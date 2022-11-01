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Готовимся к Новому году: корейский пикантный картофельный салат камди-ча от чешского шеф-повара

Готовимся к Новому году: корейский пикантный картофельный салат камди-ча от чешского шеф-повара

Партнер рубрики:
Андрей Балан
08 декабря
10:58
338
Гости сметают со стола за минуту! Рецепт авторский. Вкуснейший картофельный салат — ароматный и умеренно острый, по мотивам корейского салата камди-ча. Меня зовут Шеф Андрей, и я гарантирую, что это будет звезда на вашем праздничном столе.

Готовимся к Новому году: корейский пикантный картофельный салат камди-ча от чешского шеф-повара

Автор YouTube-канала «Не постное меню» Андрей Балан, за плечами которого 20 лет работы в ресторанах Ирландии, Англии, Испании и Чехии на позициях от шеф-де-парти до су-шефа и шеф-повара, продолжает делиться с читателями 420on.cz ресторанной техникой приготовления самых вкусных блюд мировой кухни.

РЕЦЕПТ:

  • 400 г картофеля
  • 200 г говядины (филе или стейк)
  • 150 г огурца
  • 70 г лука (репчатого)
  • 1–2 зубчика чеснока
  • 0,5 ст. л. молотого кориандра
  • 5 ст. л. лукового/перечного масла
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 ст. л. петрушки
  • 1 ст. л. кунжута

Луковое/перечное масло:

  • 70 г рисового масла (или какое есть)
  • 50–70 г красного лука
  • 50–70 г белого лука
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. черного перца
  • 1/3 ч. л. чили

Маринад для мяса (из расчета 200 г):

  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. глутамата натрия (по желанию)
  • 1 ч. л. яблочного или винного уксуса
  • 1 ч. л. соуса терияки
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 зубчик чеснока
  • 0,5 ч. л. свежего имбиря

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо режем на полоски в маринад и отставляем в сторону на 15 минут.

Картофель трем на терке «Мандолина». Воду (1,5 л) доводим до кипения, добавляет 4 ст. л уксуса и 1 ст. л соли.

Варим картофель 2 минуты. Откидываем в дуршлаг, потом даем остыть до комнатной температуры.


Жарим семечки кунжута.


Жарим мясо:

Греем вок, максимальный огонь + 3 ст. л лукового масла + мясо = жарим 2 минуты. Даем остыть до комнатной температуры. Натираем свежий огурец на терке «Мандолина».

СМЕШИВАЕМ САЛАТ:
Мясо — картошка-огурец — лук маринованный — лук жареный — острая луковая приправа — выдавить 1 зубчик чеснока — кунжут — кориандр — петрушка. Все тщательно смешать.

Даем настояться в холодильнике минимум час. Наилучший результат будет через 5–7 часов.

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