Чем побаловать ребенка на день св. Микулаша? Рецепт от чешского шеф-повара — тортик с кремом из сгущенки

Давайте испечем простой, но нереально вкусный торт с кремом из сгущенки. Всех сладкоежек приглашаем на чай со сладостью из детства. Уверены, что вашим детям — и малым, и подросткам — торт обязательно понравится!

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

Сегодня в честь Дня святого Микулаша давайте порадуем не только себя, но и самых маленьких сладкоежек, и испечем вкуснейший торт с кремом из сгущенки:

РЕЦЕПТ

Варим сгущенку:

Две баночки сгущенного молока заливаем холодной водой. Доводим до кипения, сразу уменьшаем огонь и варим 2,5 часа. Даем остыть естественным образом. Рекомендуем сварить сгущенку за день до приготовления торта.

Соус «Кулис»:

350 г черешни или вишни (без косточек, можно замороженной)

85 г ванильного сахара

сок 0,5 лимона

Доводим до кипения, снижаем температуру и варим 7–10 минут до мягкости фруктов. Помните, это не варенье, а соус. Его не нужно долго варить, необходимо, чтобы сохранился вкус свежих ягод. Измельчить блендером, процедить. Охладить. Хранить в холодильнике 7–10 дней. Подавать с тортом.

Пропитка для торта:

Сок двух апельсинов и половики лимона + 50 мл апельсинового ликера «Куантро». Если у вас дети, переживать не нужно, так как алкоголь полностью испарится во время варки, но выразительный вкус напитка останется. Состав увариваем вдвое. Это необходимо сделать, так как свежий сок очень быстро прокиснет и испортит вкус торта. Перед увлажнением торта пропитку обязательно охладить.





ПЕРЕД ТЕМ КАК ГОТОВИТЬ БИСКВИТ, ПРОГРЕЙТЕ ДУХОВКУ ДО 180*С.

Как только тесто будет готово, его немедленно нужно отправить в печь!

Бисквит «Губка» — «Sponge»:

8 яиц

150 г темного тростникового сахара (придаст бисквиту вкус карамели и бежевый цвет)

Взбиваем на высокой скорости 15 минут, состав должен увеличиться в 5–6 раз

0,5 ч. л соли

2 ст. л экстракта ванили

Цедра 1 апельсина и 1 лимона

150 г просеянной муки + 0,5 ч. л разрыхлителя

Взбиваем еще 1–2 минуты до состояния однородного теста

Дно формы для тортов застилаем пергаментной бумагой. ЭТО ВАЖНО! Заливаем состав и сразу отправляем в духовку. Выпекаем 35 минут при 180°C с конвекцией.

Готовый бисквит оставьте в форме остыть на 20–30 минут. Достаньте бисквит и охлаждайте на решетке еще 2 часа.

Крем со сгущенкой:

250 г сливочного масла

2 банки сгущенки

1/4 ч. л. соли

1/4 ч. л миндального экстракта

20 мл «Куантро» (по желанию)

Размягченное (но не слишком мягкое) сливочное масло взбиваем добела с 1/4 ч. л. соли. Постепенно вводим холодную вареную сгущенку. Взбиваем до получения эластичного крема. Крем готов. Необходимо охладить его в холодильнике не менее 2 часов.

Края торта украсьте и укрепите миндальной крошкой, так как крем эластичный и плохо держит форму. Храните торт в холодильнике: крем сильно не застывает, но именно это и дает нашему десерту нежность и воздушность.

Тортик подавайте с соусом «Кулис» и свежими фруктами с чаем без сахара или несладким кофе.

Приятного чаепития, друзья!