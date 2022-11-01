5 идей вкусных и полезных блюд для новогоднего стола. Любимые рецепты от портала 420on

27 декабря
18:00
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Пять легких средиземноморских блюд, которые украсят любой праздничный стол. Приготовить их сможет каждый!
Новогодний стол можно сделать не только вкусным, но и полезным, если готовить по рецептам средиземноморской кухни. Средиземноморье славится прекрасными винами, любовью к натуральным продуктам, сырам, овощам, фруктам и оливковому маслу. Благодаря здоровой кухне местное население гораздо реже страдает от высокого уровня холестерина в крови и опухолевых заболеваний, чем жители остальных стран Европы.
Мы подобрали для вас 5 вкусных средиземноморских блюд, которые очень легко готовить. Пусть ваш новогодний стол украсит солнечный блеск Средиземноморья!
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Легкий салат с мидиями
Красивый, полезный и яркий салат для любителей морепродуктов.
Ингредиенты:
- 0,5 кг мидий;
- несколько перепелиных яиц;
- 100 мл белого сухого вина;
- зеленый салат, петрушка;
- 2 помидора;
- 1 лук;
- 1 свежий перец;
- оливковое масло;
- лимонный сок;
- базилик;
- чеснок (по вкусу), соль, черный молотый перец.
Время приготовления: до 1 часа
Способ приготовления:
1. Мелко нарезанный лук и чеснок жарьте в оливковом масле до прозрачности. Добавьте мидии и вино, тушите 7 минут, посолите и оставьте остывать.
2. Для заправки хорошо смешайте оливковое масло с сок лимона, можно добавить давленый чеснок.
3. Нарежьте зелень, порвите на крупные кусочки салат. Тонко порежьте перец и помидоры. Заправьте салат, перемешайте, поперчите и посолите.
4. Выложите салат, а сверху положите мидии. Яйца отварите и нарежьте половинками для украшения.
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Пирог с семгой, сыром фета и шпинатом
Пирог из слоеного теста со шпинатом, семгой и сыром фета – восхитительное лакомство, а приготовить его совсем не сложно.
Ингредиенты:
- 600 г семги или лосося (2 охлажденных стейка);
- 250 г сыра фета или брынзы;
- 400 г шпината (можно замороженного);
- 4 столовых ложки сметаны;
- 700 г слоеного теста;
- 1 яйцо;
- соль.
Время приготовления: около 2 часов.
Способ приготовления
1. Раскатайте пласты теста в одну сторону. У вас получится два квадрата. Если форма круглая, вырежьте из них вырежьте круги.
2. Нарежьте рыбу и сыр крупными кусочками.
3. Шпинат разморозьте и измельчите.
4. Смешайте ингредиенты для начинки и добавьте к ним сметану.
5. Положите первый слой теста в форму и выложите на нем начинку.
6. Накройте пирог вторым слоем теста, защипните края и проколите тесто вилкой, чтобы ушел лишний воздух. Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте до 80 минут, пока не появится румяная корочка.
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Сочная куриная грудка с тимьяном
Это легкое и вкусное горячее блюдо очень нравится женщинам.
Ингредиенты:
- 1 цуккини;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 200 г зеленой стручковой фасоли;
- 200 г шампиньонов;
- 3 ложки оливкового масла;
- 4 куриных грудки (или филе);
- соль, перец;
- веточки тимьяна.
Время приготовления: 35 минут.
Способ приготовления
1. Пожарьте на оливковом масле нарезанную морковь, фасоль и лук. Через пару минут добавьте порезанные шампиньоны и цуккини, жарьте до готовности.
2. Куриные грудки поджарьте на оливковом масле с обеих сторон.
3. Выложите на тарелку овощи и положите на них обжаренную курицу.
4. Украсьте блюдо веточкой тимьяна.
3. Выложите на тарелку овощи и положите на них обжаренную курицу.
4. Украсьте блюдо веточкой тимьяна.
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Салат из груши с пармезаном
Знаменитый итальянский салат, прекрасным дополнением к которому станет красное вино.
Ингредиенты
- 3 зрелые груши;
- 115 г рукколы;
- 75 г тертого пармезана;
- 3 ложки лимонного сока;
- 3 ложки орехового масла (или оливкового);
- перец, тостовый хлеб.
Способ приготовления
1. Помойте и почистите груши, вырежьте серединки. Нарежьте мякоть на тонкие кусочки, высыпьте в миску и полейте лимонным соком, чтобы она не потемнела.
2. Добавьте листики рукколы, полейте маслом и хорошо перемешайте.
3. Разделите по тарелкам, посыпьте пармезаном и перцем.
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Сливовый пудинг
Нежный десерт, который любят и дети, и взрослые.
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 100 г сахара;
- ½ литра сливок
- 1 лимон;
- ванилин;
- 1 ложечка корицы;
- 100 г мелко нарезанных слив (или чернослива);
- 1 ложка желатина.
Время приготовления: 20 минут.
Способ приготовления
1. Взбейте сливки, добавьте желатин и поставьте емкость в холодильник.
2. Отделите яичные желтки и взбейте их с 70 г сахара и протертой половиной лимона.
3. Добела взбейте белки с 30 г сахара.
4. Смешайте желтки с охлажденным кремом, сливами, ванилином, корицей. В конце добавьте взбитые яичные белки.
5. Полученную смесь поместите в увлажненную форму и поставьте в холодильник охлаждаться.
Приятного аппетита!
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