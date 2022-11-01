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5 идей вкусных и полезных блюд для новогоднего стола. Любимые рецепты от портала 420on

5 идей вкусных и полезных блюд для новогоднего стола. Любимые рецепты от портала 420on

Партнер рубрики:
Влада Mаршева
27 декабря
18:00
6063
Пять легких средиземноморских блюд, которые украсят любой праздничный стол. Приготовить их сможет каждый!

5 идей вкусных и полезных блюд для новогоднего стола. Любимые рецепты от портала 420on
Новогодний стол можно сделать не только вкусным, но и полезным, если готовить по рецептам средиземноморской кухни. Средиземноморье славится прекрасными винами, любовью к натуральным продуктам, сырам, овощам, фруктам и оливковому маслу. Благодаря здоровой кухне местное население гораздо реже страдает от высокого уровня холестерина в крови и опухолевых заболеваний, чем жители остальных стран Европы.
 
Мы подобрали для вас 5 вкусных средиземноморских блюд, которые очень легко готовить. Пусть ваш новогодний стол украсит солнечный блеск Средиземноморья!
 
 
Легкий салат с мидиями
 
Красивый, полезный и яркий салат для любителей морепродуктов.
 
Ингредиенты:
 
 - 0,5 кг мидий;
 - несколько перепелиных яиц;
 - 100 мл белого сухого вина;
 - зеленый салат, петрушка;
 - 2 помидора;
 - 1 лук;
 - 1 свежий перец;
 - оливковое масло;
 - лимонный сок;
 - базилик;
 - чеснок (по вкусу), соль, черный молотый перец.
 
Время приготовления: до 1 часа
Способ приготовления:
 
1. Мелко нарезанный лук и чеснок жарьте в оливковом масле до прозрачности. Добавьте мидии и вино, тушите 7 минут, посолите и оставьте остывать.
 
2. Для заправки хорошо смешайте оливковое масло с сок лимона, можно добавить давленый чеснок.
 
3. Нарежьте зелень, порвите на крупные кусочки салат. Тонко порежьте перец и помидоры. Заправьте салат, перемешайте, поперчите и посолите.

4. Выложите салат, а сверху положите мидии. Яйца отварите и нарежьте половинками для украшения.
 
 
 
Пирог с семгой, сыром фета и шпинатом
 
Пирог из слоеного теста со шпинатом, семгой и сыром фета – восхитительное лакомство, а приготовить его совсем не сложно.
 
Ингредиенты:
 
 - 600 г семги или лосося (2 охлажденных стейка);
 - 250 г сыра фета или брынзы;
 - 400 г шпината (можно замороженного);
 - 4 столовых ложки сметаны;
 - 700 г слоеного теста;
 - 1 яйцо;
 - соль.
 
Время приготовления: около 2 часов.

Способ приготовления
 
1. Раскатайте пласты теста в одну сторону. У вас получится два квадрата. Если форма круглая, вырежьте из них вырежьте круги.
 
2. Нарежьте рыбу и сыр крупными кусочками.

3. Шпинат разморозьте и измельчите.

4. Смешайте ингредиенты для начинки и добавьте к ним сметану.

5. Положите первый слой теста в форму и выложите на нем начинку.

6. Накройте пирог вторым слоем теста, защипните края и проколите тесто вилкой, чтобы ушел лишний воздух. Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте до 80 минут, пока не появится румяная корочка.
 
 
 
Сочная куриная грудка с тимьяном
 
Это легкое и вкусное горячее блюдо очень нравится женщинам.
 
Ингредиенты:
 
 - 1 цуккини;
 - 1 морковь;
 - 1 лук;
 - 200 г зеленой стручковой фасоли;
 - 200 г шампиньонов;
 - 3 ложки оливкового масла;
 - 4 куриных грудки (или филе);
 - соль, перец;
 - веточки тимьяна.
 
Время приготовления: 35 минут.

Способ приготовления
 
1. Пожарьте на оливковом масле нарезанную морковь, фасоль и лук. Через пару минут добавьте порезанные шампиньоны и цуккини, жарьте до готовности.
 
2. Куриные грудки поджарьте на оливковом масле с обеих сторон.

3. Выложите на тарелку овощи и положите на них обжаренную курицу.

4. Украсьте блюдо веточкой тимьяна.
 
 
 
Салат из груши с пармезаном
 
Знаменитый итальянский салат, прекрасным дополнением к которому станет красное вино.
 
Ингредиенты
 
 - 3 зрелые груши;
 - 115 г рукколы;
 - 75 г тертого пармезана;
 - 3 ложки лимонного сока;
 - 3 ложки орехового масла (или оливкового);
 - перец, тостовый хлеб.


Способ приготовления
 
1. Помойте и почистите груши, вырежьте серединки. Нарежьте мякоть на тонкие кусочки, высыпьте в миску и полейте лимонным соком, чтобы она не потемнела.
 
2. Добавьте листики рукколы, полейте маслом и хорошо перемешайте.
 
3. Разделите по тарелкам, посыпьте пармезаном и перцем.
 
 
 
Сливовый пудинг
 
Нежный десерт, который любят и дети, и взрослые.
 
Ингредиенты:
 
 - 4 яйца;
 - 100 г сахара;
 - ½ литра сливок
 - 1 лимон;
 - ванилин;
 - 1 ложечка корицы;
 - 100 г мелко нарезанных слив (или чернослива);
 - 1 ложка желатина.
 
Время приготовления: 20 минут.

Способ приготовления
 
1. Взбейте сливки, добавьте желатин и поставьте емкость в холодильник.
 
2. Отделите яичные желтки и взбейте их с 70 г сахара и протертой половиной лимона.

3. Добела взбейте белки с 30 г сахара.

4. Смешайте желтки с охлажденным кремом, сливами, ванилином, корицей. В конце добавьте взбитые яичные белки.

5. Полученную смесь поместите в увлажненную форму и поставьте в холодильник охлаждаться.
 
 
Приятного аппетита!

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