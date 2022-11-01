Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Еда
Чем побаловать ребенка на день св. Микулаша? Рецепт от чешского шеф-повара — тортик с кремом из сгущенки

Чем побаловать ребенка на день св. Микулаша? Рецепт от чешского шеф-повара — тортик с кремом из сгущенки

Партнер рубрики:
Андрей Балан
05 декабря
13:23
357
Давайте испечем простой, но нереально вкусный торт с кремом из сгущенки. Всех сладкоежек приглашаем на чай со сладостью из детства. Уверены, что вашим детям — и малым, и подросткам — торт обязательно понравится!

Чем побаловать ребенка на день св. Микулаша? Рецепт от чешского шеф-повара — тортик с кремом из сгущенки

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

Сегодня в честь Дня святого Микулаша давайте порадуем не только себя, но и самых маленьких сладкоежек, и испечем вкуснейший торт с кремом из сгущенки:

РЕЦЕПТ

Варим сгущенку: 
Две баночки сгущенного молока заливаем холодной водой. Доводим до кипения, сразу уменьшаем огонь и варим 2,5 часа. Даем остыть естественным образом. Рекомендуем сварить сгущенку за день до приготовления торта.

Соус «Кулис»:

  • 350 г черешни или вишни (без косточек, можно замороженной)
  • 85 г ванильного сахара
  • сок 0,5 лимона

Доводим до кипения, снижаем температуру и варим 7–10 минут до мягкости фруктов. Помните, это не варенье, а соус. Его не нужно долго варить, необходимо, чтобы сохранился вкус свежих ягод. Измельчить блендером, процедить. Охладить. Хранить в холодильнике 7–10 дней. Подавать с тортом.  

Пропитка для торта:
Сок двух апельсинов и половики лимона + 50 мл апельсинового ликера «Куантро». Если у вас дети, переживать не нужно, так как алкоголь полностью испарится во время варки, но выразительный вкус напитка останется. Состав увариваем вдвое. Это необходимо сделать, так как свежий сок очень быстро прокиснет и испортит вкус торта. Перед увлажнением торта пропитку обязательно охладить.

 


 
ПЕРЕД ТЕМ КАК ГОТОВИТЬ БИСКВИТ, ПРОГРЕЙТЕ ДУХОВКУ ДО 180*С.
Как только тесто будет готово, его немедленно нужно отправить в печь!

Бисквит «Губка» — «Sponge»:

  • 8 яиц
  • 150 г темного тростникового сахара (придаст бисквиту вкус карамели и бежевый цвет)
  • Взбиваем на высокой скорости 15 минут, состав должен увеличиться в 5–6 раз
  • 0,5 ч. л соли
  • 2 ст. л экстракта ванили
  • Цедра 1 апельсина и 1 лимона
  • 150 г просеянной муки + 0,5 ч. л разрыхлителя
  • Взбиваем еще 1–2 минуты до состояния однородного теста

Дно формы для тортов застилаем пергаментной бумагой. ЭТО ВАЖНО! Заливаем состав и сразу отправляем в духовку. Выпекаем 35 минут при 180°C с конвекцией.

Готовый бисквит оставьте в форме остыть на 20–30 минут. Достаньте бисквит и охлаждайте на решетке еще 2 часа. 

Крем со сгущенкой:

  • 250 г сливочного масла
  • 2 банки сгущенки 
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л миндального экстракта
  • 20 мл «Куантро» (по желанию)

Размягченное (но не слишком мягкое) сливочное масло взбиваем добела с 1/4 ч. л. соли. Постепенно вводим холодную вареную сгущенку. Взбиваем до получения эластичного крема. Крем готов. Необходимо охладить его в холодильнике не менее 2 часов.

Края торта украсьте и укрепите миндальной крошкой, так как крем эластичный и плохо держит форму. Храните торт в холодильнике: крем сильно не застывает, но именно это и дает нашему десерту нежность и воздушность.

Тортик подавайте с соусом «Кулис» и свежими фруктами с чаем без сахара или несладким кофе.

Приятного чаепития, друзья!



читайте по теме
Assets
16 апреля
14:45
23233
О Чехии
Традиционные чешские угощения на Пасху: божьи милости и мазанец
Assets
27 января
19:00
47882
О Чехии
Кулайда – настоящее чудо чешской кулинарии
Assets
07 января
20:12
36830
О Чехии
Бехеровка - путешествие в мир чудодейственного напитка от и до
Assets
08 мая
21:27
2276
Еда
Секреты шеф-повара: как сварить куриные яйца и приготовить яичный майонез
Последние новости:
Assets
05 декабря
17:05
127
Экономика
В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4000 крон
Assets
05 декабря
14:20
774
Общество
Статую Конева в Праге заменили орком с лицом Путина
Assets
05 декабря
13:06
378
Экономика
Министр промышленности Чехии: «Я думаю, что проблема поставок топлива из России будет окончательно решена в 2024 году»
Assets
05 декабря
11:05
954
Экономика
Реальная заработная плата в Чехии упала почти на 10%. Сколько в среднем получают чехи?
Assets
05 декабря
09:14
758
Общество
Самолет совершил аварийную посадку в Праге из-за сообщения о заложенной на борту бомбы
Assets
05 декабря
08:53
980
Экономика
Глава Raiffeisenbank в Чехии: Мы заплатим более миллиарда налогов, а чешские банки нет
Assets
04 декабря
17:48
1091
Общество
Они стали лучшими снайперами мира. Как выглядит подготовка элитных подразделений в Чехии
Assets
04 декабря
10:29
2171
Политика
«Я буду защищать независимость России» — Эдвард Сноуден принял российское гражданство
Assets
04 декабря
09:23
2031
Политика
Какие гарантии мы дадим России? Макрон призвал Запад готовиться к мирным переговорам
Assets
03 декабря
19:39
3221
Общество
Чешские города начали борьбу с электросамокатами


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы