Искусственный интеллект и рынок труда: эксперт предупреждает о рисках
12 октября 2025
15:00
189
Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи, один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, выступил с серьёзным предупреждением. По его мнению, стремительное развитие ИИ может в ближайшие годы привести к масштабным потерям рабочих мест. Под угрозой не только офисные сотрудники, но и специалисты в сфере торговли, маркетинга и даже программирования.
Необходимость государственного вмешательства
Амодеи подчеркивает, что последствия могут быть настолько серьезными, что правительствам, в частности США, придется вмешаться. Потребуется разработать меры поддержки для людей, оставшихся без работы. Эту точку зрения разделяет и сооснователь Anthropic Джек Кларк, указывая на необходимость политического реагирования на грядущие изменения.
Аналитическая группа Boston Consulting Group подтверждает актуальность этой проблемы в глобальном масштабе. Согласно их исследованию, в течение следующего десятилетия с последствиями автоматизации столкнутся около 600 000 работников в Чехии. Многим из них придётся пройти переобучение или полностью сменить профессию, чтобы избежать длительной безработицы.
