Почему в Чехии не работают на полставки, хотя в ЕС это норма
3 октября 2025
20:00
56
Почти 50% чешских работодателей утверждают, что работники не проявляют интереса к частичной занятости. Каждая пятая компания считает, что причина в низкой экономической привлекательности такой формы труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании RSM, в котором приняли участие 268 фирм.
Согласно данным Чешского статистического управления, на частичную занятость в стране приходится менее 10% работающих, тогда как в среднем по ЕС этот показатель почти вдвое выше. Эксперты отмечают, что расширение предложений по сокращенным ставкам могло бы ускорить возвращение родителей на рынок труда или продлить занятость пенсионеров.
«Результаты опроса, согласно которым интереса к сокращенным формам работы фактически нет, в том числе из-за их низкой экономической привлекательности, стали для нас неожиданными», — отметила управляющий партнер RSM Моника Маречкова.
Наиболее активно частичная занятость используется в IT, госсекторе, фармацевтике и здравоохранении. Чаще всего отказ от ее применения заявляют компании из сферы услуг, строительства и финансов.
21% работодателей опасается сложностей в организации рабочего процесса. При этом в будущем частичная занятость может рассматриваться фирмами и как инструмент снижения расходов на персонал. В годы высокой инфляции работодатели были вынуждены неоднократно повышать зарплаты, однако в 2025 году ситуация меняется: большинство компаний увеличивать выплаты не планируют, а если и будут, то только отдельным сотрудникам, пояснила Маречкова.
Несмотря на усилия правительства и неправительственных организаций, доля частичной занятости в Чехии остается практически неизменной. Работники чаще всего выбирают ее по личным и медицинским причинам, для ухода за детьми или другими членами семьи, а также ради совмещения с учебой или повышением квалификации. Две трети трудящихся на неполный рабочий день составляют женщины, главным образом в возрасте 30–39 лет, когда наиболее актуальна забота о маленьких детях.
«Чешки с детьми до четырех лет работают значительно реже, чем женщины в Западной Европе. При этом опросы показывают, что интерес к хотя бы частичному возвращению на рынок труда у них есть», — подчеркнула Кристина Цейнарова из инициативы MUMDOO.
Для увеличения числа частичных ставок с января 2023 года действует поправка к закону о страховых взносах, позволяющая работодателям получать скидку в размере 5% от базы социального страхования, если они нанимают сотрудников на 8–30 часов в неделю.
Дополнительно упростить администрирование трудовых отношений при неполной занятости должна «флексиновела» Трудового кодекса, вступившая в силу в июне 2025 года. «Она может облегчить применение частичной занятости, в том числе за счет возможности работы по договору во время родительского отпуска», — пояснила Маречкова.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
7456
09:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
21061
13:30
9 СЕНТЯБРЯ 2025
9913
16:30
27 АВГУСТА 2025
12511
15:00
23 АВГУСТА 2025
31691
15:00
13 АВГУСТА 2025
11627
16:30
8 АВГУСТА 2025
12227
16:00
26 ИЮЛЯ 2025
24372
15:00
20 ИЮЛЯ 2025
14516
09:00
20 ИЮЛЯ 2025
17549
19:30
15 ИЮЛЯ 2025
12806
19:30
12 ИЮНЯ 2025
2371
09:30
30 МАЯ 2025
17499
13:00
20 МАЯ 2025
16274