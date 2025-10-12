Искусственный интеллект и рынок труда: эксперт предупреждает о рисках

Новости и статьи 12 октября 2025 15:00 189

Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи, один из ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, выступил с серьёзным предупреждением. По его мнению, стремительное развитие ИИ может в ближайшие годы привести к масштабным потерям рабочих мест. Под угрозой не только офисные сотрудники, но и специалисты в сфере торговли, маркетинга и даже программирования.