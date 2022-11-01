Готовимся к Новому году: корейский пикантный картофельный салат камди-ча от чешского шеф-повара

Гости сметают со стола за минуту! Рецепт авторский. Вкуснейший картофельный салат — ароматный и умеренно острый, по мотивам корейского салата камди-ча. Меня зовут Шеф Андрей, и я гарантирую, что это будет звезда на вашем праздничном столе.

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

РЕЦЕПТ:

400 г картофеля

200 г говядины (филе или стейк)

150 г огурца

70 г лука (репчатого)

1–2 зубчика чеснока

0,5 ст. л. молотого кориандра

5 ст. л. лукового/перечного масла

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. петрушки

1 ст. л. кунжута

Луковое/перечное масло:

70 г рисового масла (или какое есть)

50–70 г красного лука

50–70 г белого лука

4 зубчика чеснока

1 ч. л. черного перца

1/3 ч. л. чили

Маринад для мяса (из расчета 200 г):

1/4 ч. л. соли

1/4 ч. л. глутамата натрия (по желанию)

1 ч. л. яблочного или винного уксуса

1 ч. л. соуса терияки

2 ст. л. соевого соуса

1 зубчик чеснока

0,5 ч. л. свежего имбиря

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо режем на полоски в маринад и отставляем в сторону на 15 минут.

Картофель трем на терке «Мандолина». Воду (1,5 л) доводим до кипения, добавляет 4 ст. л уксуса и 1 ст. л соли.

Варим картофель 2 минуты. Откидываем в дуршлаг, потом даем остыть до комнатной температуры.



Жарим семечки кунжута.



Жарим мясо:

Греем вок, максимальный огонь + 3 ст. л лукового масла + мясо = жарим 2 минуты. Даем остыть до комнатной температуры. Натираем свежий огурец на терке «Мандолина».

СМЕШИВАЕМ САЛАТ:

Мясо — картошка-огурец — лук маринованный — лук жареный — острая луковая приправа — выдавить 1 зубчик чеснока — кунжут — кориандр — петрушка. Все тщательно смешать.

Даем настояться в холодильнике минимум час. Наилучший результат будет через 5–7 часов.

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