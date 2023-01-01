Пять блюд, которые грех не попробовать в Чехии

Чехия на весь мир знаменита своей традиционной кухней. Учитывая, что формировалась она под влиянием немецкой, австрийской и венгерской кулинарных традиций, в ней можно найти много общего с этими кухнями – например, чехи очень любят разнообразные колбаски, как и в Германии, обожают шницели, как в Австрии, и сходят с ума по гуляшу, как в Венгрии.

Чехия на весь мир знаменита своей традиционной кухней. Учитывая, что формировалась она под влиянием немецкой, австрийской и венгерской кулинарных традиций, в ней можно найти много общего с этими кухнями – например, чехи очень любят разнообразные колбаски, как и в Германии, обожают шницели, как в Австрии, и сходят с ума по гуляшу, как в Венгрии. Но есть в чешской кухне, конечно, и множество оригинальных блюд, венцом которых является Рečené vepřové koleno (запеченная свиная рулька).

Туристы, приезжающие в Чехию, конечно, наслышаны о Вепровом колене, которое сразу же бегут искать в ближайший старочешский ресторан, но мало что знают о других блюдах, популярных в чешской кухне. Одни только названия в обширных меню, называющихся в Чехии «иделни листеком», ставят в тупик любого человека, впервые сталкивающегося с чешской кухней. Портал «420on.cz - Чехия Онлайн» решил посоветовать гостям страны несколько оригинальных и незаслуженно обделенных вниманием блюд, которые сами чехи любят и ценят. Особенно под пиво, конечно.

1. Татарак (tatarák)

Это сырой говяжий фарш, но все не так страшно, как выглядит на первый взгляд. Для приготовления татарака берется только свежайшее мясо, и в классическом варианте подается он с большим количеством разнообразных специй, горчицей, кетчупом, мелко порубленным луком и дольками чеснока. Саму мясную горку украшают желтком. Перед употреблением посетитель ресторана все это перемешивает по собственному вкусу и намазывает на кусочки поджаренного в масле хлеба, которые называются «топинками». Часто официанты спрашивают гостя, хочет ли он сам замешать татарак или же это могут сделать для него повара на кухне по классическому рецепту. В некоторых заведениях татрак могут сразу принести замешанным и уже намазанным на топинки. А еще обнаружился необычный способ подачи, когда вместо сырого желтка на тарелке рядом с фаршем оказывается яичница-глазунья. Каждый ресторан старается придумать свою оригинальную подачу татарака, поэтому только по этому блюду можно проводить настоящие гастрономические экскурсии по Праге.

2. Утопенцы (utopenci)

Маринованные шпикачки в натуральной оболочке. Эти колбаски считаются самой популярной в Чехии закуской к пиву. Больше всего они напоминают качественные сардельки с кусочками жира в ароматном островатом маринаде, с добавлением маринованных огурчиков, колечек лука и чеснока. В переводе с чешского «утопенцы» означает «утопленники» — считается, что название связано с тем, что колбаски как бы топят в маринаде, однако, по легенде, автор рецепта этой закуски мельник пан Шаманек утонул, ремонтируя мельничное колесо, и с тех пор это блюдо получило такое мрачное название.

3. Сыры (syry)

Это отдельная страсть чехов. Видов сыра в Чехии море, но необходимо выделить два вида. Во-первых, «Гермелин», напоминающий французский Камамбер, который подается как в жареном виде в панировке, так и маринованный «Гермелин» (Nákladaný hermelín) в оливковом масле, с добавлением чеснока, острого красного перца или чила, перца феферони и репчатого лука. В каждом ресторане свой рецепт «накладанего гермелина» — где-то его маринуют сильнее, где-то слабее, а некоторые шеф-повара добавляют столько перца, что этот сыр смогут съесть разве самые отважные гурманы. А второй вид сыров, на который стоит обратить внимание, это «оломоуцкий» сыр, который предназначены для жарки — тогда пропадает их специфический запах, а изумительный вкус дополняется черным хлебом с луком.

4. Брамбораки (bramboráky)

Картофельные оладьи или драники по-чешски. Но есть у них одна важная особенность – в тесто на основе тертого картофеля обязательно добавляют майоран, благодаря которому они приобретают неповторимый вкус. Брамбораки подают как отдельное блюдо или как гарнир к мясу. Причем попробовать их можно не только в ресторанах, но и на всевозможных городских ярмарках, где их жарят прямо под открытым небом и запивают пивом, конечно же.

5. Секана (sekaná)

Мясной рулет, для приготовления которого используются разные виды мяса – от свинины и говядины до курицы и индейки, с добавлением различных специй и начинок: в секане можно обнаружить всевозможные овощи, яйца, сыр и даже орехи. Этот рулет настолько популярен в Чехии, что купить его можно не только в ресторанах, но в виде полуфабриката в любом супермаркете.

Это, конечно, далеко не все, что стоит попробовать в традиционной кухне Чехии, — советуем вам не бояться экспериментировать и пробовать новое.

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