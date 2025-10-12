ГЛАВНАЯ > РАБОТА > КАРЬЕРА

Искусственный интеллект и рынок труда: эксперт предупреждает о рисках

12 октября 2025
15:00
Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи, один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, выступил с серьёзным предупреждением. По его мнению, стремительное развитие ИИ может в ближайшие годы привести к масштабным потерям рабочих мест. Под угрозой не только офисные сотрудники, но и специалисты в сфере торговли, маркетинга и даже программирования.
Необходимость государственного вмешательства
Амодеи подчеркивает, что последствия могут быть настолько серьезными, что правительствам, в частности США, придется вмешаться. Потребуется разработать меры поддержки для людей, оставшихся без работы. Эту точку зрения разделяет и сооснователь Anthropic Джек Кларк, указывая на необходимость политического реагирования на грядущие изменения.

Аналитическая группа Boston Consulting Group подтверждает актуальность этой проблемы в глобальном масштабе. Согласно их исследованию, в течение следующего десятилетия с последствиями автоматизации столкнутся около 600 000 работников в Чехии. Многим из них придётся пройти переобучение или полностью сменить профессию, чтобы избежать длительной безработицы. 
