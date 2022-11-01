Мешаем коктейли на новогоднюю вечеринку в Чехии: рецепты

Маи Таи – «неземной» коктейль из Калифорнии

Маи Таи – когда звучит это название, то ассоциации переносят куда-то в тропические леса полинезийских островов. И несмотря на то что большинство любителей коктейлей до сих пор считает, что Маи Таи изобрели на Гавайях, на самом деле он был впервые приготовлен в Калифорнии в 1944 г. Владелец бара в американском Окленде угостил новым миксом гостей с Таити, и те автоматически дали ему оценку «маи таи», что на их языке означало «неземной».