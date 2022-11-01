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Легендарная чешская газировка приносит дух Рождества. Появятся два новых вкуса

Легендарная чешская газировка приносит дух Рождества. Появятся два новых вкуса

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anastasiia-kn
24 ноября
14:15
72
Чешский аналог Сoca-Cola — Kofola — выпустит ограниченную серию двух вкусов напитка: чешское рождественское печенье из песочного теста (linecké cukroví) и ванильное печенье-рогалики (vanilkové rohlíčky).

Легендарная чешская газировка приносит дух Рождества. Появятся два новых вкуса

«Мы ориентируемся на наших клиентов и реагируем на современные тенденции рынка, когда простые вкусы (корица, кокос или мед) заменяются сложными вкусами готовых блюд или сладостей, таких как булочки с корицей или имбирные пряники. Мы остановились на оригинальном лимитированном выпуске со вкусом рождественского печенья», — объясняет Лубица Миересова, менеджер по маркетингу бренда Kofola.

Вкус ванильного печенья можно считать частичным возвращением «ванильной кофолы», которая в последний раз продавалась в 2017 году. «В Facebook есть группа фанатов, которые давно просят вернуть ванильную кофолу. Их немного, но мы прислушиваемся к нашим клиентам, и, если это хоть немного возможно, мы рады сделать им приятно», — говорит Миересова.

Основная идея кампании в поддержку ограниченного выпуска относится к традиционному, аутентичному чешско-словацкому Рождеству. «Мы хотели представить нашим клиентам кампанию, которая отражала бы традиции и суть Рождества. Выпечка прочно ассоциируется с Адвентом в Чехии и Словакии, поэтому мы решили связать вкус рождественского печенья с брендом Kofola», — добавляет Любица Мересова.

Лимитированные вкусы уже продаются в двухлитровых бутылках, Kofola со вкусом печенья из песочного теста продается везде, а со вкусом ванильного печенья-рогаликов — только в супермаркетах Albert.
 

Источник: mediaguru.cz

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