Готовимся к Новому году: корейский пикантный картофельный салат камди-ча от чешского шеф-повара

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.
РЕЦЕПТ:
- 400 г картофеля
- 200 г говядины (филе или стейк)
- 150 г огурца
- 70 г лука (репчатого)
- 1–2 зубчика чеснока
- 0,5 ст. л. молотого кориандра
- 5 ст. л. лукового/перечного масла
- 0,5 ч. л. соли
- 2 ст. л. петрушки
- 1 ст. л. кунжута
Луковое/перечное масло:
- 70 г рисового масла (или какое есть)
- 50–70 г красного лука
- 50–70 г белого лука
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. черного перца
- 1/3 ч. л. чили
Маринад для мяса (из расчета 200 г):
- 1/4 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. глутамата натрия (по желанию)
- 1 ч. л. яблочного или винного уксуса
- 1 ч. л. соуса терияки
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 зубчик чеснока
- 0,5 ч. л. свежего имбиря
МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо режем на полоски в маринад и отставляем в сторону на 15 минут.
Картофель трем на терке «Мандолина». Воду (1,5 л) доводим до кипения, добавляет 4 ст. л уксуса и 1 ст. л соли.
Варим картофель 2 минуты. Откидываем в дуршлаг, потом даем остыть до комнатной температуры.
Жарим семечки кунжута.
Жарим мясо:
Греем вок, максимальный огонь + 3 ст. л лукового масла + мясо = жарим 2 минуты. Даем остыть до комнатной температуры. Натираем свежий огурец на терке «Мандолина».
СМЕШИВАЕМ САЛАТ:
Мясо — картошка-огурец — лук маринованный — лук жареный — острая луковая приправа — выдавить 1 зубчик чеснока — кунжут — кориандр — петрушка. Все тщательно смешать.
Даем настояться в холодильнике минимум час. Наилучший результат будет через 5–7 часов.
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