Мешаем коктейли на новогоднюю вечеринку в Чехии: рецепты

30 декабря
08:17
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Закуски, вино и шампанское в полночь? Если стандартные встречи Нового года больше не вдохновляют, пора отойти от скучных традиций. Предлагаем отпраздновать Сильвестр под знаком лучших мировых коктейлей! Приглашаем вас на нашу коктейльную экскурсию.
Фото: beautyandthedirt.com
Куба – держава коктейлей
Если вы не боитесь, что из-за обилия намешанных коктейлей вам будет нехорошо, закатите коктейльную вечеринку в чисто кубинском стиле. С этого карибского острова происходят многие знаменитые коктейли. Каждый из нас хоть раз в жизни пробовал мохито, один из самых знаменитых алкогольных миксов в мире. История мохито, любимого напитка моряков, берет свое начало в далеком 16 веке, когда к берегам Кубы подплыл корабль первооткрывателя сэра Фрэнсиса Дрейка. Поэтому мохито вполне можно считать самым древним коктейлем в мире.
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Как приготовить Мохито
Протрите 10 листков мяты с ложкой сахара. Налейте в шейкер 40 мл белого рома и 20 мл сока лайма. Добавьте колотый лед и долейте содовую или тоник.
Перемешайте. Подают мохито в широком низком стакане, украсив его кусочком лайма и листком мяты. В последнее время стала популярной модификация мохито – коктейль Cuba Libre. Он готовится так же, как и мохито, только вместо содовой нужно добавить Кока-Колу.
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Дайкири – мохито без мяты
Еще один известный напиток с Кубы – дайкири. Можете не бояться выпить его после или до мохито: у обоих коктейлей хорошая сочетаемость. Дайкири также готовят с использованием светлого рома (40 мл) и сока лайма (20 мл). Кроме льда, добавьте в шейкер сахарный сироп. Кстати, дайкири, как и мохито, входил в список любимых коктейлей Эрнеста Хемингуэя.
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Пина колада – сладкий коктейль
На новогодней вечеринке в кубинском стиле нельзя обойтись и без сладкой Пина колады. Чтобы приготовить этот коктейль, понадобятся раздробленные кусочки льда, 40 мл белого и 20 мл темного рома, 60 мл ананасного сока, 20 мл кокосового молока или немного сливок с кокосовым ликером. Перемешайте ингредиенты в шейкере, подавайте в стакане, украшенном кусочками ананаса.
Коктейли из США
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Маи Таи – «неземной» коктейль из Калифорнии
Маи Таи – когда звучит это название, то ассоциации переносят куда-то в тропические леса полинезийских островов. И несмотря на то что большинство любителей коктейлей до сих пор считает, что Маи Таи изобрели на Гавайях, на самом деле он был впервые приготовлен в Калифорнии в 1944 г. Владелец бара в американском Окленде угостил новым миксом гостей с Таити, и те автоматически дали ему оценку «маи таи», что на их языке означало «неземной».
Чтобы приготовить внеземной Маи Таи, понадобятся 30 мл светлого рома, 15 мл апельсинового ликера Curaсao и столько же миндального сиропа, 10 мл сахарного сиропа и свежевыжатый сок из половины лайма. Все ингредиенты нужно перемешать со льдом и налить в стакан. В конце добавьте еще 30 мл темного рома: он создаст красивый верхний слой.
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Едем во Флориду за «Сексом на пляже»
Только на знаменитых пляжах Флориды мог родиться такой замечательный коктейль, как «Секс на пляже». Считается, что его начали мешать студенты, которые проводили каникулы между зимним и летним семестрами на пляжах Флориды. Горячее солнце обжигает кожу, на песке загорают девушки в бикини. Конечно, парни не могли придумать никакое другое название.
Чтобы приготовить «Секс на пляже», налейте в шейкер 40 мл водки, 20 мл персикового ликера, 40 мл апельсинового сока и столько же брусничного сока. Все это тщательно перемешайте и налейте в стакан со льдом. Украсьте коктейль кусочком апельсина.
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Как готовят Кровавую Мэри правильно
Засыпьте в шейкер раздробленный лед, налейте немного вустерширского соуса и соуса Табаско. Добавьте 40 мл водки, 60 мл томатного сока и 1 ложку лимонного сока. Тщательно перемешайте, налейте напиток в стакан. В конце добавьте щепотку соли и кайенского перца. Украсьте коктейль черешком сельдерея и кусочком лимона.
Кровавая Мэри как средство от похмелья
На основе водки готовится еще один известный коктейль – Кровавая Мэри, куда входят томатный сок, соус Табаско и другие приправы, поэтому этот специфический микс нравится не всем. Популярность этого напитка была зафиксирована американской прессой уже в 1939 г. До сих пор неизвестно, где впервые приготовили Кровавую Мэри – во Франции или США. С полной вероятностью можно говорить только об одном: вы с удовольствием выпьете этот коктейль с утра 1 января.
Пусть ваша новогодняя вечеринка пройдет весело и незабываемо, а утром вы будете чувствовать себя свежо и прекрасно.
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