужчина странно смотрит на женщину сзади, которая даже не стоит перед ним и не вступает с ним в контакт. Я не очень понимаю, почему транспортная компания Брно пошла по этому пути, вместо того чтобы последовать примеру мировых столиц, которые пытаются уменьшить проблему неподобающего поведения и как-то обезопасить людей в общественном транспорте», — говорит Неедлова.





В Чехии примером может служить Прага, где транспортная компания в сотрудничестве с Konsent в августе прошлого года запустила кампанию «Домогательствам не место в общественном транспорте. И вообще где бы то ни было».





Но в Брно защищаются, утверждая, что цель акции — повысить престиж транспортной компании, ее деятельности и работы. «Плакат Jsme vaše Seznamka ("Мы — ваша служба знакомств") показывает, что люди могут найти себе пару в общественном транспорте, и в этом нет ничего плохого», — говорит Томаштикова. «Одна женщина, встретившая таким образом своего мужа, даже откликнулась на эту кампанию», — добавляет она.





Неедлова согласна с тем, что люди могут знакомиться в общественном транспорте. Однако она видит проблему в стиле общения транспортной компании. По ее словам, это уже не первый случай недопонимания со стороны DPMB.





«Я бы ожидала, что они будут расстроены тем, что промахнулись. Но когда они проводили кампанию по набору водителей-мужчин и водителей-женщин, они сказали, что в итоге водители смогут легко знакомиться с девушками. Так что это скорее их стиль общения, и они явно не воспринимают проблему домогательств всерьез и не хотят воспринимать ее всерьез, что печально», — сказала Неедлова, добавив, что они также обратились в Транспортный совет Брно.





Цель — никого не обидеть





В Праге транспортная компания знает о конкретных случаях, когда женщины выражали обеспокоенность по поводу домогательств в общественном транспорте, которые могут принимать различные формы. Женщины сталкивались, например, с неприятными и постоянными взглядами, а также с более серьезными формами домогательств, когда мужчины мастурбируют.





По словам Томаштиковой, в Брно нет подобных жалоб на сексуальные домогательства. Поэтому она также считает не совсем верным мнение о том, что общественный транспорт полон сексуальных хищников. По ее словам, кампания получила в основном положительные отзывы. «Пассажиры и общественность в целом без проблем относятся к нашим кампаниям. Они понимают наш посыл и, наоборот, ценят остроумие и преувеличение. Но если кампания задевает кого-то лично, то мы приносим свои извинения, это точно не было целью».





Однако Неедлова отмечает, что в рамках кампании Konsent люди также обращались с историями из общественного транспорта Брно. «Это происходит повсеместно, и людей это очень возмущает», — добавляет она.