Почему в Чехии не работают на полставки, хотя в ЕС это норма

Согласно данным Чешского статистического управления, на частичную занятость в стране приходится менее 10% работающих, тогда как в среднем по ЕС этот показатель почти вдвое выше. Эксперты отмечают, что расширение предложений по сокращенным ставкам могло бы ускорить возвращение родителей на рынок труда или продлить занятость пенсионеров.





«Результаты опроса, согласно которым интереса к сокращенным формам работы фактически нет, в том числе из-за их низкой экономической привлекательности, стали для нас неожиданными», — отметила управляющий партнер RSM Моника Маречкова.









Наиболее активно частичная занятость используется в IT , госсекторе, фармацевтике и здравоохранении. Чаще всего отказ от ее применения заявляют компании из сферы услуг, строительства и финансов.





21% работодателей опасается сложностей в организации рабочего процесса. При этом в будущем частичная занятость может рассматриваться фирмами и как инструмент снижения расходов на персонал. В годы высокой инфляции работодатели были вынуждены неоднократно повышать зарплаты, однако в 2025 году ситуация меняется: большинство компаний увеличивать выплаты не планируют, а если и будут, то только отдельным сотрудникам, пояснила Маречкова.

Несмотря на усилия правительства и неправительственных организаций, доля частичной занятости в Чехии остается практически неизменной. Работники чаще всего выбирают ее по личным и медицинским причинам, для ухода за детьми или другими членами семьи, а также ради совмещения с учебой или повышением квалификации. Две трети трудящихся на неполный рабочий день составляют женщины, главным образом в возрасте 30–39 лет, когда наиболее актуальна забота о маленьких детях.





«Чешки с детьми до четырех лет работают значительно реже, чем женщины в Западной Европе. При этом опросы показывают, что интерес к хотя бы частичному возвращению на рынок труда у них есть», — подчеркнула Кристина Цейнарова из инициативы MUMDOO.





Для увеличения числа частичных ставок с января 2023 года действует поправка к закону о страховых взносах, позволяющая работодателям получать скидку в размере 5% от базы социального страхования, если они нанимают сотрудников на 8–30 часов в неделю.





Дополнительно упростить администрирование трудовых отношений при неполной занятости должна «флексиновела» Трудового кодекса, вступившая в силу в июне 2025 года. «Она может облегчить применение частичной занятости, в том числе за счет возможности работы по договору во время родительского отпуска», — пояснила Маречкова.