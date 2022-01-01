Чешские СМИ: Как избежать образования вредных веществ при приготовлении мяса на гриле?

Во время приготовления мяса на гриле могут образовываться вредные вещества, повышающие риск развития рака. Мы предлагаем советы датской организации Forbrugerrådet Tænk, как их избежать.

ПАУ, или полициклические ароматические углеводороды, представляют собой вещества, образующиеся при сжигании и переработке органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора, пищи, табака и др. ПАУ могут связываться с мелкими частицами в воздухе и загрязнять сельскохозяйственные культуры. Они попадают в пищу из окружающей среды или при термической обработке, например, на гриле.

ПАУ повышают риск развития рака. Исследования на животных показали, что они могут повредить ДНК и иммунную систему или снизить фертильность. Поэтому важно жарить так, чтобы избежать их образования в продуктах.

Готовьте на гриле только нежирное мясо, такое как курица или нежирная рыба, а также вы можете выбрать овощи. Канцерогенные вещества в основном образуются в мясных продуктах с высоким процентом жирности, которые необходимо подвергать длительной тепловой обработке. Не жарьте мясо слишком долго — оно не должно почернеть на гриле. Та самая «черная корочка» моет содержать много ПАУ, так что жарьте до коричневого цвета, а не до черного. Следите за мясом, вовремя переворачивайте его и снимайте с гриля. При наличии дыма от гриля или огня, что особенно часто случается при топлении жира, дым также может оставлять на мясе смолистые вещества. Разложите угли по кругу и поджарьте мясо над расчищенным центром. Жир не будет капать в огонь, и еда не будет жариться слишком быстро — вам будет легче следить за степенью прожарки.

Мясо лучше мариновать — исследования Датского технологического института показали, что маринад с натуральными антиоксидантами, такими как чеснок или орегано, снижает риск образования нежелательных веществ в жареном мясе.

Источник: spotrebitele.dtest.cz

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