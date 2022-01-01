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Чешские СМИ: Как избежать образования вредных веществ при приготовлении мяса на гриле?

Чешские СМИ: Как избежать образования вредных веществ при приготовлении мяса на гриле?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
19 августа
15:40
814
Во время приготовления мяса на гриле могут образовываться вредные вещества, повышающие риск развития рака. Мы предлагаем советы датской организации Forbrugerrådet Tænk, как их избежать.

Чешские СМИ: Как избежать образования вредных веществ при приготовлении мяса на гриле?

ПАУ, или полициклические ароматические углеводороды, представляют собой вещества, образующиеся при сжигании и переработке органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака и др. ПАУ могут связываться с мелкими частицами в воздухе и загрязнять сельскохозяйственные культуры. Они попадают в пищу из окружающей среды или при термической обработке, например, на гриле. 

ПАУ повышают риск развития рака. Исследования на животных показали, что они могут повредить ДНК и иммунную систему или снизить фертильность. Поэтому важно жарить так, чтобы избежать их образования в продуктах.

 

Готовьте на гриле только нежирное мясо, такое как курица или нежирная рыба, а также вы можете выбрать овощи. Канцерогенные вещества в основном образуются в мясных продуктах с высоким процентом жирности, которые необходимо подвергать длительной тепловой обработке. Не жарьте мясо слишком долго — оно не должно почернеть на гриле. Та самая «черная корочка» моет содержать много ПАУ, так что жарьте до коричневого цвета, а не до черного. Следите за мясом, вовремя переворачивайте его и снимайте с гриля. При наличии дыма от гриля или огня, что особенно часто случается при топлении жира, дым также может оставлять на мясе смолистые вещества. Разложите угли по кругу и поджарьте мясо над расчищенным центром. Жир не будет капать в огонь, и еда не будет жариться слишком быстро — вам будет легче следить за степенью прожарки. 

Мясо лучше мариновать — исследования Датского технологического института показали, что маринад с натуральными антиоксидантами, такими как чеснок или орегано, снижает риск образования нежелательных веществ в жареном мясе.

 

Источник: spotrebitele.dtest.cz

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