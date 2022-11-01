5 идей вкусных и полезных блюд для новогоднего стола. Любимые рецепты от портала 420on

Новогодний стол можно сделать не только вкусным, но и полезным, если готовить по рецептам средиземноморской кухни. Средиземноморье славится прекрасными винами, любовью к натуральным продуктам, сырам, овощам, фруктам и оливковому маслу. Благодаря здоровой кухне местное население гораздо реже страдает от высокого уровня холестерина в крови и опухолевых заболеваний, чем жители остальных стран Европы.

Мы подобрали для вас 5 вкусных средиземноморских блюд, которые очень легко готовить. Пусть ваш новогодний стол украсит солнечный блеск Средиземноморья!

Легкий салат с мидиями Красивый, полезный и яркий салат для любителей морепродуктов. Ингредиенты: - 0,5 кг мидий; - несколько перепелиных яиц; - 100 мл белого сухого вина; - зеленый салат, петрушка; - 2 помидора; - 1 лук; - 1 свежий перец; - оливковое масло; - лимонный сок; - базилик; - чеснок (по вкусу), соль, черный молотый перец. Время приготовления: до 1 часа

Способ приготовления:

1. Мелко нарезанный лук и чеснок жарьте в оливковом масле до прозрачности. Добавьте мидии и вино, тушите 7 минут, посолите и оставьте остывать.



2. Для заправки хорошо смешайте оливковое масло с сок лимона, можно добавить давленый чеснок.



3. Нарежьте зелень, порвите на крупные кусочки салат. Тонко порежьте перец и помидоры. Заправьте салат, перемешайте, поперчите и посолите.



4. Выложите салат, а сверху положите мидии. Яйца отварите и нарежьте половинками для украшения.

Пирог с семгой, сыром фета и шпинатом Пирог из слоеного теста со шпинатом, семгой и сыром фета – восхитительное лакомство, а приготовить его совсем не сложно. Ингредиенты: - 600 г семги или лосося (2 охлажденных стейка); - 250 г сыра фета или брынзы; - 400 г шпината (можно замороженного); - 4 столовых ложки сметаны; - 700 г слоеного теста; - 1 яйцо; - соль. Время приготовления: около 2 часов.



Способ приготовления

1. Раскатайте пласты теста в одну сторону. У вас получится два квадрата. Если форма круглая, вырежьте из них вырежьте круги.



2. Нарежьте рыбу и сыр крупными кусочками.



3. Шпинат разморозьте и измельчите.



4. Смешайте ингредиенты для начинки и добавьте к ним сметану.



5. Положите первый слой теста в форму и выложите на нем начинку.



6. Накройте пирог вторым слоем теста, защипните края и проколите тесто вилкой, чтобы ушел лишний воздух. Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте до 80 минут, пока не появится румяная корочка.

Сочная куриная грудка с тимьяном Это легкое и вкусное горячее блюдо очень нравится женщинам. Ингредиенты: - 1 цуккини; - 1 морковь; - 1 лук; - 200 г зеленой стручковой фасоли; - 200 г шампиньонов; - 3 ложки оливкового масла; - 4 куриных грудки (или филе); - соль, перец; - веточки тимьяна. Время приготовления: 35 минут.



Способ приготовления

1. Пожарьте на оливковом масле нарезанную морковь, фасоль и лук. Через пару минут добавьте порезанные шампиньоны и цуккини, жарьте до готовности.



2. Куриные грудки поджарьте на оливковом масле с обеих сторон.



3. Выложите на тарелку овощи и положите на них обжаренную курицу.



4. Украсьте блюдо веточкой тимьяна.

Салат из груши с пармезаном Знаменитый итальянский салат, прекрасным дополнением к которому станет красное вино. Ингредиенты - 3 зрелые груши;

- 115 г рукколы;

- 75 г тертого пармезана;

- 3 ложки лимонного сока;

- 3 ложки орехового масла (или оливкового);

- перец, тостовый хлеб.



Способ приготовления

1. Помойте и почистите груши, вырежьте серединки. Нарежьте мякоть на тонкие кусочки, высыпьте в миску и полейте лимонным соком, чтобы она не потемнела.



2. Добавьте листики рукколы, полейте маслом и хорошо перемешайте.



3. Разделите по тарелкам, посыпьте пармезаном и перцем.

Сливовый пудинг Нежный десерт, который любят и дети, и взрослые. Ингредиенты: - 4 яйца; - 100 г сахара; - ½ литра сливок - 1 лимон; - ванилин; - 1 ложечка корицы; - 100 г мелко нарезанных слив (или чернослива); - 1 ложка желатина. Время приготовления: 20 минут.

Способ приготовления

1. Взбейте сливки, добавьте желатин и поставьте емкость в холодильник.



2. Отделите яичные желтки и взбейте их с 70 г сахара и протертой половиной лимона.



3. Добела взбейте белки с 30 г сахара.



4. Смешайте желтки с охлажденным кремом, сливами, ванилином, корицей. В конце добавьте взбитые яичные белки.



5. Полученную смесь поместите в увлажненную форму и поставьте в холодильник охлаждаться.

Приятного аппетита!